Petri Sarvamaa ylistää IS:n haastattelussa uutta rakastaan – kertoo, mihin hän Sabinassa rakastui

Sabina pukeutui samettiin muistaakseen kotimaansa Tshekin itsenäistymistä.

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa saapui tshekkiläisen puolisonsa Sabinan kanssa Linnan juhliin. Pariskunta näyttäytyy julkisesti yhdessä ensimmäistä kertaa.

Pari on tavannut toisensa Brysselissä. He kertovat tunteneensa toisensa jo vuosikausien ajan töiden takia. Myös Sabina työskentelee europarlamentissa.

– Välimme olivat ammattimaiset silloin, Sarvamaa sanoo.

Suhde alkoi noin vuosi sitten.

– Sitten kun se iski, niin se tuntui kuin rakkaudelta ensisilmäyksellä, Sarvamaa myöntää.

Sarvamaa ja tämän ex-puoliso, toimittaja Sari Helin ilmoittivat erostaan vuosi sitten.

Mihin Sarvamaa sitten rakastui Sabinassa?

– No, miehethän etsivät aina kauneutta, ja Sabina on todellinen kaunotar. Lisäksi hän on viisas ja fantastinen ihminen.

Sabina ei myöskään säästele sanojaan kehuessaan rakastaan.

– Olen aina pitänyt Petriä yhtenä parhaimmista europarlamentaarikoista. Tutustuttuamme huomasin, että hän on myös maailman mukavin ja sydämellisin ihminen, jonka olen koskaan saanut tuntea.

– Ja todellinen herrasmies, aivan päästä varpaisiin! Sabina lisää.

Petri ja Sabina lähtivät presidenttiparin kättelystä käsikynkässä.

Sarvamaa ei myöskään säästele sanojaan kehuessaan rakkaansa neuvokkuutta tämän pukuvalinnassa.

– Asu oli minulle täysi yllätys, olin aivan ällistynyt, Sarvamaa hehkuttaa.

– Sabina ei kertonut minulle asusta etukäteen mitään. Sain nähdä sen vain tuntia ennen juhlia. Hän oli suunnitellut kaiken: hänellä sininen mekko, minulla valkoinen paita – Suomen väreissä!

Sabina komppaa.

– Valitsin asun erityisesti sen takia, että tämä kuvastaa Suomen lipun värimaailmaa.

Myös puvun materiaalilla on tarina: sametti liittyy olennaisesti Tsekin historiaan.

– Minulle itsenäisyys tarkoittaa vallankumousta, Sabina aloittaa.

– Sitä, mitä tapahtui Tshekissä 1989 [kun Tshekkoslovakia hajosi Tshekiksi ja Slovakiaksi]: se tunnettiin samettivallankumouksena. Ja nyt minulla on ylläni sinistä samettia.

Hyväntuulinen pari kertoo illan kuluneen tanssiessa. Samoissa merkeissä ilta tulee myös jatkumaan.