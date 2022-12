Lukuisista suosikkisarjoista tuttu näyttelijä Brad William Henke, 56, on kuollut

Entinen NFL-tähti ja näyttelijä Brad William Henke muistetaan muun muassa Orange Is the New Black -sarjasta.

Näyttelijä Brad William Henke on kuollut 56-vuotiaana, amerikkalaismediat uutisoivat. Tähden lähipiiristä vahvistetaan TMZ:lle, että näyttelijä menehtyi nukkuessaan tiistaina, eikä kuolinsyystä ole toistaiseksi tietoa.

193-senttinen Henke tunnettiin lukuisista rooleistaan suosituissa tv-sarjoissa. Yksi hänen tunnetuimmista rooleistaan oli vartija Desi Piscatellan rooli naisvankilaan sijoittuvassa Orange Is the New Black -sarjassa. Hänet on nähty myös muun muassa tv-sarjoissa The Stand, Kova laki, Havaiji 5-0 ja Castle.

Rooli Orange Is the New Black -sarjassa teki Henkestä seksisymbolin homoyhteisössä.

New York Post kertoo, että rooli Orange Is the New Black -sarjassa teki entisestä NFL-tähdestä seksisymbolin homoyhteisössä. Henke kertoi haastatteluissa olevansa asiasta erittäin iloinen ja otettu.

– Se on kunnia ja suuri kohteliaisuus. Kukapa ei haluaisi, että häntä pidetään viehättävänä, Henke sanoi Out-lehdelle.

Tähden manageri Matt DelPiano sanoo New York Postille Henken olleen erittäin pidetty työtoveri.

– Brad oli valtavan kiltti ja iloinen mies. Hän oli hyvin lahjakas näyttelijä ja rakasti näyttelemistä, DelPiano sanoo.