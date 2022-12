Tällaista pukuloistoa on luvassa Linnan juhlissa – vanhoista farkuista valmistettu juhlapuku, lohennahkalaukku...

Linnan juhlissa nähdään useita kierrätyspukuja.

Linnan juhlat palaa tuttuun kaavaan kahden koronavuoden jälkeen. Presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolla nähdään tänä vuonna useita pukuja, joissa on kiinnitetty huomiota kierrätykseen, ekologisuuteen ja ympäristöön.

Muun muassa kansanedustaja Mai Kivelän (vas), europarlamentaarikko Alviina Alametsän, kansanedustaja Bella Forsgrénin (vihr) ja kansanedustaja Saara Hyrkön (vihr) juhlatyylissä on käytetty kierrätysmateriaaleja.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä pukeutuu presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle kierrätetyistä farkuista tehtyyn pukuun, jonka on luonut ompelijamestari Paula Malleus.

Mai Kivelän asu on Paula Malleuksen käsialaa ja se on valmistettu kierrätetyistä farkuista.

– Haluan, että pukuni kertoo arvoista, joita edistän työssäni kansanedustajana. Minulle työ kestävän planeetan puolesta on tärkeintä ja tavoitteeni on edistää myös tekstiiliteollisuuden muutosta aidosti vastuulliseksi alaksi. Vastustan pikamuotia ja kierrätyspuku on minulle luonnollinen valinta, Kivelä sanoo tiedotteessa.

Puku on rakennettu sadasta kappaleesta farkkua ja siihen on käytetty kahdettoista myyntiin kelpaamattomat farkut, jotka säästävät uuteen pukuun verrattuna suuren määrän luonnonvaroja.

– Puvussa uudelleen käyttöönotettu puuvilla säästää lähes 100 000 litraa makeaa vettä uuteen pukuun verrattuna. Tämä vastaa keskimäärin yhden ihmisen koko eliniän aikana tarvitsemaa juomavesimäärää, Kivelä kertoo.

Puvun materiaalit on hankittu Punaisen Ristin Kontista Vantaalta. Myös Kivelän yllä nähtävä koru on valmistettu kierrätyshopeasta ja on kultaseppämestari Eero Hintsasen käsialaa.

Europarlamentaarikko ja Helsingin kaupunginvaltuutettu Alviina Alametsä pukeutuu Linnan juhliin Katri Niskasen suunnittelemaan asuun. Hänen asuaan täydentää suomalaisen Lovia-asustebrändin iltalaukku, joka on Lovian tiedotteen mukaan valmistettu ruokateollisuuden sivustuotteena syntyvästä lohen nahasta.

Myös vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén täydentää asunsa Lovian laukulla, joka on valmistettu suomalaisen sohvatehtaan ylijäämämateriaalista. Forsgrénin asu on Mert Otsamon suunnittelema.

Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkön puku taas on tehty vanhoista muovipulloista.