Tässä ovat Linnan juhlien puhutuimmat pariskunnat – mukana ensi kertaa yhdessä edustaneita

Linnan juhliin lipui näyttäviä pariskuntia, joita seurattiin illan aikana tiiviisti.

Linnan juhliin saapui tiistai-iltana monia odotettuja pariskuntia sekä ensi kertaa yhdessä edustaneita rakastavaisia, jotka saivat poseerata ahkerasti salamavalojen räiskeessä.

Kokosimme alle illan seuratuimmat ja puhutuimmat pariskunnat.

Petri Sarvamaa ja Sabina-puoliso

Sabinan mukaan Linnan juhlien kokoluokka ja merkitys suomalaisille jännittivät häntä.

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa ja hänen Sabina-puolisonsa juhlivat Linnassa rakastuneina. Tshekkiläinen, nykyään Brysselissä asuva Sabina oli erittäin vaikuttunut Presidentinlinnasta ja itsenäisyyspäivän vastaanotosta.

– Tämä on todella glamouria ja täällä näyttää fantastiselta, Sabina ylisti.

Ilta sujui pariskunnan osalta mainiosti. Sarvamaa kertoi IS:lle, että tanssilattialla oli käyty.

– On ollut rento ja hyvä fiilis. Olemme tanssineet paljon, Sarvamaa hymyili.

Mika Aaltola ja Kirsi-vaimo

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kertoi Linnan tunnelmien olleen oikein hyvät. Aaltola ja hänen vaimonsa Kirsi kehuivat erityisesti Linnan juhlien hyviä vegaanitarjoiluja ja hyvää boolia.

– Näkyi selkeästi koronan patouma, ihmiset halusivat tavata toisiaan ja jutella. Siellä oli selkeästi pidempään ihmisiä kuin aiemmin.

Jatkoillakin aviopari kävi pistäytymässä, mutta heidän piti pian palata kotiin huhtikuussa syntyneen lapsen luo.

– Ei voi olla kauhean myöhään. Tänään on myös parisuhdeilta, ensimmäistä kertaa kahdeksaan kuukauteen pääsemme kahdestaan ulos, Aaltola kertoi.

Elina Valtonen ja Jussi Heikelä

Valtonen oli valinnut juhliin päälleen olkaimellisen, violettiin vivahtavaan viininpunaisen iltapuvun. Heikelällä oli yllään frakki.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Valtonen ja radio- ja televisiojuontaja Jussi Heikelä saapuivat Linnan juhliin yhdessä ja edustivat tiettävästi ensimmäistä kertaa yhdessä julkisessa tilaisuudessa.

Onnea sädehtineet Valtonen ja Heikelä eivät ole ehtineet seurustella vielä kauaa, sillä pari vahvisti suhteensa Ilta-Sanomille vain runsaat kaksi viikkoa sitten.

Pariskunta puhui IS:n haastattelussa haastavista ajoista. Valtonen uskoo Suomen pääsevän eteenpäin, vaikka nykyinen hallitus hajoaisikin.

Molemmat kertoivat olevansa tyytyväisiä, kun Linnan juhlia päästiin jälleen viettämään. Erityisesti tänä vuonna itsenäisyyden merkitys on Valtosen mukaan korostunut.

– Tässä maailmanajassa tuntuu erityisen hienolta juhlia meidän isovanhempien ansioita sen eteen, että olemme vapaita ja itsenäisiä. Se tuntuu todella hienolta ja sen eteen tehdään töitä päivästä toiseen ja kyllä se pitää hereillä, Valtonen sanoi.

Heikelän mielestä itsenäisyyden tärkein asia on perusoikeudet.

– Oikeus omaan kehoon, omaan mieleen ja omaan mielipiteeseen ja siihen, miten saat sanottua oman mielipiteen ulos.

Mika Salminen ja Thean-puoliso

– Todella upea kokemus. Musiikkia, paljon ihmisiä ja upeat järjestelyt, Thean kuvaili juhlia.

THL:n Mika Salminen saapui korealaisen Thean-puolisonsa kanssa Linnaan. Kerta oli molemmille ensimmäinen.

Myös tämä pariskunta edusti ensimmäistä kertaa julkisesti yhdessä. He ovat olleet yhdessä vuodesta 2018.

– Vaikka eihän tämä mikään salaisuus ole ollut, Salminen naurahti haastattelussa.

Pari tutustui työn merkeissä, sillä Thean työskentelee WHO:ssa.

Oliko kyseessä rakkautta ensi silmäyksellä?

– Sanotaanko niin, että rakkaus kasvaa koko ajan, Salminen sanoi ja kosketti hellästi rakkaansa olkapäätä.

Valtteri Filppula ja Jordan-vaimo

Jordan Filppula oli pukeutunut hänelle suunniteltuun tummansiniseen, kimaltavaan ja yksiolkaimiseen iltapukuun.

NHL-jääkiekkoilija Valtteri Filppula ja hänen Jordan-vaimonsa saapuivat ensimmäistä kertaa Linnan juhliin.

Kanadalainen Jordan Filppula oli vaikuttunut Suomen itsenäisyyspäivän juhlista.

– Olen ällikällä lyöty. Täällä on niin kaunista ja upeaa. On kunnia, että saan olla täällä ja olen ylpeä miehestäni, Jordan kertoi englanniksi Ilta-Sanomille.

Jordan paljasti naureskellen, ettei Valtteri-puoliso ollut kertonut hänelle paljoakaan, miten Suomessa juhlitaan itsenäisyyspäivää. Hän sai tietää iltapuvun tärkeydestä Linnan juhlissa ystäviltään.

– Ystäväni kertoivat minulle, kuinka tärkeää on edustaa Suomea suomalaissuunnittelijan puvussa. He antoivat minulle suunnittelijan nimen, joka teki pukuni, Jordan kertoi.

Puvun suunnitteli Sasha Lawadchu. Filppula ei ollut koskaan tavannut suunnittelijaa.

– Tapasimme ensimmäisessä sovituksessa edellisiltana. Hän teki loistavaa työtä, Jordan kehui.

– Eilen tulimme illalla Sveitsistä ja oli hieno juttu, että sain lähteä. Huomenna takaisin, Valtteri Filppula kertoi hektisestä aikataulusta.

Pekka Haavisto ja Antonio Flores

Pari edusti tyylikkäänä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto saapui juhliin puolisonsa Antonio Floresin kanssa. Pariskunta edustaa harvemmin yhdessä.

Parin suhde on kestänyt jo yli 25 vuotta.

Sofia Virta ja Atte Ailio

Sofia Virta oli pukeutunut paljetein, helmin ja metalliketjuin koristeltuun vaaleankultaiseen pukuun, jonka suunnittelija on Saara Kuusjärvi.

Kansanedustaja Sofia Virta (vihr.) saapui itsenäisyyspäivän vastaanotolle kumppaninsa Atte Ailion kanssa. Parille Linnan juhlat olivat ensimmäinen isompi julkinen esiintyminen yhdessä.

Virta on pienen tyttären yksinhuoltaja, mutta viime vuosina rinnalla on kulkenut tärkeä ystävä vuosien takaa.

– On aika etuoikeutettu olo kun vuosien ystävyys rakentuikin vähän vahingossa rakkaudeksi. Atte on auttanut minua viime vuosina paljon, on upeaa saada juhlia Linnassa juuri hänen kanssaan, Virta kertoi tiedotteessaan.