Kruununprinsessa Victorian osallistuminen Nobel-juhliin vaarassa

Kruununprinsessa on sairastunut Nobel-juhlien alla.

Ruotsin kruununprinsessa Victoria on sairastunut flunssaan ja joutunut perumaan työvelvollisuuksiaan tällä viikolla, uutisoi Svensk Damtidning.

– Kruununprinsessa on lievästi flunssainen. Otamme päivän kerrallaan, hovin tiedotuspäällikkö Margareta Thorgren sanoo lehdelle.

Victorian oli tarkoitus vierailla Tukholman kaupunkilähetyksen kohtaamispaikan avajaistapahtumassa keskiviikkona.

– Kruununprinsessa on siis kotona tänään – ja kunnioituksesta toisia kohtaan hän toimii kaupunkilähetyksen kanssa toisena päivänä.

Kruununprinsessan sairastuminen flunssaan juuri Nobel-juhlien alla on aiheuttanut huolta. Pystyykö Victoria osallistumaan juhlallisuuksiin lauantaina?

– Hänen suunnitelmissaan on ehdottomasti mennä Nobel-juhliin. Hänellä on vain lievä flunssa, Thorgren vastaa.

Hovin tiedotuksen mukaan Victorian perheenjäsenet ovat pysyneet terveinä.

– Prinssi Daniel ja lapset voivat hyvin, Thorgren kommentoi.

Kruununrinsessa Victoria poseerasi kuvaajille palkittujen fyysikkojen Michel Mayorin ja James Peeblen kanssa vuonna 2019.

Edustaminen Nobel-juhlissa on tuttua Ruotsin prinsessoille, jotka on totuttu näkemään tapahtumassa jo vuosien ajan. Terveydentilan on oltava hyvä, sillä seitsemän tuntia kestävät juhlallisuudet ja edustaminen parrasvaloissa vaativat hyvää vointia.

Nobel-juhla on perinteisesti yksi Ruotsin kuningasperheen tärkeimpiä edustustehtäviä. Odotukset juhlaa kohtaan ovat tänä vuonna entistä suuremmat, sillä gaalaillallinen järjestetään nyt koronapandemian takia ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019.

Tuolloin Victoria pukeutui huomiota herättävään mustaan muotiluomukseen, jossa yhdistyivät näyttävät puhvihihat ja laahus.

– Ehdottomasti poikkeuksellinen, ruotsalaislehdet kuvailivat Victorian pukuvalintaa.

Joinain vuosina Victorian asuvalinnat ovat olleet maltillisempia, ja esimerkiksi vuonna 2018 hän valitsi ylleen vaatimattomasti äitinsä kuningatar Silvian vanhan leningin. Silvia käytti kyseistä Nina Riccin luomusta vuonna 1995.

Upea laahus kiinnitti huomion juhlissa ja keräsi suitsutusta asiantuntijoilta.

Viime vuosien aikana prinsessa Madeleine on edustanut Nobel-juhlallisuuksissa vaihtelevasti. Illan seuratuimpiin vieraisiin kuulunut Madeleine on keskittynyt perhe-elämäänsä Yhdysvalloissa ja vähentänyt virallisia edustustehtäviään Ruotsissa.

Raskauden ja perhe-elämän takia Madeleine jätti Nobel-juhlat väliin vuosina 2017 ja 2018, mutta saapui paikalle seuraavana vuonna fuksianpunaisessa olkaimettomassa iltapuvussa. Tänä vuonna Madeleine jättää jälleen saapumatta juhlaan.

– Kyse ei ole vain tästä vuodesta, niin on ollut viime vuosina. Prinsessa perheineen asuu Yhdysvalloissa ja välimatka on liian pitkä matkustaa Nobel-juhlaa varten, Thorgren kertoi syksyllä Svensk Damtidningille.

Madeleinen sijaan katseet kohdistuvat yhä useammin prinssi Carl Philipin puolisoon prinsessa Sofiaan. Hän esiintyi gaalaillallisella prinssinsä rinnalla ensimmäisen kerran vuonna 2014.

Prinsessa Sofia varasti huomion kirkkaanvärisellä, kimaltelevalla asullaan. Sofia oli valinnut juhlapuvukseen fuksianvärisen, paljeteilla koristellun juhlamekon.