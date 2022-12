Riku Nieminen liittyi Tinderiin eronsa jälkeen – heitettiin ulos palvelusta erikoisesta syystä, selitykset eivät auttaneet

MAINOS: Unikulma

Loukkaantumisesta toipunut Kirsi Kainulainen: ”Sängyn vaihtamisella oli uskomaton vaikutus”

Ratamoottoripyöräilijä Kirsi Kainulainen loukkaantui vakavasti syksyllä 2021. Nyt hän on toipunut jo niin hyvin, että on voinut palata pyörän päälle. Hänelle räätälöidystä sängystä on iso apu kipujen hallinnassa.