Erja Lyytisen, Helena Ahti-Hallbergin ja prinsessa Catherinen upeissa juhla-asuissa on paljon yhteistä.

Linnan juhlissa on jälleen säväytetty mitä upeammilla puvuilla ja luomuksilla Suomen itsenäisyyspäivän juhlissa.

Blueskitaristi Erja Lyytinen, 46, saapui juhliin kultaisessa glitterpuvussa, johon kuului hihoista alkanut ”viitta”. Asua koristivat myös kultaiset kengät ja korut.

Erja Lyytinen säkenöi kultaisessa asussaan itsenäisyyspäivän vastaanotolla 6. joulukuuta.

Lyytisen puku ei kuitenkaan esiinny ensimmäistä kertaa julkisuudessa. Tanssinopettaja ja yrittäjä Helena Ahti-Hallbergilla nähtiin täysin samanlainen puku tämän syksyn Tanssii tähtien kanssa -finaalissa.

Helena Ahti-Hallberg ihastutti samassa mekossa Tanssii Tähtien Kanssa -finaalissa kuin Erja Lyytinen Linnan juhlissa.

Tarkkasilmäisimmät ovat voineet myös noteerata hämmästyttävän samanlaisen asun myös kuninkaallisilla. Britannian prinsessa Catherinella oli nimittäin Lyytisen ja Ahti-Hallbergin asuja hyvin läheisesti muistuttava mekko James Bond – No Time To Die -elokuvan ensi-illassa vuoden 2021 syyskuussa.

Catherinen puku oli Jenny Packhamin suunnittelema 007-kokoelmaan kuuluva läpikuultava-iltapuku. Asu on PageSixin mukaan saanut inspiraationsa vuoden 1964 James Bond -elokuvasta 007 – Kultasormi ja sen Bond-tytöstä Jill Mastersonista. Puku maksoi vuonna 2021 yli 5 000 euroa.

Kuninkaalliset osallistuivat James Bond – No Time To Die -elokuvan ensi-iltaan syyskuussa 2021.

Prinsessa Catherinen ensi-iltamekko viime syksyltä on häkellyttävän samannäköinen kuin Erja Lyytisen ja Helena Ahti-Hallbergin iltapuvut.

Samankaltaisuuksista huolimatta Lyytisen kultainen tyyli hehkui Linnan juhlien vastaanotolla.

Lyytiselle Linnan juhlat ovat ensimmäiset. Aiemmin hän on osallistunut itsenäisyyspäivän juhlintaan artistin ominaisuudessa. Hän esiintyi vuonna 2020 Ylen itsenäisyyspäivälähetyksessä.

Palkittu blueskitaristi kuvaili aiemmin STT:lle tilannetta, jolloin sai käsiinsä leijonavaakunalla varustetun kirjekuoren.

– Ajattelin, että nyt on jotain valtiollista asiaa. Kyllähän kutsun näkeminen tuntui ihan järjettömän ihanalta, Lyytinen totesi.

Blueskitaristi Erja Lyytinen ja pinkissä frakissa ihastuttanut balettitanssija Atte Kilpinen valloittivat Presidentinlinnan tanssilattian.

Palkittu kitaristi, laulaja ja lauluntekijä vihjaili myös puvustaan. Hän kertoi puvun olevan ranskalainen luomus, johon hän ihastui ensisilmäyksellä. Se hankittiin hänen luottoputiikistaan, josta hän hankkii usein myös esiintymisasuja. Puvussa voi myös nähdä viittauksia hänen ammattiinsa rockmuusikkona.

– Kyllä siinä sellaista stailia on. Puku on tyylikäs ja siinä on kimallusta, mistä tykkään myös kitaroissa, Lyytinen kuvaili STT:lle.