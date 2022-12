”Ukrainan Katja Ståhl” on miljoonien seuraama supertähti Katya – Elämäni biisi -ohjelmassa nähdään poikkeuksellinen jakso

Erikoisjaksossa kieli on vaihtunut ukrainaksi, ja vieraat tulevat sotaa käyvästä Ukrainasta.

Elämäni biisi -sarjassa nähdään tänä lauantaina poikkeuksellinen jakso, joka tuo Ukrainan kulttuuria ja maan nykytilannetta lähemmäs suomalaisia katsojia.

Jaksossa juontajana ei toimikaan totuttuun tapaan Katja Ståhl, vaan hänen paikkansa ottaa tunnettu ukrainalainen tv-juontaja ja toimittaja Kateryna ”Katya” Osadtsha. Erikoisjaksossa kieli on vaihtunut ukrainaksi, ja vieraat tulevat sotaa käyvästä Ukrainasta.

Osadtsha on erittäin tunnettu omassa maassaan. Hänen Instagram-tilillään on yli 1,8 miljoonaa seuraajaa.

Osadtsha aloitti mallin työt 13-vuotiaana ja vietti paljon aikaa ulkomailla kuvauksissa. Hän luopui mallin urasta jo 18-vuotiaana ja palasi Ukrainaan opiskelemaan Kiovan yliopiston historian tiedekunnassa. Hänellä on nykyisin kolme lasta.

Osadtsha nousi julkisuuteen 2000-luvulla Social Life -ohjelman juontajana. 39-vuotias tähti on juontanut tämän jälkeen muun muassa ukrainalaisversioita The Voice ja The Voice Kids -ohjelmista ukrainankielisellä 1+1-televisiokanavalla.

Juontaja tunnetaan Ukrainassa myös mieltymyksestään erikoisiin päähineisiin, joita hän käyttää erilaisissa tapahtumissa.

Ukrainan sodan aikana Osadthsa on pyrkinyt Ukrainan sodan aikana antamaan oman panoksensa maansa avuksi. Hän perusti Venäjän hyökkäyksen alussa ryhmän, joka auttoi ukrainalaisia löytämään sodan jalkoihin jääneitä läheisiään.

Osadthsa kuvaili maaliskuussa BBC:lle halunneensa sodan alettua auttaa, mutta hänestä tuntui, ettei hän kahden pienen lapsen äitinä voinut ”ampua tai toimia sotilaana”. Ryhmä oli jo tuolloin auttanut satoja ihmisiä löytämään ystäviään, sukulaisiaan ja muita rakkaitaan.

Osadtsha julkaisi kuvan erikoisjaksosta Instagramissaan.

– Meidän täytyy taistella kaikilla rintamilla! Meitä ei saa unohtaa, juontaja kirjoittaa julkaisussaan.

Juontaja kertoo liikuttuneensa suomalaisten osoittamasta tuesta.

– Kun Suomen suosituin musiikkiohjelma kutsuu tekemään kokonaisen jakson ukrainaksi, tuo tällainen tuen osoitus suomalaisilta kollegoilta kyynelet silmiin, Osadtsha hehkutti.

– Kiitos myös juontajakollegalleni – joka on myös Katja, Osadtsha sanoi ihmetellen nimensä yhtäläisyyksiä Suomen kollegaansa.

Mukana ohjelmassa ovat kolmiloikan EM-kultaa voittanut Maryna Beh’-Romantshuk ja hänen uimarimiehensä Myhailo Romantshuk, joka saavutti kaksi olympiamitalia Tokiosta 2021. Lisäksi vieraina istuvat laulaja Nadja Dorofeeva, laulaja Taras Topolia ja euroviisujuontaja Timur Miroshnytshenko, joka selosti Torinon euroviisuja keväällä pommisuojasta.

– Kappaleet ja tarinat kytkeytyvät Ukrainaan ja käynnissä olevaan sotaan. Parhaimmillaan ne voivat innostaa miljoonia ihmisiä toivomaan, taistelemaan ja uskomaan Ukrainaan, ohjelman näyttävän ukrainalaiskanavan ja paikallisen tuotannon väki kertovat.

Jo ensimmäinen biisi nostaa kylmät väreet, kun Irina, JP Leppäluoto sekä ukrainalaisartistit Kola ja Laud pääsevät vauhtiin. Kyyneleet tulevat viimeistään lopussa, kun poikakuoro Pirkanpojat ja ukrainalaiset lapset päättävät illan.

Elämäni biisin tyyliin juontaja kyselee vierailijoilta, miten he valitsivat kappaleensa. Topolialle kyseessä on sydäntä lähellä oleva biisi, joka on esimerkki demokratian ja yhteen hiileen puhaltamisen merkityksestä.

Tuottaja Anna-Maria Meurman kertoo idean hyvää tekevästä jaksosta syntyneen kesäkuussa.

– Tämä oli hyvin erityinen projekti ukrainalaisten kollegojemme ja Suomen henkilöstön kanssa. Projekti osoitti, että musiikki todella yhdistää ja tarinat ovat universaaleja.

Jakso on toteutettu yhteistyönä Ylen, tuotantoyhtiö Yellow Film & TV:n, ukrainalaisen Film.UA Groupin ja tuotannon alihankkijoiden kanssa.