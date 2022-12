Marilyn Monroesta kertovan Blondi-elokuvan ohjaaja kertoo nauttivansa kritiikkivyörystä.

Ikonisesta populäärikulttuurin näyttelijästä Marilyn Monroesta kertova tuore Blondi-elokuva sai murskakritiikkiä julkaisunsa jälkeen.

Elokuvaa syytettiin Monroen esittämisestä vain hänen traumojensa ja vaikeuksiensa kautta miesten hyväksikäyttämänä naisena. Sitä Monroen elämä paljolti olikin, mutta esimerkiksi The New York Timesin arvostelussa todetaan, ettei elokuvassa näytetty Monroen elämästä onnettomuuden ja kärsimyksen lisäksi lainkaan muita puolia. Arvostelussa todetaan, että elokuva unohtaa esimerkiksi tähden persoonallisuuden, tarmokkuuden, onnelliset vaiheet, älykkyyden, ja Monroen kiinnostuksen ja tiedonjanon liittyen esimerkiksi politiikkaan.

Elokuvaa on myös Peoplen mukaan kritisoitu sen seksuaalisesta sisällöstä. Osa seksikohtauksista on fsepitteellisiä kuten ovat myös graafiset kuvaukset Monroen kokemista aborteista ja keskenmenosta. Yhdessä aborttikohtauksessa Monroen syntymätön lapsi anelee äitiään olla tekemättä aborttia.

Pääosaa esittänyt Ana de Armas ja elokuvan ohjaaja Andrew Dominik elokuvan ensi-illassa San Sebastian Film Festivaleilla aiemmin syksyllä.

Peoplen keräämissä arvosteluissa eräs kriitikko kommentoi elokuvan olevan ”melko kauhistuttava” ja ”väkivaltainen fantasia Marilyn Monroesta”. Arvostelussa elokuvaa kritisoidaan myös siitä, että se esittelee itsensä elämäkertana, vaikka ei sitä ole. Toisen kritiikin mukaan Monroesta tehdään elokuvan myötä jälleen vain objekti, ja että elokuva juhlii Monroen uhrinäkökulmalla.

Historioitsija ja Marilyn Monroe: Her Films, Her Life -teoksen kirjoittaja Michelle Vogelinin mukaan ei ole todisteita siitä, että Monroe olisi koskaan ollut raskaana ja tehnyt aborttia tai saanut keskenmenoa. Elokuvan kuvauksessa kerrotaan, että se on osittain kuvitteellinen, ja se perustuu Joyce Carol Oatesin vuoden 2000 fiktionaaliseen romaaniin nimeltä Blonde.

Näyttelijä Ana de Armas on Blondi-elokuvan Marilyn Monroe.

NY Timesissa kuitenkin jopa epäillään, onko elokuvan käsikirjoittaja ja ohjaaja Andrew Dominik katsonut yhtäkään Monroen tähdittämää elokuvaa, sillä hänen kirjoittamaansa Monroeta esitetään elokuvassa niin yksipuolisesti.

Dominik on kuitenkin kritiikistä jopa iloinen. Peoplen mukaan Dominik on syyttänyt elokuvan vastaanotosta yleisöä itseään.

– Elämme tällä hetkellä aikaa, jolloin naisia täytyy kuvata voimaantuneina. Ihmiset haluavat luoda Marilyn Monroesta uudenlaisen voimaantuneen naisen. Jos sitä kuvastoa ei näytä, ihmiset suuttuvat, Dominik perustelee kantansa.

– Se on outoa, sillä hän on kuollut, eikä elokuva tuo siihen muutosta. Elokuva on riistänyt yleisöltä heidän muistonsa ja mielikuvansa hänestä. Se on koko elokuvan idea, Dominik jatkaa.

Hän kertoo, että elokuvassa pyritään muuttamaan Monroen elämän kuvaus toisenlaiseksi ja näyttämään Monroe erilaisessa valossa, mutta sitä Dominikin mukaan yleisö ei halua nähdä.

Dominik totesi Red Sea Film Festivalilla, että kritiikistä huolimatta kymmenet miljoonat ihmiset ovat katsoneet elokuvan Netflixistä.

– Minä en halua käsikirjoittaa iltasatuja, Dominik totesi.