Sotaa Suomeen paennut Svitlana, 58, suunnitteli puvun Linnan juhliin – Hilkka Kempin yllä nähtävällä asulla on aivan erityinen sanoma

Linnan juhlissa nähdään tänä vuonna ukrainalaisen Svitlana Savtshenkon suunnittelema juhlapuku, jolla on väkevä sanoma.

Ompelukone on ollut viime viikkoina kovassa käytössä Kalkkisissa, Asikkalassa asuvan ompelija Svitlana Savtshenkon kotona. Ukrainasta tyttärensä ja lapsenlapsensa kanssa sotaa paenneen Savtshenkon taitavissa käsissä on valmistunut kansanedustaja Hilkka Kempin (kesk) Linnan juhlien asu.

Sunnuntaina Savtshenko, 58, hänen tyttärensä Olena Yekymenko, 34, ja Hilkka Kemppi, 34, tekivät vielä viimeisiä silauksia asuun presidentin itsenäisyyspäivän vastaanottoa varten.

– Hilkka on hyvin rohkea pukeutuessaan tähän pukuun. Puku kuvastaa itsenäisyyttä ja sävymaailma on sama kuin Ukrainan lipussa, Savtshenko hymyilee.

Kemppi kertoo tavanneensa Savtshenkon ja hänen perheensä Asikkalan entisen kunnanvaltuusto puheenjohtajan Kaarina Jokisen kautta. Kempin pukusuunnitelmat Linnan juhliin kaatuivat kolme viikkoa ennen h-hetkeä ja hän etsi uutta tekijää, joka pystyisi loihtimaan puvun parissa viikossa.

– Minulle vinkattiin, että Svitlana on erittäin hyvä. En tiennyt entuudestaan millaisia pukuja hän suunnittelee, mutta sain nopeasti huomata, että hän on aivan supertaitava!

Svitlana Savtshenko on työskennellyt ompelijana yli 40 vuoden ajan.

Kaikki ompelutarvikkeet kankaista koneisiin haalittiin kasaan vauhdilla ja Puvun materiaaliksi valikoitui silkkisametti.

– Puvun materiaali on silkkisamettia, ja olen myöhemmin kuullut, että se on materiaalina erityisen haastavaa ommella. Onneksi Svitlana tuntui vaan innostuvan materiaalista, Kemppi naurahtaa.

Tummansinisessä leningissä on okranvärinen silkkivuori.

– Puvun aiheena on itsenäisyys ja se on suora tuen osoitus Ukrainalle. Puvussa yhdistyvät Svitlanan ammattitaito, perheen tarina ja heidän kokemuksensa Suomesta, Kemppi kertoo.

– Mekon ydin tiivistyy seuraaviin sanoihin: Itsenäisyyden puolesta – Ukraina tukena, Hilkka Kemppi (kesk) sanoo.

Kemppi kuvailee, että puvun suunnitteluprosessin aikana on jaettu tarinoita maan ja taivaan väliltä, itketty ja naurettu.

– On aivan uskomaton kunnia ja etuoikeus pukeutua Svitlanan tekemään juhlapukuun itsenäisyyspäivän vastaanotolle. Välillä on itketty vuorotellen, kun olemme tutustuneet toisiimme ja yrittäneet löytää yhteisen kielen. Tämä on ollut melkoinen tunteiden myllerrys ja jalokivenä kaiken keskellä on se, että olen saanut tutustua heihin. Olenasta on tullut minulle kuin sisko viime viikkojen aikana, Kemppi sanoo.

– On etuoikeus pukeutua Svitlanan tekemään juhlapukuun, Hilkka Kemppi sanoo.

Hilkka Kempin Linnan juhlien tyylin täydentävät Guardian of the Oceanin korvakorut. Niissä on Pulkkilanharjun siluetti.

