Aiemmin mollattuja ja häpeiltyjä kirjoja luetaan nyt Suomessa miljoonakaupalla – ”Kuin iltasatuja”

Romanttisiin tarinoihin ei hävetä enää tarttua. Kaikki eivät ilahdu muutoksesta, jonka äänikirjat käynnistivät.

Miten tässä näin pääsi tapahtumaan? Viihdekirjallisuuden suosio on noussut huimasti parin viime vuoden aikana. Isoin noste on niin sanotulla naisten kirjallisuudella. Dekkareiden suosio on pysynyt vakaana.

– Varsinkin äänikirjojen ansiosta viihdekirjallisuus on nostanut suosiotaan, WSOY:n suomennetun kaunokirjallisuuden kustantaja Leena Balme kertoo merkittäväksi syyksi.

Viihteellisiä kirjoja ostetaan usein itselle, joten ne menestyvät hyvin äänikirjoina. Monien mielestä äänikirjoina myös toimivat parhaiten viihderomaanit.

Mutta viihde myy myös painettuna kirjana.

Mikä on viihdekirjallisuutta? Sitä ei ole tarkkaan määritelty, mutta yleisesti viihdekirjallisuutena pidetään ihmissuhteista kertovia romaaneja, joiden rakenne ja kieli ovat helposti sisäistettävissä. Koska myyntitilastoissa viihdettä ei eritellä, sen noususta ei ole tarkkoja lukuja.

Dekkareista ei yleensä puhuta viihdekirjallisuutena, vaikka sitähän ne ovat. Voi toki ajatella niinkin, että kirjallisuus on viihdettä aina, kun sen parissa viihtyy.

Huippusuosiossa ovat nyt Lucinda Rileyn romaanit (Bazar), joita on myyty Suomessa yli miljoona. Niitä lukevat naiset, kaikissa sosiaaliluokissa. Rileyn romaaneissa ei ole mitään shokeeraavaa, ne ovat kuin iltasatuja, joista ei tule paha mieli.

– Romanttinen ja lämminhenkinen kirjallisuus on lisääntynyt voimakkaasti. Ehkä se kertoo siitä, että ihmisillä on kaipuuta synkästä ajasta johonkin parempaan, Otavan kaunokirjallisuuden kustannusjohtaja Antti Kasper sanoo.

Miehet eivät odota malttamattomasti uusinta Lucinda Riley -romaania, heille viihdettä antavat lähinnä dekkarit.

Viihdekirjallisuuden suosioon lienee vaikuttanut myös korona. Sota-aikanakin viihde oli voimissaan. Nyt on lähellä sotaakin, joten viihteen nälkä saattaa jatkua.

Otavan viihdekirjoista esimerkiksi Sara Medbergin, Tuija Lehtisen ja Lucy Diamondin romaanit ovat suosittuja.

WSOY:n myydyimpien kirjojen listalla ovat olleet nyt mm. Satu Rämön jännitysromaani Hildur sekä yllättäjänä Maija Kajannon Korvapuustikesä.

Lokakuussa Mitä Suomi lukee -tilaston kärjessä oli pelkkää viihdettä, erityisesti dekkareita. Mukana olivat myös ääni- ja E-kirjat.

Joulukuussa vahvemman kaunokirjallisuuden myynti nousee hetkeksi. Finlandia-palkintokin siivittänee kotimaisen kaunokirjallisuuden myyntiä.

Viihdekirjallisuutta on luettu ennenkin, mutta kirjakerhojen lopetettua sen myynti romahti. Vaikka viihteellinen kirjallisuus meni aikoinaan kaupaksi, sitä myös mollattiin.

– 1970-luvulla, ja vielä 80-luvullakin, raja eri genreissä oli jyrkkä. Viihdekirjallisuutta katsottiin kulttuuripiireissä nenänvartta pitkin, Kasper sanoo.

Nyt viihdekirjallisuutta arvostetaan. Tai ehkä on parempi sanoa, että sitä ei enää väheksytä, sillä eihän viihderomaanilla mitään kirjallisuuspalkintoa saa.

– Siitä on tullut hyväksyttävää, että voi lukea sekä viihdettä että Finlandia-palkinnon saanutta. TikTokissakin suositellaan rinnakkain klassikoita ja viihdettä, Balme kertoo.

