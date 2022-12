Vesa-Matti Loirin harvoin julkisuudessa esiintynyt veli nähtiin Linnan juhlissa – tällaiset välit veljeksillä oli

Veli-Pekka Loiri kertoo lähentyneensä isoveljensä Vesa-Matti Loirin kanssa tämän viimeisinä aikoina.

Graafikkona tunnettu Veli-Pekka Loiri, 76, juhli Linnassa vaimonsa Eila Loirin kanssa. Veli-Pekka Loirille vuosi on ollut raskas, sillä hän menetti veljensä Vesa-Matti Loirin elokuussa. Vesa-Matti Loiri sairasti kahta syöpää ja menehtyi 10. elokuuta.

Ensikertalaiselle kutsu Linnaan oli erityinen.

– Olin hyvin otettu kutsusta, Veli-Pekka Loiri sanoo.

– Tämä on ensimmäinen kertani Linnan juhlissa. Olimme pitkään yläkerrassa, jossa on tv-ruutuja, ja katselimme kättelyä ja meininkiä sieltä. Täällä on paljon ihmisiä, Veli-Pekka naurahtaa.

Veli-Pekka Loiri tunnetaan graafikkona.

Linnassa oli suuri kunnianosoitus Vesa-Matille, sillä kolmannen kerroksen salongissa kuultiin Vesa-Matin tuotantoa instrumentaaliversiona.

– En ehtinyt vielä käydä kuuntelemassa, mutta onhan se hieno asia, Veli-Pekka kiittelee.

Veljeksillä ei ollut juurikaan ikäeroa. Millaisia muistoja Veli-Pekalla on Vesa-Matista?

– Sellaisia, kuin veljeksillä nyt on, Veli-Pekka toteaa.

– Tapeltiin, laulettiin rokkia, tehtiin kaikenlaista, mitä ei enää tule tehtyä.

Veljekset lähentyivät Vesa-Matin viimeisinä aikoina.

– Olimme viimeiset ajat läheisiä. Aktiivista yhdessäoloa ei kauheasti ollut aikuisiällä, Veli-Pekka sanoo.

Yksi asia veljeksiä kuitenkin yhdisti ylitse muiden: heidän äitinsä Lily Loiri. Loirin veljekset menettivät äitinsä vuonna 2013, kun tämä kuoli 96-vuotiaana vanhuuteen.

– Yhteinen harrastuksemme oli äitimme, joka asui Munkkiniemessä. Häntä hoidimme yhdessä, Veli-Pekka sanoo.

– Ja isona apuna silloin oli myös vaimoni Eila, hänelle kiitos siitä, Veli-Pekka ylistää.

– Olimme ihan erilaisia. Olen tavallinen, arkipäiväinen, hän ei ollut sitä lainkaan, Veli-Pekka muotoilee hänen ja isoveli Vesa-Matti Loirin eroavaisuuksia.

Taiteellisuus kulkee heillä geeneissä, sen Veli-Pekka myöntää. Veljesten erilaisuus näkyi kuitenkin monessa.

Presidenttiparin tapaaminen itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla jäi Veli-Pekan mieleen. Kättelyiden aikana Veli-Pekka ei malttanut olla sanomatta rouva Jenni Haukiolle erityisiä sanoja.

– Onnittelin Jenni Haukiota väitöskirjan johdosta, Veli-Pekka paljastaa.