Näin moni kutsun saanut jätti Linnan juhlat väliin

Ennakkoon esteestä ilmoittaneiden vieraiden osuus oli suurempi kuin ennen koronapandemiaa.

Hieman alle sata Linnan juhliin kutsun saanutta vierasta on ilmoittanut etukäteen, ettei pääse osallistumaan tilaisuuteen, Tasavallan presidentin kansliasta kerrotaan.

Vuosittain esteestä ilmoittaneiden vierailen määrä on ollut noin sata. Tänä vuonna itsenäisyyspäivän vastaanoton vierailen määrää on kuitenkin supistettu kolmanneksella aiemmasta. Pois jäämisestään ilmoittaneiden osuus on siis tällä kertaa suhteessa hieman suurempi aiempien vuosien juhliin verrattuna.

Presidentin kanslia ei ilmoituksen yhteydessä kysy syytä poisjäämiselle. Näin olleen esimerkiksi koronatartunnan vuoksi juhlat väliin jättäneiden osuus ei ole tiedossa.

Presidenttiparin isännöimiin Linnan juhliin on tänä vuonna kutsuttu 1300 henkeä. Kahtena edellisenä vuonna vastaanottoa ei järjestetty koronapandemian vuoksi.