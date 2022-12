Podcast: Piritta Hagman luopui tärkeästä jouluperinteestään – taustalla empaattinen syy

Yhdellä kirjalla oli Piritta Hagmanille niin suuri vaikutus, että hän pyysi aidolta joulukuuselta anteeksi.

Joulutunnelmaa on ilmassa Pimppiheimo-podcastin uudessa jaksossa. Podcastin juontajat somevaikuttaja Rosanna Kulju, 31, ja ex-missi Piritta Hagman, 43, kertovat jakson aikana muun muassa jouluvalmisteluistaan. Hagman kertoo koristelleensa jo asuntonsa jouluisasti ja rakastavansa sitä, miten koristelu luo juhlatunnelmaa.

Hagman tunnustaa, että joutui vastahakoisesti muuttamaan yhtä joulukoristettaan: hän vaihtoi aidon joulukuusen muoviseen.

– Vuosia tappelin sitä vastaan – olen aina ollut sitä mieltä, että kuusen pitää tuoksua, Hagman sanoo.

Hagmanin mieli muuttui, kun hän törmäsi kirjaan, jossa selvisi havupuun surullinen tarina joulupuuksi päätymisestä.

– Muutama vuosi sitten joku puututkija kirjoitti kirjan siitä, kuinka kuuset elävät perhekunnissa. Äitikuusella on yhteys ympärillään oleviin lapsikuusiinsa. Eli se pieni kuusi, joka tuodaan meidän olohuoneeseen katkaistuna on joulukuusivauva. Sitten se kirjaimellisesti pikku hiljaa kuolee janoon silmieni edessä, Hagman kertoo.

– Sä et ole oikeasti tosissasi, Kulju naurahtaa taustalla.

– Et tiedäkään: yksi joulu meni siihen, että suihkutin suihkupullolla joulukuusta, kävin laittamassa sille vettä ja pyysin siltä anteeksi, Hagman jatkaa samalla hieman nauraen muistolleen.

Piritta Hagman alkoi tuntemaan huonoa omatuntoa ”joulukuusivauvaa” kohtaan.

Hagman oppi kirjasta myös, että kuusen synkällä kohtalolla on seuraamukset sivullisiin osapuoliin.

– Kuulemma se myös lähettää kemiallisia viestejä huonekasveille, jotka ovat samassa huoneessa kuolevan kuusen kanssa. Sen takia huonekasvit voivat huonosti, Hagman selittää.

Hagmanin perhe ratkaisi pulmallisen ongelmansa hankkimalla ruukkukuusen, mutta valitettavasti tuotetta ei ollut saatavilla kovin isona. Hagmanin mukaan ”mitättömän pieni” ruukkukuusi näytti hieman hölmöltä. Kahden vuoden jälkeen Piritta päätyi lopulta ostamaan perheelleen muovikuusen.

– Kävin hakemassa parhaan mahdollisen silkkikuusen, joka tulee olemaan meidän kanssamme koko sen loppuelämänsä ajan. Enkä saa enää aidon kuusen tuoksua, Hagman harmittelee.

Piritta Hagman on vuoden 2003 Miss Suomen ensimmäinen perintöprinsessa ja vuoden 2004 Miss Skandinavia. Nykyään hän toimii äitiys- ja lantionpohjan fysioterapeuttina, ravintoterapeuttina sekä Pimppiheimo-podcastin toisena juontajana.

Vaikka Hagman joutui luopumaan aidosta kuusesta, on hän säilyttänyt lastensa toiveesta yhden tärkeän jouluperinteen.

– Meillä on aina sellainen tonttu, joka piiloutuu ja liikkuu paikasta toiseen. Se on aina ensimmäinen asia, jota he alkavat etsimään – jopa nämä vanhemmatkin lapset, Hagman kertoo.

– Vaikka he nykyään tietävät, että tonttu liikkuu isän ja äidin voimalla, he silti haluavat joka vuosi sen perinteen. Ne ovat pieniä juttuja, jotka samaan aikaan tuovat joulufiiliksen, Hagman lisää.

Hagmanilla on ex-jääkiekkoilija Niklas Hagmanin, 42, kanssa kolme lasta: Lukas, Lila ja Eliana. Hagmanit erosivat toisistaan vuonna 2018 noin 12 vuoden avioliiton jälkeen. Hänen mukaansa eroprosessi oli kipeä ja kova paikka kaikille perheenjäsenille. Viime keväänä Hagman kertoi Ilta-Sanomille, miten nykyään heillä on ex-aviomiehensä kanssa lämpimät välit.

– Pystymme olemaan onnellisia toistemme puolesta, ja siinäkin hetkessä, kun toinen ennen pitkää löytää uuden kumppanin, Hagman painotti.