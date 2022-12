Noora Hautakankaan menestyksekäs second hand -bisnes oli lähellä tuhoutua – kurimuksesta ei olisi selvitty ilman yksinkertaista, mutta kallista apua

– Vaikka olemme tottuneet epävarmuuteen, se oli sellainen epävarmuus, mitä ei voinut käsittää, ja mihin ei voinut itse vaikuttaa millään tavalla, yrittäjä ja vuoden 2007 Miss Suomi Noora Hautakangas kuvailee tuntemuksia koronapandemian iskettyä juuri keskelle menestyvää second hand -bisnesimperiumia.

Ennen koko maailmaan vaikuttavaa pandemiaa Hautakangas oli saanut rakentaa visiostaan menestyvää liiketoimintaa vuosien ajan.

Ensimmäinen ajatus omasta bisneksestä syntyi jo 16–17 vuotta sitten, kun kirppistelyä, huutokauppoja ja vanhaa tavaraa rakastava Hautakangas ei löytänyt itselleen mieleistä paikkaa myydäkseen esimerkiksi omia vaatteitaan.

Kuusi ja puoli vuotta sitten visio muuttui konkretiaksi, ja Hautakangas perusti ensimmäisen Relove Second Hand -putiikin Helsingin Töölön torille.

– Kierrätetty vaate on arvokkaampi kuin uusi, ja se ansaitsee kauniin paikan tulla myydyksi, Hautakangas kertoo ajatelleensa tuolloin ja edelleen.

Noora Hautakangas ja Eero Ukkonen olivat tiukan paikan edessä koronapandemian iskiessä.

Ensimmäinen liike Helsingin yhdessä suosituimmista asuinalueista ei aluksi herättänyt kaikissa ohikulkijoissa kiinnostusta.

– Paljon oli ihmisiä, ketkä totesivat, etteivät he osta second handia tai todellakaan käy kirppareilla, mutta nyt samat rouvat voivat olla meidän jokapäiväisiä asiakkaitamme, mikä on mahtavaa, Hautakangas toteaa.

Töölön liikkeen jälkeen Helsinkiin avautui vielä kaksi putiikkia, ja marraskuun viimeisenä päivänä vuonna 2022 Hautakangas ja hänen kumppaninsa, yrityksen toimitusjohtajana vuosi sitten aloittanut Eero Ukkonen, avasivat ensimmäisen liikkeen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle Tampereelle.

Yritystoiminnan kukoistaessa tapahtui kuitenkin jotain, mitä kukaan ei osannut odottaa. Koronapandemia pakotti Hautakankaan pistämään liikkeidensä ovet säppiin ja lomauttamaan työntekijänsä. Edessä oli muuri, jonka ylitse pääsemiseksi ei ollut vielä ratkaisua.

– Vuoden aikana meillä oli kahdet yt-neuvottelut ja olimme kolme ja puoli kuukautta yhteensä koronan aikana kiinni, Hautakangas muistelee.

Hautakangas ja Ukkonen kuvailevat korona-aikaa kovin sanakääntein, mutta samanaikaisesti vaikeat vuodet opettivat yrittäjäpariskuntaa.

– Vaikka se kaksi, kolme vuotta on ollut aivan perseestä ja todella rajua kaikille, niin silti esiin täytyy kaivaa positiiviset asiat, koska olisi tyhmää jäädä märehtimään. Korona on opettanut paljon yritystoiminnasta, ja nyt mietimme tarkasti asioita, ja mikä vaikuttaa mihinkin, Ukkonen toteaa.

Noora Hautakankaan mukaan kuluttajien valinnoissa on tapahtunut muutosta. Nykyään halutaan ostaa entistä enemmän laadukkaita tuotteita, joilla on pitkä ikä.

Perimmäinen ratkaisu tilanteeseen löytyi suuresta lainarahasta.

– Emme olisi selvinneet ilman lainan ottamista. Olimme velaton talo ennen koronaa, mutta se on pelastanut meidät, Hautakangas toteaa.

Hautakangas ja Ukkonen kertovat, että heidän näkökulmastaan ei vieläkään olla palattu aikaan ennen koronaa, eikä todennäköisesti tulla palaamaankaan.

