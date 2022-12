Apocalyptican kappale päätyi yllättäen Netflix-hittisarjaan – bändi hämmästyi itsekin

Apocalyptican kappale kuullaan Wednesday-sarjan kolmannessa jaksossa.

Sellometalliyhtye Apocalyptica sai viime viikolla mieluisia yllättäviä uutisia: Netflixin vastikään julkaistun Wednesday-sarjan kolmannessa jaksossa on mukana yhtyeen versio Metallican Nothing Else Matters -singlestä.

Apocalyptican musiikkia sisältävässä kohtauksessa pääosassa oleva Wednesday (Jenna Ortega) soittaa selloa.

– Olimme hyvin yllättyneitä biisin mukanaolosta ja kuinka isoon rooliin tarinankerronnallisesti se oli asetettu kolmannen jakson loppukohtauksessa.

– Sellistitytöt ovat moderneja kapinallisia! Paavo Lötjönen toteaa tiedotteessa.

Tim Burtonin Addams Family -sarjan scoremusiikista vastaa Burtonin luottomies Danny Elfman.

Sarjassa kuullaan myös muita huippuyhtyeitä ja -artisteja, kuten Rolling Stonesia, Roy Orbisonia, Edith Piafia sekä The Crampsia. Apocalyptican Nothing Else Matters julkaistiin vuonna 1998.

Netflixin tuore Wednesday-sarja saavutti huippusuosion suoratoistopalvelussa pian julkaisunsa jälkeen. Sarja keskittyy Addams Family -elokuvan perheen Wednesday-tyttären elämään. Netflixin mukaan sarja oli katselutunneissa mitattuna palvelun katsotuin englanninkielinen sarja.