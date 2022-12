Poplegenda Cher suitsuttaa 40 vuotta nuorempaa miesystäväänsä – lataa suorat sanat vanhemmista miehistä

76-vuotias Cher on kimpassa 36-vuotiaan musiikkituottaja Alexander Edwardsin kanssa.

Nyt se on varmaa: marraskuun alussa hempeissä tunnelmissa nähdyt poplegenda Cher, 76, ja musiikkituottaja Alexander Edwards, 36, tosiaankin seurustelevat.

Lue lisää: Laulajatähti Cher nähty hempeissä tunnelmissa 40 vuotta nuoremman miehen kanssa – romanssihuhut lähtivät oitis liikkeelle

Cher kehui miesystäväänsä Kelly Clarksonille tämän nimikko-ohjelmassa Kelly Clarkson Show’ssa.

– Onhan tämä paperilla vähän naurettavaa, mutta oikeassa elämässä tulemme mahtavasti toimeen. Hän on upea. Ja minähän en kehu miehiä tällä tavalla ansioitta.

Cher luonnehti uutta heilaansa myös muun muassa sanoilla kiltti, fiksu, lahjakas, hauska ja komea.

– Mahtava homma, Clarkson onnitteli laulajatähteä.

– On tarpeeksi raskasta elää tässä maailmassa muutenkin, niin on kivaa, että on rakkautta.

Cher myönsi Clarksonille myös sen, että on kokenut vanhempien miesten pitävän häntä aina pelottavana.

– Jos en olisi tavannut nuorempia miehiä elämässäni, en olisi koskaan päässyt treffeille. Vanhemmat miehet eivät ole oikein tykänneet minusta.

– Nuorempia jannuja ei haittaa, jos olen välillä vähän kahjo ja haluan hassutella.

Cher – liian pelottava ikäisilleen miehille.

Cher on julistanut onneaan myös Twitterin puolella.

Jonkinlaisena suhteen virallistamisena voi pitää hänen marraskuun alussa twiittaamansa kuvaa heilastaan. Sen saateteksti oli yksiselitteinen: ”Alexander”, sydämellä lisättynä.

Vähemmän yllättäen pariskunnan onni on kohdannut myös piikittelyä juuri hulppean ikäeron takia. Moisen pään aukomisen Cher on kuitannut toteamalla, että ”rakkaus ei tunne matematiikkaa”.

Pariskunta nähtiin ensimmäisen kerran yhdessä syyskuussa Pariisin muotiviikolla, kertoo People-lehti.

Tämän jälkeen heidän on nähty viihtymässä keskenään siellä sun täällä, muun muassa Cherin Malibun-kodissa.

Alexander Edwards petti Amber Rosea, koska ei kuulemma ”voi luonnolleen mitään”.

Cherin on kuitenkin syytä pitää mielessä tuottajatähden historia, varoittaa Page Six -lehti.

Edwardsin aiempi suhde yhdysvaltalaismalli Amber Rosen kanssa nimittäin päättyi siihen, että Edwards myönsi pettäneensä tätä. Tuottaja ennätti pelehtimään kahdentoista naisen kanssa, kertoo People. Ex-pariskunnalla on yksi yhteinen lapsi.

Edwards perusteli Instagramissa tekojaan sillä, ettei ”voi luonnolleen mitään”.

– Tiedän että voisin lopettaa. Voisin antaa hänelle mukavat kuusi kuukautta ja riistää itseltäni todellisen luontoni niin pitkään kuin voin, mutta en halua elää niin.

Nähtäväksi jää, miten pitkään popleidin ja tuottajanuorukaisen lempi leiskuu.

Cher, oikealta nimeltään Cherilyn Sarkisian, on tehnyt liki 60 vuoden uran niin laulajana kuin näyttelijänä.

Hänet palkittu uransa aikana Oscarilla, Emmylla, Grammylla ja lukuisilla Golden Globe -palkinnoilla. Hänen vuonna 1998 julkaistu Believe-albuminsa on myynyt yli 20 miljoonaa kappaletta.

Edwards puolestaan työskentelee päällikkönä Universal-levymerkillä. Yhtiön tunnetuimpiin kiinnityksiin kuuluu Billie Eilishin, Ariana Granden ja Post Malonen kaltaisia tähtiä.

Hän on myös itse tuottanut musiikkia muun muassa räppäri Tygalle.