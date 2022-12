Presidentin takana seisova nainen teki historiaa – tässä syy adjutantin yhtäkkiselle katoamiselle

Anna Eronen on Suomen historian ensimmäinen naisadjutantti.

Linnan juhlat pääsevät joka vuosi alkamaan toden teolla silloin, kun ensimmäinen vieras kättelee tasavallan presidenttiä ja hänen puolisoaan.

Kättelyssä on mukana presidenttipari, mutta monesti saattaa jäädä huomaamatta, että heidän takanaan seisoo lisäksi rivissä kolme henkilöä. He ovat presidentin adjutantit, ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa Suomen historiassa yksi heistä on nainen.

Adjutanteissa tapahtui vaihdoksia tämän vuoden kesäkuussa. Tuolloin ensimmäiseksi adjutantiksi määrättiin aiemmin toisena adjutanttina toiminut everstiluutnantti Tino Savolainen. Toiseksi adjutantiksi määrättiin entinen kolmas adjutantti everstiluutnantti Ville Hukkanen.

Kolmanneksi adjutantiksi määrättiin komentajakapteeni Anna Eronen Merivoimien esikunnasta, ja hän on siis maamme historian ensimmäinen naisadjutantti.

Ennen nykyistä pestiään Eronen palveli osastoesiupseerina Merivoimien esikunnassa ja sitä ennen sektorijohtajana Puolustusvoimien tiedustelulaitoksessa.

Eronen on ollut tekemässä myös suomalaista merihistoriaa Intian valtamerellä, kun Merivoimat oli ensimmäistä kertaa vastuussa rauhanturvaoperaatiosta vuonna 2011.

Anna Eronen määrättiin tehtäväänsä kesäkuussa.

EU:n Atalanta-operaation tarkoituksena oli suojata avustuskuljetuksia mm. Somaliaan ja estää merirosvojen hyökkäykset. Näyttävin operaatio oli 18 merirosvoksi epäillyn kiinniotto. Eronen toimi tuolloin tykkijoukkueen johtajana.

Mutta mitä muuta adjutantit tekevät kuin seuraavat kättelyitä itsenäisyyspäivänä? Käytännössä adjutanttien työ on tukea ja avustaa Tasavallan presidenttiä.

Ruotuväki kertoo, että presidentillä on kolme adjutanttia, joista jokainen palvelee lähtökohtaisesti kuuden vuoden ajan. Palvelusaika ei ole sidottu yhteen presidenttiin, vaan palvelus voi jatkua presidentin vaihtuessa.

Adjutantit valitsee puolustusvoimain komentajan suosituksesta presidentti, ja hän voi halutessaan haastatella heitä myös itse.

Adjutanttien toimenkuvaan kuuluu presidentin ja presidentin puolison ohjelman käytännön valmistelu ja toteutus. Lisäksi he vastaavat presidentin turvallisuudesta yhteistyössä poliisin kanssa.

Ensimmäinen adjutantti toimii Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien sihteerinä, toisen adjutantin erityistehtävänä on presidentin puolison avustaminen, ja kolmas adjutantti puolestaan toimii tarvittaessa eläkkeellä olevien presidenttien apuna.

Linnan juhlissa kolmannen adjutantin vastuulla on myös sotaveteraaneista huolehtiminen.

Anna Eronen (kuvassa taustalla lähimpänä) vilahti ruudussa kättelyiden alussa mutta poistui sitten paikalta.

Sosiaalisessa mediassa on ihmetelty, miksi kolmas adjutantti katosi ruudusta hieman kättelyn aloittamisen jälkeen. Hän ei palannut takaisin, vaan presidentin taustalla oli pitkään vain kaksi miespuolista adjutanttia.

Tasavallan presidentin kansliasta kerrotaan Ilta-Sanomille, että poistumiseen ei liittynyt dramatiikkaa.

– Kolmas adjutantti ei perinteisesti ole kättelyn loppuun saakka, sillä hän siirtyy vastaanottamaan Esplanadin puolelta saapuvia vieraita, kansliasta kerrotaan.

