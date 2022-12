Fanit hämmentyivät: mitä Simon Cowellin kasvoille tapahtui? Ilmestyi kameroiden eteen liki tunnistamattomana

Simon Cowellin, 63, muuttunut ulkonäkö puhuttaa sosiaalisessa mediassa.

Tv-kasvo Simon Cowell on kiinnittänyt fanien huomion sen jälkeen, kun hän esiintyi torstaina sosiaalisessa mediassa jaetulla videolla.

63-vuotias tv-moguli näytti fanien silmään liki tunnistamattomalta, sillä videolla hänen kasvonsa näyttivät erilaisilta. Hänen ihonsa oli uskomattoman sileä ja kimmoinen ja hänen hampaansa loistivat kirkkaan valkoisina.

Britain’s Got Talent -ohjelmaa käsittelevällä videolla Cowell rohkaisi ihmisiä osallistumaan kykyjenetsintäkilpailun koe-esiintymisiin.

– Sanon tämän aina: kaksi tai kolme minuuttia voivat muuttaa koko elämäsi. Ehkä tällä kertaa on sinun vuorosi. Hae mukaan ensi vuoden kilpailuun, Cowell lausui videolla.

Ei mennyt aikaakaan, kun Twitterissä keskustelu hänen kasvoistaan kiehahti, kirjoittaa Daily Mail.

– Mitä hänen kasvoilleen tapahtui?

– Herranjestas, en ollut tunnistaa häntä.

– En haluaisi moittia kenenkään ulkonäköä, mutta hänen kasvonsa näyttävät sulavan.

– Joku unohti laittaa Snapchat-filtterit pois päältä.

Osa puolestaan hehkutti videota ja kehui tv-tähden ulkonäköä.

– Simon Cowell nuorentuu joka vuosi.

– Hyvältä näyttää!

Tv-tähti kuvattuna marraskuussa.

Cowell on kertonut julkisuudessa kauneusoperaatioistaan ja myöntänyt menneensä aiemmin liian pitkälle täyteaineiden kanssa.

Cowell kertoi viime keväänä The Sun -lehdelle, että hän hankki kasvoihinsa niin runsaasti täyteaineita, ettei hän lopulta enää tunnistanut itseään. The Mirrorin mukaan Cowell totesi jo vuonna 2008, että botoxin hankkiminen oli hänelle yhtä tavallista kuin hampaiden pesu monille muille.

– Oli vaihe, jolloin minä saatoin mennä hieman liian pitkälle. Näin itsestäni ”ennen”-kuvan eräänä päivänä enkä tunnistanut sitä itsekseni, hän myönsi The Sunille.

Cowellin mukaan hän näytti lopulta täyteaineiden kanssa ”kauhuelokuvan hahmolta”. Viimeinen niitti oli, kun hänen 8-vuotias Eric-poikansa alkoi kammoksua isänsä ulkonäköä.

– Eric oli hysteerinen.

Cowell vakuutti haastattelussa poistattaneensa kaikki täyteaineet kasvoistaan vuosien jälkeen.

– Sain tarpeekseni. Nyt kasvoissani ei ole lainkaan täyteaineita. Ei lainkaan, hän sanoi.

Simon Cowell vuonna 2012.

Lue lisää: Simon Cowell, 62, täräyttää suorat sanat kauneus­operaatioistaan –myöntää näyttäneensä lopulta ”kauhuelokuvan hahmolta”

Viihdemoguli joutui viime helmikuussa sähköpyörällään onnettomuuteen, kun hän lensi vauhdilla pyöränsä ohjaustangon ylitse ilman kypärää ja joutui sairaalaan. Juontaja selvisi rytäkästä lopulta pelkillä pintanaarmuilla ja toisen käden kipsaamisella.

Elokuussa 2020 puolestaan hän mursi selkänsä kaaduttuaan sähköpyörällä Kaliforniassa. Daily Mailin mukaan onnettomuuden jälkeen mies päätti muuttaa elintapojaan. Lehden mukaan Cowell laihdutti kahdessa vuodessa noin 10 kiloa ja hän kävelee viikossa yli 60 kilometriä.

SIMON COWELL tunnetaan American Idol-, X Factor- ja America’s Got Talent -kisojen pitkäaikaisena tuomarina. Hän on luonut osan tv:n suosituimmista kykykisoista ja tahkonnut valtavan omaisuuden menestyneillä formaateilla. Cowell on lisäksi muun muassa Il Divo -lauluyhtyeen ja One Direction -poikabändin menestysten takana.

Cowell on kihloissa pitkäaikaisen naisystävänsä Lauren Silvermanin kanssa. Eric-poika on heidän ainoa lapsensa.