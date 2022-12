Suora lähetys klo 17.30: Linnan juhlat palaavat uuteen normaaliin poikkeusaikojen jälkeen

Näkyykö Linnassa tuttuja? Kuka on tänä vuonna kuvatuin vieras? Kuka kättelee ja kuka ei?

Itsenäisyyspäivän perinteikäs kohokohta Linnan juhlat palaa koronavuosien jälkeen miltei entisenlaisena pienillä muutoksilla ryyditettynä eli katsojat pääsevät jälleen seuraamaan Presidentinlinnan tunnelmaa iltapukuloistoa unohtamatta.

Vastaanoton teemana on itseensä luottava Suomi.

Vastaanotto on noin kolmanneksen pienempi kuin aiempina vuosina. Vieraita kutsutaan noin 1 300 eri puolilta Suomea. Merkittävä osa vieraista on ensikertalaisia, perinteisesti virkansa puolesta kutsuttuja on tänä vuonna vähemmän.

Sotaveteraaneja ja lottia ei kättelyjonossa nähdä, sillä presidenttipari järjesti veteraaneille oman tilaisuuden viime viikon torstaina Presidentinlinnassa.

Perinteinen kättely palaa tänä vuonna ohjelmaan, mutta itsenäisyyspäivän vastaanotolle saapuvat juhlavieraat voivat kuitenkin halutessaan jättää kättelyn välistä.

