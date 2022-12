Palkitun pukusuunnittelijan Linnan juhla -asu yllätti Ylen juontajat suorassa lähetyksessä – nyt luomuksen isä paljastaa taustat

Elokuvapuvustaja Tiina Kaukasen juhla-asu erottui joukosta Presidentinlinnassa.

VIIDESTI Jussi-palkittu elokuvapuvustaja ja pukusuunnittelija Tiina Kaukanen juhli Linnan juhlissa vuoden nuoren suunnittelijan Juha Vehmaanperän asussa.

Värikkäistä langoista tilkkumaiseen tyyliin neulottu juhla-asu kiinnitti huomiota kättelyjonossa, ja Ylen tv-lähetyksen juontajat Jussi-Pekka Rantanen, Ella Kanninen ja muotiasiantuntija Sami Sykkö kommentoivat pukua värikkääksi ja mieleenpainuvaksi.

Aalto-yliopiston muodin maisteriohjelmasta syksyllä valmistunut Vehmaanperä kertoo IS:lle, että asu on peräisin hänen kandidaatin opinnäytetyönsä mallistosta vuodelta 2018. Vehmaanperä esitteli Kaukaselle eri vaihtoehtoja, ja ajatuksena oli, että uutta pukua juhlia varten ei tehtäisi.

Vehmaanperä seurasi itsenäisyyspäivän iltana Linnan juhlien punaiselle matolle lipuvaa asuaan ilolla.

– Olihan se hienoa, koska tapahtuma on Suomessa tosi arvostettu. Töitäni on esitelty enemmän Euroopassa ja maailmalla ylipäätään, niin se on hienoa, että on myös Suomessa esillä.

– Tuntuu, että olen saanut pääosin hyvää palautetta asusta. Sitä on sanottu tosi upeaksi ja paljon on tykkäilty sosiaalisessa mediassa, suunnittelija sanoo.

Tiina Kaukanen palkittiin Elokuvataiteen valtionpalkinnolla viime vuonna.

Vehmaanperän mukaan he osasivat hiukan odottaa, että asu puhuttaisi.

– Onhan se tosi näyttävä asu, ja mitenhän sen sanoisi, tietyllä tavalla, eri tavalla juhlallinen asu myöskin. Se ei ehkä korosta konventionaalista ajatusta kauneudesta, suunnittelija miettii.

Hän muistuttaa kauneutta olevan monenlaista.

– On tärkeää nostaa esille sellaisia asuja, jotka eivät ole samanlaista kauneutta ja glamouria, johon on ehkä totuttu.

– Minua kiinnostaa työlläni rikkoa perinteisiä sukupuolirooleja ja korostaa käsityön merkitystä ja tuoda käsityö esiin uudessa valossa tuoden siihen muodillisia aspekteja.

– Jos ajatellaan itsenäisyyttä, niin minulle siinä on tärkeää tietty ilmaisunvapaus myöskin, Vehmaanperä taustoittaa.

Juha Vehmaanperän asuja ovat käyttäneet korealainen artisti CL 5Star ja taiwanilainen Qing Feng.

Vehmaanperä palasi hiljattain Ranskan Rivieralta, missä hän oli esittelemässä asujaan. Hänen luomuksiaan ovat käyttäneet myös suositut eteläkorealaiset ja taiwanilaiset artistit.

– Kaikki muut mantereet paitsi Australia on käyty läpi, Vehmaanperä sanoo.

Aalto-yliopistossa muodin maisteriohjelmassa opiskellut Juha Vehmaanperä voitti Vuoden nuori suunnittelija 2022 -kilpailun lokakuussa. Vehmaanperä palkittiin Suomen Messusäätiön lahjoittamalla 5 000 euron stipendillä. Työssä Vehmaanperä hyödynsi virkkaustekniikkaa, teollisuuden ylijäämänahkaa ja muun muassa mohairlankaa.