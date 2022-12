Vantaalainen Santtu soitti väärään aikaan kaverilleen ja joutui pian piinaavaan tilanteeseen – somessa revettiin

Ali Jahangiri kuvailee huvittavan hetken olleen hänen omituisin stand up -keikkakuvauksensa.

Suomen Kulttuurirahaston palkitsema stand up -koomikko Ali Jahangiri, 41, julkaisi Instagram-tilillään videon, joka toimii varoittavana esimerkkinä faneille: ”Ei kannata jättää puhelinta päälle mun keikalla”.

Videolla Jahangiri häiriintyy, kun hän kuulee puhelimen soivan yleisössä. Jahangiri keskeyttää keikkansa hetkeksi ja pyytää saada vastata puhelimeen. Saadessaan puhelimen käteensä Jahangiri alkaa vitsailemaan puhelimen ruudulla näkyvästä ”Santtufresh” -lempinimestä. Englanninkielestä tulevia ”fresh”- ja ”freesi” -sanoja käytetään usein slangikielessä kuvailemaan henkilöä, joka näyttää hyvältä tai puhtoiselta.

Kun Jahangiri vastaa puhelimeen, hän selittää Santulle, miten puheluun on päädytty. Tilanne hämmentää Santtua.

– Ooks sä Ali? Ei v***u, oonks mä kaiuttimella? Santtu kummastelee, johon yleisö nauraa.

Mikäli linkki ei näy, voit katsoa julkaisun täältä.

Puhelun aikana käy ilmi, että Santun erikoinen lempinimi tulee hänen työpaikkansa nimestä. Santun mukaan kyseinen työpaikka tekee hänestä ja ystävästään ”freesei äijii”. Jahangiri ei voi olla vitsailematta Santun kertomukselle.

– Ei v***u mä vihaan tätä, oikeesti. Santtu, älä ymmärrä väärin, mut ”fresh” ei ole sellainen asia, joka sun pitäisi sanoa.

Jahangiri ei voi pidättää nauruaan, kun saa kuulla Santun olevan kodissaan Tikkurilassa. Koomikko innostuu vitsailemaan entisestään, kun Santtu kertoo yksityiskohtaisesti kotinsa sijainnin.

– Huomaatteko te, että Santtu ei todellakaan ole maahanmuuttajataustainen, saati asunut pitkään Tikkurilassa, kun hän antaa mulle ja kaikille teille osoitteensa. Täällä on 400 ihmistä, jotka ovat tulossa ryöstämään sut Santtu – juokse! Jahangiri nauraa yleisön kanssa.

Keskustelun jälkeen Jahangiri yrittää lopettaa puhelun, koska komiikkashow ja sen kuvaukset ovat kesken. Jahangiri toivottaa Santulle kaikkea hyvää ja varoittaa vitsikkäästi häntä tulevasta.

– Kun näet kaverisi seuraavan kerran, voi olla, ettei hän ole enää niin ”freshin” näköinen.

Juuri ennen puhelun päättymistä Jahangiri ilmaisee tuntemuksensa koko puhelusta.

– Tämä on ehkä omituisin stand up -keikkakuvaus ikinä, Jahangiri toteaa nauraen, jonka jälkeen yleisö antaa vierailevalle tähdelle Santulle aplodit.

Ali Jahangiri loi vierailevan tähden kunniaksi oman merkinnän, joka on #santtufresh.

Jo yli kolmen tunnin sisällä Jahangirin julkaisun kommenttikenttä on täyttynyt nauruista. Huvittavan puhelun lisäksi osa seuraajista ihastui Jahangirin luomaan #santtufresh-avainsanaan. Kyseinen julkaisu on ensimmäinen, jossa kyseinen avainsana esiintyy.

– Voi Santtu minkä teki, yksi kirjoittaa nauruemojin kera.

– Laita keikkalavalle joku lankapuhelin, johon kaikki yleisön soitot siirretään ja Ali vastaa, toinen ehdottaa.

– Aivan loistava! Nauroin vedet silmissä, kolmas ylistää.

– Jotenkin tästä tulee mieleen, kun porukka puhuu busseissa, jossa kaikki kuulevat asiat. Lisää näitä, neljäs pyytää.

Jahangiri on tehnyt pitkän uran koomikkona ja Suomen Kulttuurirahasto palkitsi hänet rajoja ylittävästä ja silmiä avaavasta huumoristaan vuonna 2016. Toistaiseksi Jahangiri on ainoa koomikko, jonka Suomen Kulttuurirahasto on palkinnut.

Lisäksi Jahangiri on nähty juontajan, esiintyjän tai kilpailijan roolissa lukuisissa televisiosarjoissa, kuten Viidakon tähtöset sekä Tanssii tähtien kanssa. Jahangiri on myös juontanut omaa radio-ohjelmaansa Yle Puheella vuosien ajan. Lisäksi koomikko tähditti Tuntematon pakolainen -dokumenttiprojektia, joka palkittiin Tampereen elokuvafestivaaleilla vuonna 2016. Koomikonuransa ohella Jahangiri on toiminut K-kauppiaana vuodesta 2021 asti.