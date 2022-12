Ainakin nämä julkisuuden henkilöt osallistuvat Linnan juhliin

Linnan vieraista tiedetään vain kourallinen.

Tiistai-iltana kansalaiset kokoontuvat tv-ruutujen ääreen, kun Presidentinlinnassa järjestetään koronavuosien tauon jälkeen Linnan juhlat.

Tänä vuonna vieraiden määrä on normaalia pienempi, ja terveysturvallisuus otetaan huomioon myös muissa järjestelyissä. Linnan juhliin on kutsuttu noin 1 300 vierasta eri puolilta Suomea.

Itsenäisyyspäivän vastaanotolle on kutsuttu ihmisiä, jotka ovat tehneet työtä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi vaikeina aikoina ja toiminnallaan edistäneet Suomen vahvuuksia.

Juhlavieraista tiedetään vain kourallinen.

Itsenäisyyspäivän karkeloissa nähdään muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Mika Salminen, joka sai ensimmäistä kertaa kutsun Linnan juhliin. Hän on kertonut odottavansa eniten tapaamisia terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Mika Salminen osallistuu Linnan juhliin ensimmäistä kertaa.

Lue lisää: Mika Salminen Linnan juhliin ensimmäistä kertaa: ”Tämä on tietysti iso kunnia”

Myös laulajalegenda Paula Koivuniemi sai kutsun. Koivuniemi sanoi MTV:lle olevansa iloinen kutsusta.

– Olen menossa paikalle, sillä sehän on kunnia-asia, iskelmälegenda kommentoi MTV:lle.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi 75-vuotiaalle Koivuniemelle tänä vuonna Suomen Leijona Pro Finlandia -mitalin. Kunniamerkki luovutetaan laulajalle itsenäisyyspäivänä.

Paula Koivuniemi Linnan juhlissa vuonna 2017 Yö-yhtyeen edesmenneen laulajan ja keulakuvan Olli Lindholmin kanssa.

Lue lisää: MTV: Paula Koivuniemi sai kutsun Linnan juhliin

Jääkiekkovalmentaja Jukka Jalonen on kutsuttu Linnan juhliin jo monta kertaa.

– Olisikohan tämä jo viides kerta, Jalonen sanoi maanantaina STT:lle.

– Muistot ovat jo sekoittuneet, joten ei juhlista muista, mitä silloin tai silloin tapahtui. Juhlat ovat hyvin samantyyppisiä, kun on pirun paljon väkeä, ja se on nopea tilaisuus. Siellä on lainausmerkeissä vähän tilaa ja vähän aikaa. Se on kuin NHL-kaukalo, kultavalmentaja luonnehti.

Jukka Jalonen Linnan juhlissa vuonna 2019 vaimonsa Sari Jalosen kanssa.

Jalonen on luotsannut Suomen miesten maajoukkueen kolmesti maailmanmestariksi ja kerran olympiavoittajaksi.

Tämä vuosi on ollut erityisen menestyksekäs, kun Leijonat saavutti helmikuussa Pekingissä Suomen jääkiekkohistorian ensimmäisen olympiakullan ja toukokuussa Tampereella kotikisoissa Suomen jääkiekkohistorian neljännen miesten MM-kullan.

Vaikka juhlia on alla jo monta, Jaloselle kutsu on aina suuri kunnia.

– Iso kunniahan se kutsu on ja tosi spesiaali juttu. Kaikki kutsutut varmasti arvostavat kutsua todella paljon, mestarivalmentaja sanoi.

Myöskään Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen kapteeni Jenni Hiirikoskelle kutsu ei ole ensimmäinen. Ruotsin naisten pääsarjassa Luulajassa ammatikseen pelaava Hiirikoski saapuu Linnan juhliin jo neljättä kertaa.

– Olen aina tosi yllättynyt tasavallan presidentin postista. Suuri kunnia päästä edustamaan, Hiirikoski kertoi STT:lle.

– 2010 olympiapronssin jälkeen olin ensimmäisen kerran. Seuraavan kerran olin leijonalegendojen joukossa, kun Riikka Sallinen oli myös mukana, Hiirikoski sanoi ja mainitsi maajoukkueen kaikkien aikojen tehokkaimman pelaajan.

Jenni Hiirikoski saapui vuonna 2019 Linnaan tummanpunaisessa kauniisti kirjaillussa puvussa.

Hiirikoskelle Suomen itsenäisyys merkitsee paljon.

– Päällimmäisenä mieleen nousee kiitollisuus sotiemme veteraaneja kohtaan ja sitä kohtaan, että meillä on mahdollisuus pukea Suomen paita päälle, hän vastasi.

MYÖS kitarasankari Erja Lyytinen nähdään juhlissa. Lyytinen kertoi Instagram-tilillään saaneensa kutsun linnan juhliin.

Lyytiselle kutsu Linnan juhliin kertoo arvostuksesta hänen työtään kohtaan.

– Tuntui ihan järjettömän ihanalta, hän hehkuttaa STT:lle.

Itsenäisyyspäivänä Lyytinen on ylpeä kotimaan pienestä ja pippurisesta kansasta.

Palkittu blueskitaristi kuvailee tilannetta, jolloin sai käsiinsä leijonavaakunalla varustetun kirjekuoren.

– Ajattelin, että nyt on jotain valtiollista asiaa. Kyllähän kutsun näkeminen tuntui ihan järjettömän ihanalta, Lyytinen toteaa.

Linnan juhlia Lyytinen odottaa juhlamielellä. Hän toivoo näkevänsä paitsi Presidentinlinnan kaunista arkkitehtuuria, myös juhlien säihkettä, valoa ja pukuloistoa.

Blueskitaristi Erja lyytinen sai ensimmäistä kertaa kutsun Linnan juhliin.

Omasta puvustaan Lyytinen ei paljasta etukäteen paljoa. Sen verran hän kertoo, että puku on ranskalainen luomus, johon hän ihastui ensisilmäyksellä. Se on hankittu hänen luottoputiikistaan, josta hän hankkii usein myös esiintymisasuja. Puvussa voi myös nähdä viittauksia hänen ammattiinsa rock-muusikkona.

– Kyllä siinä sellaista stailia on. Puku on tyylikäs ja siinä on kimallusta, mistä tykkään myös kitaroissa, Lyytinen kuvailee STT:lle.

Lue lisää: Erja Lyytinen sai kutsun linnan juhliin

Ukrainan sodan asiantuntijana tutuksi tullut Martti J. Kari puolestaan osallistuu itsenäisyyspäivän vastaanottoon jo toista kertaa. Edessä ovat silti ensimmäiset Linnan juhlat, sillä edellinen kerta oli Tampereella vuonna 2013, kun Presidentinlinna oli remontissa.

Martti J. Kari aikoo pukeutua upseerin juhlapukuun.

Kutsun hän otti vastaan kiitollisena siitä, että hänen tekemäänsä työtä arvostetaan.

– Olen vahvasti ajanut julkisuudessa Nato-jäsenyyttä ja tukenut Ukrainaa sodassa Venäjän aggressiota vastaan. Olen iloinen, että työ on huomattu, Kari kuvaili aiemmin.

Linnan juhlissa Kari pukeutuu upseerin juhlapukuun.