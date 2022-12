Mira Potkonen ja Henri-puoliso paljastavat, miten erikoinen selkkaus suhteen alkuun liittyi – pian tilanteen todellinen laita selvisi

Mira ja Henri Potkonen ovat olleet yhdessä 25 vuotta, mutta suhteen alussa tapahtui melkoinen sekaannus.

Nyrkkeilijä Mira Potkonen, 42, nautti Linnan tunnelmasta pitkäaikaisen kumppaninsa Henri Potkosen kanssa.

Potkonen on juhlinut Linnassa muutaman kerran aikaisemminkin. Tänä vuonna hän päätti toteuttaa tätinsä pitkäaikaisen unelman.

– Puku on tätini tekemä. Hänen suuri unelmansa on ollut tehdä Linnan juhliin puku. Nyt sain hänen haaveensa toteuttaa.

– Keltaista, kultaista haaveilin heti. Tädillä oli samat ajatukset.

Mira Potkonen ja Henri Potkonen Linnan juhlissa 2022.

25 vuotta yhdessä ollut pari nimeää pitkän rakkautensa salaisuudeksi tasapainon omien ja yhteisten juttujen välillä.

– Meillä on omia harrastuksia ja menoja, ja molemmilla vapaus tehdä omia juttuja, eikä niistä kumpikaan narise, he pohtivat.

Parin rakkaus roihahti teini-ikäisinä.

– Ehkä se oli rakkautta ensisilmäyksellä, Henri sanoo.

Kohtaamiseen tosin liittyi erikoinen selkkaus.

– Alun perin menin iskemään Miran siskoa, Henri paljastaa.

– Joku sitten sanoi mulle, että väärä sisko, se toinen oli tuolla, Henri muistelee.

– Hänen kaverinsa suositteli sisaruksista toista Henrille, mutta Henri meni ensin väärän luokse, Mira lisää.

Lopulta Henri löysi tiensä Miran luokse, ja loppu on historiaa.

– On tätä puitu siskonkin kanssa myöhemmin, mutta hyvässä mielessä, pari nauraa.

Perhekuva vuodelta 2016.

Nokialaisella avioparilla on edessään pian tärkeä merkkipaalu. Esikoistytär täyttää 18 vuotta.

– Se on hurjaa! Nuorin on vielä 15-vuotias, häntä on ihana seurata. Sain yksi päivä olla 15-vuotiaiden kanssa, heitä oli auto täynnä, ja heillä oli niin ihania juttuja, Mira hymyilee.