90-luvulla vaikuttanut punklegenda Loretta Problem aktivoitui jälleen – uusi musiikkivideo tuo sodan arjen lähelle

Vaasalaisbändin veri ei vapise, kuten vanha sanonta osapuilleen kuuluu.

Loretta Problemin uuden Green 'n Gray -biisin taustalla leijuu ahdistava uhka, jota ei voi nähdä eikä koskea, mutta jonka voi tuntea joka hetki.

Kappaleen valmistuminen lopulliseen muotoonsa otti aikansa, ja samalla muuttuva maailmantilanne toi sanoitukseen sotien ilmapiirin.

– Mun tekstit kertoo aina siitä miten näen ja koen ympäröivää maailmaa. Kertosäkeistö kuvaa maailman runteleman ihmisen kaipuuta kotiin. Missä koti on, sen voi jokainen tulkita omaa elämäänsä vasten, olipa se sitten rakkaat ihmiset, rauha tai Jumala, toteaa bändin kitaristi Hantta Viinamäki, joka muistetaan myös Klamydian ex- basistina.

Bändin soittajat ovat ikäryhmää, jonka nuoruuteen kuuluivat vinyylisinglet b-puolineen.

Siksi yhtye halusi ehdottomasti julkaista kaksi kappaletta yhtä aikaa, vaikkei perinteistä fyysistä vinyyliä ulos tulekaan.

Singlen B-puoleksi valikoitui Hantan entisen yhtyetoverin, Klamydian Vesku Jokisen kieli poskessa – ja vähän läpikin – tekemä irlantilaisen juomalaulun karikatyyri Sou Ai Drink.

– Mun mielestä se melodia ja perusajatus siinä biisissä on aivan loistava. Mä olin demotellut tätä kotistudiossa huvikseni, ja kun Veskukin piti Loretta Problemin version tekemistä hyvänä ajatuksena, ei meidän sitä sen enempää tarvinnut miettiä.

– Loretta Problem soitti iloista irkkupunkkiaan jo silloin, kun se ei ollut Suomessa vielä tuttua saati muodikasta.

Uudella singlellään bändi jatkaa nyt vakiintuneessa kokoonpanossaan hyväksi havaituilla linjoilla.

– Me halutaan joka julkaisulla kehittää ja viedä yhtyettämme musiikillisesti eteenpäin, mutta samalla säilyttää oma tunnistettava soundimme, eli kuten Green 'n Grayn lyriikoissa todetaan, pipes will always hum, Viinamäki kiteyttää.

Loretta Problem perustettiin 90-luvun alkupuolella maineikkaiden The Poques ja The Levellers yhtyeiden innoittamana.

Yhtye osallistui Rockin SM-kisoihin vuonna 1994 ja sijoittui kilpailussa toiseksi.

Bändi kiersi vuosina 1995-1997 suomalaisia keikkapaikkoja ja festareita ja vieraili Lista Top 40 -ohjelmassa.

Loretta Problem löi pillit pussiin vuonna 1997, mutta aktivoitui uudestaan 2017 julkaisemalla paluun kunniaksi Welcome To The Circus -singlen.