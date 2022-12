Maria Veitola sairastui koronaan toistamiseen – teki riepovan havainnon ihmisten käytöksestä: ”Ei näin”

– Ei kai muuta kuin miettiä tarkkaan, ketä äänestää kevään vaaleissa, suosikkijuontaja pohtii pandemian yhteiskunnallisia seurauksia ruotivassa Instagram-päivityksessään.

Koronapandemia ei ole edelleenkään ohi.

Juontaja Maria Veitola sai tuta tämän omakohtaisesti. Hän kirjoittaa Instagramissa saaneensa pöpön nyt toistamiseen.

– Oireet alkoivat keskivikkona.

Taudinkuva kuulostaa tutulta: vilua, aivastelua. Kaikkialle sattuu. Kuumetta. Silmiäkin särkee.

– Tänään voin onneksi jo selvästi paremmin.

Pelkkää taudinkuvausta Veitolan päivitys ei ole. Ensinnäkin hän moittii, miten koronavuosina omaksutut hyvät tavat, kuten hihaan yskiminen ja käsien peseminen, on pandemian vakavan muodon hiivuttua tyystin unohdettu.

– Mennään kipeänä töihin, pikkujouluihin ja kouluun, viedään lapset kuumeessa hoitoon. Ei näin.

Tautisena ihmisten ilmoilla palloilulla on konkreettisia seurauksia, jotka voivat olla hyvinkin ikäviä, Veitola huomauttaa.

– Koronavirus ei aiheuta kaikille oireita ja joillekin se on vain perusflunssa. Se on edelleen vaarallinen riskiryhmiin kuuluville eli esim. syöpäsairaille ja niille, joilla on diabetes, sydän- tai keuhkosairaus. Lisäksi kuka vain meistä voi sairastua long covidiin, joka on todella kusinen, pitkäkestoinen oireyhtymä.

Korona ei myöskään ole ainut kiusa. Veitola listaa myös RS- ja noroviruksen sekä influenssan.

– Näitähän riittää.

Suosikkijuontaja mainitsee nyrkkisäännön, jonka mukaan virukset ovat tartuttavimmillaan taudin alkuvaiheessa.

– Kun on se olo, että ”taidan olla tulossa kipeäksi”, on syytä jäädä kotiin katsomaan tilanteen kehittymistä.

Hän vahvistaa sanomaansa viittaamalla THL:n koronaohjeisiin.

– Pysy kotona, kunnes olet ollut oireeton 2 vuorokauden ajan ja oireiden alusta on kulunut vähintään 5 vuorokautta. Oireettomuus tarkoittaa, että kuume on poissa ja muut oireet ovat selvästi vähenemässä.

Veitola on tänä syksynä nähty nimikko-ohjelmassaan Vuoroin vieraissa, Maria Veitola, jossa hän kutsuu kylään erilaisia julkisuuden henkilöitä.

Lisäksi Veitola muistuttaa pandemian mittavista yhteiskunnallisista vaikutuksista. Laajat sairauspoissaolot monilla aloilla ovat osoittaneet, miten suomalainen yhteiskunta on ”monin osin hauraissa kantimissa”.

– Ainakin terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa ja peruskouluissa on jatkuva henkilöstöpula ja ankarat työolot jo ilman sairastumisia. Muistetaan myös ravintola- tapahtuma- ja kulttuurialoja, jotka kokivat vaurioita koronavuosina.

Toisaalta tämäkään asia ei ole aivan yksinkertainen. Veitola toteaa, että monet ihmiset ovat ”tosi eriarvoisissa asemissa työelämässä” riippuen alasta.

– Voiko tehdä työnsä etänä. Onko (sairastavia) lapsia ja kuinka monta, tai onko turvaverkkoja. Tukeeko työnantaja vai syyllistää ja aiheuttaa lisää paineita.

Hän kääntääkin katseensa politiikkaan. Yhteiskunnallisilla päätöksillä on väliä, kun mietitään, miten eri alojen työoloja ja kestokykyä voisi parantaa.

– Mitä voi tehdä? Ei kai muuta kuin miettiä tarkkaan, ketä äänestää kevään vaaleissa, hän lopettaa.

Veitolan palopuhe on herättänyt paljon keskustelua. Osa kommentoijista jakaa omia koronakokemuksiaan, toiset taas purkavat sitä, miten työnantajan kanssa menettely korona-aikana voi olla vaikeaa.

Oman kommenttinsa esitti myös esimerkiksi laulaja Anna Puu:

– Olin perjantaina katsomassa keikkaa ja oli pakko laittaa maski, koska sairastumiseen ei nyt vain ole varaa. Olinkin sitten ainut maskilainen...

Osa seuraajista kehuu Veitolaa muun muassa siitä, että hän nostaa esiin taudin terveydenhuoltoalalle aiheuttaman taakan.

Veitolaa kiitellään myös siitä, että hän on huomioinut erinäiset riskiryhmäläiset, kuten diabeetikot.