Balme ja Kasper ovat sitä mieltä, että on vain hyvä, jos kirjallisuuden suhteen voi olla häpeilemättä kaikkiruokainen.

– Viihde on yksi vaikeimmista lajeista. Ja ihmiset haluavat kokea tunteita, tunteet ovat iso juttu. Nyt on myös kauhea maailmantilanne, todellisuudesta halutaan välillä pakoon, Balme sanoo.

Mutta tietenkin jotkut ovat sitä mieltä, että pitäisi lukea vain korkeata kaunokirjallisuutta eikä ”hömppää”.

Korkean kaunokirjallisuuden puolesta onkin syytä huolestua. Välipaloina ahmituista viihderomaaneista voi tulla helpolla arkista pääruokaa, jolloin korkealle kirjallisuudelle ei jää aikaa.

– Varsinkin käännetyssä kaunokirjallisuudessa viihde vetää nyt paremmin. Onhan se huolena, miten saataisiin korkea kaunokirjallisuus esille, Balme sanoo.

Viihderomaaneissa arvostus ei jakaudu aina oikeudenmukaisesti.

– Siitä on keskusteltu, miksi esimerkiksi David Nichollsin viihderomaaneja arvostetaan korkeammalle kuin naisten tekemiä, Balme kertoo.

Kun mies kirjoittaa ihmissuhteista, se koetaan usein riipaisevan rohkeaksi ja syvälliseksi, vaikka kyse olisi viihdekirjallisuudesta. Toki monet miehet ovatkin onnistuneet tunteiden kuvaajana.

Tärkeintä viihdekirjallisuudessakin pitäisi olla sisältö, eikä kirjoittajan sukupuoli. Tietenkin markkinoille pääsee myös kuraa, mutta ei muissakaan genreissä ole pelkästään helmiä.

Kritiikin katveessa

Tuija Lehtinen, 67, on kirjoittanut vajaan 40 vuoden aikana 130 kirjaa, joista 40 on viihderomaaneja. Lehtinen tunnetaan myös lasten- ja nuortenkirjailijana.

Tuija Lehtisellä on vankka lukijakunta.

Lehtisen suosio on pysynyt vakaana. Hänen uusin romaaninsa on Sumulaakson salatut suhteet (Otava).

Julkista arvostusta Lehtinen ei ole saanut, mutta hänellä on vankka lukijakunta, mikä onkin tärkeintä.

– Jos ajatellaan romanttista kirjallisuutta, se on lapsipuolen asemassa. En edes muista, milloin kirjaani olisi arvosteltu isommassa lehdessä. Viihdekirjallisuus ohitetaan aina, jouluisin voi olla pieniä mainoksia.

Kirjallisuusblogeja Lehtinen ei ole seurannut, mutta hänellä on se tuntuma, että niissäkin käsitellään eniten vakavampaa kaunokirjallisuutta.

Masentaako arvostuksen puute?

– Ei, sitä aloittaa aina innolla uuden työn, eikä sitä kirjoittaessaan ajattele.

Viihdekirjallisuuden suosion noususta Lehtinen ei ole yllättynyt, sillä se liittyy äänikirjojen ja E-kirjojen nousuun.

– Kirjailijalle tämä aika on tavallaan huono, Lehtinen sanoo, sillä äänikirjoista kirjailija ansaitsee huomattavasti vähemmän kuin painetuista kirjoista.

Laajan lukijakunnan kirjailijana Lehtinen voi olla kuitenkin melko tyytyväinen, vaikka leipä tulee nyt murusina.

Lehtisen kirjoissa on rakkautta ja mustaa huumoria. Kirjojen loppu on aina onnellinen tavalla tai toisella.

– Ei välttämättä niin, että nainen ja mies saavat toisensa, Lehtinen huomauttaa, sillä eihän se aina ole paras ratkaisu.

Korkeasta kaunokirjallisuudesta Lehtinen ei innostu lukijana, jos ”samaa asiaa jauhetaan 50 sivua”. Kerran hän yritti kirjoittaa kaunokirjallisemman teoksen, mutta oma teksti alkoi vain naurattaa.

– Olen hyvä tässä, mitä teen, se riittää.