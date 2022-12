Ella Toivainen kertoo Ina Mikkolan Runkkarin ystäväkirja -podcastissa, millaisia kauneusoperaatioita hänelle on tehty.

Ella Toivainen on tuttu Big Brother Suomesta ja Selviytyjät-ohjelmasta.

Tosi-tv-tähti Ella Toivainen kertoo Ina Mikkolan Runkkarin ystäväkirja -podcastissa transprosessistaan ja siihen liittyvistä kauneusleikkauksista.

Toivaiselle on tehty lukuisia kauneusoperaatioita. Ne ovat hänen mukaansa olleet naisen elämän parhaita sijoituksia. Toivainen kertoo, että viime keväänä hän otti silikonirinnat ja kävi nenäleikkauksessa. Niiden lisäksi hänen huuliaan, poskipäitään, leukalinjaansa ja leuan kärkeä on muokattu.

Toivainen kertoo, että operaatiot ovat parantaneet hänen elämänlaatuaan hurjasti.

– Ennen en voinut olla kotona ilman rintaliivejä enkä missään nimessä ilman paitaa. Nyt kun katson peiliin, se ei ällötä minua. En voinut bussissa mennä tietyin päin istumaan, koska ihmiset näkivät huonon puolen mun nenästä, Toivainen kertoo esimerkkejä Mikkolalle.

Big Brother Suomesta julkisuuteen noussut Toivainen kertoo, että hänellä oli kirurgille yksinkertainen toive viimekeväisessä rintaleikkauksessa.

– Sanoin, että laita niin isot kuin mahtuu. Go big or go home, Toivainen kertoo todenneensa kirurgille.

Ella Toivainen osallistui Selviytyjiin vuonna 2021.

Rintojen leikkaaminen oli Toivaiselle transprosessin ja naiseuden suhteen tärkeä asia. Niiden kokoon vaikuttivat kuitenkin Toivaisen omat kauneusihanteet.

– Rinnat olivat transition suhteen iso juttu. Sitten taas se, haluanko luonnollista vai pornotissit, niin se on eri asia. Mun kauneusihanne on kunnon kumitissit, ja sellaiset halusin.

Hän kertoo, että kauneusoperaatiot ovat tehneet hänestä itsevarmemman ja että hän uskaltaa esimerkiksi lähestyä ihmisiä avoimemmin.

– Kun on enemmän sinut itsensä kanssa, totta kai se huokuu susta.

Toivainen kertoo, että hänelle oli tärkeää päästä muuttamaan nuorempana pääkaupunkiseudulle ja aloittamaan elämänsä ikään kuin alusta.

– Muutin opiskelemaan pääkaupunkiseudulle ja pääsin rakentamaan omaa elinympäristöä ja luomaan uusia ihmissuhteita. Kenelläkään ei ollut olettamuksia minusta ja minulle tuli tietynlainen rauha sen suhteen, että vaikka olen enemmän oma itseni, nämä ihmiset silti tykkäävät minusta ja pärjään elämässä, Toivainen kuvailee Mikkolalle prosessiaan.

Toivaisella oli pelkoja transprosessiin liittyen. Erityisesti häntä huoletti elämä sen jälkeen.

– Ajattelin, että jos nyt transitioidun, en pääse töihin tai etenemään urallani. Typerin ajatus ikinä. Se oli sellainen pelkotila. Se vaati sen, että pääsin nollaamaan kaiken ja aloittamaan uuden elämän. Aloin meikkaamaan enemmän ja käyttämään naisten vaatteita. Mitä enemmän sitä teki, sitä oikeammalta se tuntui, Toivainen selittää podcastissa.

Ella Toivainen toivoo, että transihmisiä koskevat ennakkoluulot vähenisivät.

Toivaiselle on tärkeää murentaa transihmisten kohtaamia ennakkoluuloja. Hänen mukaansa yleisin ja harmillisin ennakkoluulo transsukupuolisista on se, että he yrittävät esittää jotain, mitä eivät ole.

– Emme yritä vakuuttaa yhtään ketään. Elän omaa elämääni ja olen täysin normaali ihminen. Ei mun tarvitse vakuuttaa kenellekään naisellisuutta tai naiseutta. Se on oksettavin ennakkoajatus, mihin itse olen törmännyt.

Supla ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.