Ukrainalaisperhe on kotoisin Venäjän rajan läheisyydestä sijaitsevasta Sumysta, joka kärsi pahoin Venäjän ilmaiskuista. Savtshenko, hänen tyttärensä Olena Yekymenko ja Olenan poika Mark, 5, saapuivat Suomeen maaliskuun alussa.

Suomessa kausityöläisenä työskennellyt Olena kuvailee olevansa onnellinen, että perhe on yhdessä. Huoli kotiin Sumyyn jääneistä läheisistä on kuitenkin valtava.

– Pommitukset alkoivat helmikuussa ja Venäjä piiritti Sumyn. Me saavuimme Suomeen 1. maaliskuuta, Yekymenko kertaa.

Hän on aiemmin työskennellyt Janne Pihamaan viini- ja puutarhatilalla, jonka tiloissa perhe nyt asuu.

– Janne oli hyvin huolissaan työntekijöistään ja lähetti viestin, että koko perheeni voi majoittua hänen luonaan, Yekymenko sanoo.

Savtshenko ei ollut koskaan aikaisemmin käynyt Suomessa, tai missään muuallakaan ulkomailla.

– Äiti oli ihmeissään, että miten paljon täällä on lunta ja kuinka kaunis Suomen luonto on, äitinsä tulkkina toimiva Yekymenko hymyilee.

Ukrainalaisperhe asuu Kalkkisissa viini- ja puutarhatilalla.

Perheen arki Suomessa on vähitellen asettunut uomiinsa. Olena ja Svitlana opiskelevat suomen kieltä Lahden kansanopistossa, 5-vuotias Mark käy suomenkielisessä päiväkodissa ja on saanut paljon uusia ystäviä. Vapaa-ajallaan nuori urheilijalupaus viilettää jääkiekkokaukalossa.

– Kotona Ukrainassa Mark rakasti jalkapalloa, mutta nyt hän on aivan ihastunut jääkiekkoon. Hän käy Pelicansien junnutreeneissä ja on kuin ammattilainen, Yekymenko naurahtaa.

Uusien ystävien ja harrastuksen lisäksi Mark on ollut onnessaan siitä, että hänen isoisoisänsä Volodymyr Savchenko, 88, saapui Suomeen aivan vastikään.

Kalkkisissa ukrainalaisperhe on otettu avosylin vastaan. Savtshenko ja Yekymenko sanovat olevansa hyvin liikuttuneita siitä, kuinka ystävällisiä ja avuliaita suomalaiset ovat.

– Kaikki ovat niin avoimia ja kilttejä. Meiltä kysellään koko ajan, että onhan kaikki hyvin ja tarvitsemmeko mitään, Yekymenko kiittää.

Svitlana Savtshenko ja Olena Yekymenko kertovat suomalaisten ottaneen perheen avosylin vastaan.

Suomen kielen opiskelun ohella Svitlana Savtshenkolle ja Olena Yekymenkolle on tärkeää päästä mahdollisimman pian töihin.

– Toivon, että ensi kevääseen mennessä puhumme jo tosi hyvää Suomea! Etsimme koko ajan töitä. Emme halua vain olla kotona, vaan haluamme olla hyödyksi. Se on meille tärkeää, Yekymenko painottaa.

Keväällä heidän molempien on tarkoitus mennä harjoitteluun. Savtshenko suorittaa harjoittelunsa paikallisessa ompelimossa, Yekymenko puolestaan suorittaa peruskoulun ala-asteella.

Joulun he viettävät kaukana kotona, eikä toistaiseksi ole tiedossa milloin he pääsevät palaamaan kotiin Sumyyn.

– On hyvin vaikeaa viettää joulu ulkomailla kaukana muusta perheestä. Teemme kaikkemme tuodaksemme tänne samanlaisen tunnelman kuin meillä yleensä kotona on jouluisin. Tänä vuonna juhlimme täällä viini- ja puutarhatilalla joulua yhtenä suurena perheenä, Savtshenko sanoo.