– Kaikki rapsat sun muut, joissa verrataan asiakasmääriä tai muuta, voi heittää romukoppaan. Ennustamista ei oikein pysty tekemään tällä hetkellä. Se on hyvin haastavaa kivijalkakaupassa, Hautakangas toteaa yritystoiminnan muutoksista.

Koronassa on yrittäjäparin mukaan myös hopeareunus: yritystoimintaa mietitään entistä tarkemmin ja korona toi esiin myös pehmeitä arvoja ja kuluttamistarpeiden pohtimista.

Myös Hautakangas näkee koronassa toisaalta hopeareunuksen.

– Korona toi esiin pehmeitä arvoja, ja esimerkiksi kuluttamista ryhdyttiin miettimään ihan eri tavalla.

Hänelle nykykuluttamisen ongelmiin herätteleminen on sydämen asia, myös käytettyä tavaraa tai vaatteita ostaessa. Myös Hautakankaan liikkeissä saattaa olla myynnissä pikamuotimerkkejä, sillä ihmiset myyvät sitä, mitä he jo omistavat. Hautakangas kuuluttaa tarpeeseen ostamisen puolesta.

– Myös second handia pitää ostaa vastuullisesti. Itselleen ei voi perustella ostamista vain sillä, että koska se on second handia, sitä voi haalia.

Noora Hautakangas on halunnut yhdistää second hand -liikkeen ja kahvilatoiminnan bisneksessään.

Ukkosen mukaan erityisesti miehet kierrättävät edelleenkin liian vähän, vaikkakin useimmiten miehillä on myös järkevä tapa kuluttaa.

– Miehet ovat pitkälti sellaisia, että kulutetaan vaatteet loppuun ja sitten ostetaan uusia, kun kaikki muut ovat reikäisiä, Ukkonen ja Hautakangas naurahtavat.

Yleisesti ottaen asiakkaiden tottumuksissa on yrittäjäparin mukaan tapahtunut muutos.

– He haluavat ostaa laatua ja panostaa hyviin tuotteisiin, joilla on pitkä ikä, Hautakangas toteaa.

Ukkonen on päässyt kierrättämistoimintaan mukaan second hand -yritysten kautta.

– Mitä enemmän paneutuu pikamuotiin ja vaateteollisuuteen muutenkin, niin kyllähän se laittaa aivot raksuttamaan. Jotain täytyy tapahtua, Ukkonen painottaa.

Kiireinen yrittäjäpari tukee toisiaan.

Läheiset varoittivat lähtemästä luomaan yhteistä bisnestä ja heittelivät ilmoille jopa erovaroituksia. Hautakankaalle ja Ukkolalle systeemi kuitenkin toimii.

– Onneksi Eero on ollut yrittäjä hyvin pitkään, koska ei tätä meininkiä ehkä ymmärtäisi, sillä tähän on antautunut ihan täysin, Hautakangas toteaa.

Noora Hautakangas ja Eero Ukkonen tukevat toisiaan kiireisinä yrittäjinä. Heille saman yritystoiminnan pyörittäminen pariskuntana toimii.

– Osaamme käsitellä työasiat työasioina ja kotiasiat erikseen. Pystymme keskustelemaan rajustikin työasioista ja väittelemään asioista, koska eri näkemyksiä aiheista pitää olla. Aina se kultainen keskitie löytyy, Ukkonen kuvailee suhdetta.

Ukkonen hoitaa enemmän yritysten hallinnollista ja numeraalista puolta, kun Hautakangas saa keskittyä paljolti luovuuteen.

– Sohvan värit eivät ole minun valitsemiani, vaaleanpunaisella sohvalla istuva Ukkonen naurahtaa.

Hautakangas kannustaa yrittämisestä haaveilevia lähtemään visioitaan ja inspiraatioitaan kohti.

– Olen aina uskonut siihen, että kannattaa tehdä kovasti työtä oman jutun ja intohimon eteen. Omaa visiota kohti kannattaa mennä. Se vaatii paljon työtä ja eteen tulee kompurointia ja epäonnistumisia, mutta niistä oppii, Hautakangas tiivistää.