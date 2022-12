Maailmantilanne vaikuttaa syvästi Aira Samuliniin – myös oma tilanne yrittäjänä huolettaa

Aira Samulin aikoo viettää joulua ystävien ja perheen kesken.

Aira Samulin kertoo viimeaikaisen uutisoinnin vaikuttavan häneen syvästi.

Koronapandemia, Ukrainan sota ja ihmisten huoli toimeentulostaan energiakriisin ja kaiken kallistumisen keskellä on saanut Samulinin mielialan paikoitellen matalaksi.

– Totta kai ne vaikuttavat siihen, miten suhtautuu jokapäiväiseen elämään, Samulin kertoo Ilta-Sanomille Tampereen Relove Second Hand -liikkeen avajaistilaisuudessa.

Samulinia huolettaa epävarmuuden aika myös yrittäjänä.

– Yrittäjä on aina yrittäjä ja sillä mennään, Samulin toteaa.

Hän odottaa kuitenkin perinteistä Hyrsylän Mutkan joulutapahtumaansa.

– Sinne tulee vaikka ketä, ja perinteisesti mukana on myös joulupukki. Kutsussa luki ”ei huono”, joten siitä voi arvata jo, Samulin naurahtaa.

Samulin aikoo viettää joulua ystävien ja perheen kesken eri päivinä pienissä ryhmissä.

Aira Samulin odottaa synkästä maailmantilanteesta huolimatta innoissaan perinteistä Hyrsylän Mutkan joulutapahtumaansa.

– Omaisia kun on neljä sukupolvea ja lapsenlapsillakin on anoppinsa ja appiukkonsa ja kaikkien luona pitäisi käydä. Minulla on niin monta joulua! Se vaihtelee, vietänkö joulua ystävieni, perheenjäsenteni tai kutsuvieraiden kanssa Hyrsylän Mutkassa, Samulin kertoo pitkästä joulunvietostaan.

Aira Samulin on vaikuttunut Noora Hautakankaan uuden second hand -liikkeen avajaisista. Muodin ystävänä hän kierrättää kuitenkin myös omia käyttämättä jääneitä vaatteitaan.

– Olen antanut tännekin myyntiin omia vaatteitani, sillä minulla on niitä valtavasti, kun olen muotialalla ja suunnitellut vaatteita. Kannustan ja ihailen Nooraa siitä, että hän on keksinyt jotain uutta, Samulin lisää.

Lue lisää: Aira Samulin, 95, paljastaa, miten hän pystyy asumaan edelleen kotona – lapsenlapsella näppärä keino tilanteen tarkkailuun

Lue lisää: Aira Samulin julkaisi tunteikkaan päivityksen Vesa-Matti Loirista – ”Suurella rakkaudella sinne ikuisuuteen”