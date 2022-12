Useita kertoja Linnan juhlissakin itsekin nähty Willberg luonnehtii tapahtumaa hieman sekavaksi.

Muusikko Pepe Willbergin ja hänen vaimonsa Pauliina Visurin itsenäisyyspäivä on sujunut tähän asti rauhallisissa merkeissä, osittain edellisillan juhlinnan vuoksi.

Pariskunta ei ollut tänä vuonna Linnan juhlissa, mutta osallistui juhlien jatkoille Hotel Kämpissä.

– Pauliina on yrittäjä, ja olimme eilen tällaisissa yrittäjäbileissä. Ilta meni aika pitkäksi, ollaan vähän levätty ja olen vähän silitellyt verhoja, Willberg kertoi IS:lle.

Perinteisesti pariskunnan itsenäisyyspäivään kuuluu itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton seuraaminen. Useita kertoja Linnan juhlissakin itsekin nähty Willberg luonnehtii tapahtumaa hieman sekavaksi.

– Sitä yrittää löytää johonkin, ja illan päätteeksi toteaa, etten löytänyt mihinkään. Onhan se vähän sellaista, että joutuu miettimään vastaantulijoiden kohdalla, että onko tuo joku sellainen jolle pitää sanoa päivää, Willberg naurahtaa.

Willbergin managerina ja tuottajana toimiva Visuri saa muusikon mukaan keskittyä työhönsä Willbergin hoitaessa kotia.

– Olen meidän perheen Justiina, hoidan kotiin liittyvät asiat ja Pauliina hoitaa firmaa, johon taas liittyy myös mun duunit.

Joulukausi näkyy muusikon työssä. Willberg kertoo löytäneensä varsin hiljattain joululauluista uuden suosikin.

– Mulle oli yllätys, että hyvä ystäväni Jori Sivonen, joka on jättänyt meidät jo vuosia sitten, on säveltänyt tällaisen Kaksi kynttilää -laulun, joka on aika nätti. On aina kiva kun käännetään sivua ja tulee laulu, josta tulee fiilis, että sitä on kiva laulaa.

– Seuraavasta voi tulla, että no, tätä ei ole niin kiva laulaa, mutta ihmiset tykkäävät niin pakko se on.

Willberg kertoo, että on pyrkinyt aina laulamaan ja levyttämään vain itselleen mieluisia kappaleita. Epämieluisista joulukappaleista muusikolta löytyy selkeä inhokki.

– Mielestäni Heinillä härkien kaukalon. Se on määrätyntyyppisten ihmisten suosikki. Se ei ole laulu, se on sellainen jollotus. Mieluummin jättäisin sen väliin, mutta ei sitä tietenkään voi.