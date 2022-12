Näin julkkikset onnittelevat 105-vuotiasta Suomea – Ernest Lawson julkaisi hellyttävän kuvan tyttäristään

Tunnetut suomalaiset ovat julkaisseet upeita onnentoivotuksia sosiaalisessa mediassa.

Suomi juhlii tänään tiistaina 105-vuotista itsenäisyyttään, minkä kunniaksi monet julkisuudesta tutut suomalaiset ovat julkaisseet onnentoivotuksia sosiaalisessa mediassa.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa juontanut Ernest Lawson julkaisi hellyttävän kuvan tyttäristään liehuvat siniristiliput käsissään.

Ex-missi ja somevaikuttaja Sabina Särkkä innostui jakamaan videoklipin Lapin upeista lumisista maisemista.

– Hyvää itsenäisyyspäivää kauniille Suomelle, hän kirjoitti englanniksi videon yhteyteen.

Juontaja Sami Kuronen niin ikään jakoi kuvan näyttävästä maisemasta.

– Onnea Suomi. Hyvää itsenäisyyspäivää, juontaja toivottaa.

Näyttelijä Iina Kuustonen lähetti onnentoivotuksen tunturimaisemista.

– Hyvää itsenäisyyspäivää ja terveisiä tunturista!

Näyttelijä Kiti kokkonen puolestaan onnitteli Suomea julkaisemalla kuvan kauniista joutsenkoristeestaan.

Juontaja Janne Kataja julkaisi onnentoivotukset ja kiitokset itsenäisyydestä videotervehdyksen muodossa.

Hyvinvointivalmentaja ja realitytähti Rita Niemi-Manninen jakoi videoklipin Suomen maisemista kauneimmillaan eri vuodenaikoina.

– Hyvää itsenäisyyspäivää. On onni ja suuri kiitos elää vapaudessa, hän kirjoitti.

Tv-toimittaja Arman Alizad ryhtyi muistelemaan oman sukunsa historiaa Suomessa. Hän muutti Suomeen perheensä kanssa vuonna 1980.

– Syy miks meidän perhe muutti Suomeen oli se, että mun isovanhemmat oli asunu Suomessa kuuskytluvulta saakka ja syy, miks mun isovanhemmat muutti Suomeen oli se et mun täti oli käyny Euroopassa 60-luvulla, tavannu ruotsalaisen miehen, he rakastu, ja muutti Ahvenanmaalle, Alizad kirjoittaa tekstissään.

– Tää on musta upea maa ja suomalaiset upea kansa. Suomalaisuus on arvokas ja hieno asia. Tottakai mä olen myös iranilainen ja hemmetin ylpeä myös juuristani, mut Suomi on todella iso osa mua. Maailmalla kerron aina ylpeydellä olevani Suomesta. Itsenäisyys merkitsee mulle turvaa, vapautta, voimaa ja yhtenäisyyttä.

Rockmuusikko Michael Monroe oli laittanut koristeet esille itsenäisyyspäivän kunniaksi.