Jättiyllätys: Samu Haber juontaa UMK:n!

Laulaja Samu Haber tekee uuden aluevaltauksen UMK-juontajana.

Yle tiedottaa, että helmikuussa järjestettävän Suomen euroviisukarsinnan, eli UMK:n, juontaa laulaja Samu Haber. Haber kuvailee Ylen tiedotteessa haluavansa varmistaa kisassa, että UMK-finalistit yltävät mahdollisimman hyvään lopputulokseen.

– Olen UMK:ssa duunissa ja osana koneistoa, joka palvelee artisteja. Heitä jännittää ja valtaosa hommasta on, että saamme ohjaajien, valaisijoiden, puvustajien ja muiden kanssa esiintyjistä kaiken irti, Haber kertoo.

Haberille itselleen juontopesti tuli yllätyksenä.

– UMK-pesti kruunaa minulle mielettömän hienon vuoden, johon on kuulunut muun muassa Sunrise Avenuen jäähyväiskiertue, uusi suomenkielinen albumi ja sitä seurannut loppuunmyyty soolokiertue, Haber kuvailee.

Vaikka varsinaiset juontotehtävät tulevat Haberille uutena kokemuksena, ovat Euroviisut ja karsinnat tuttuja. Hän on ollut paikan päällä muun muassa Globenin ja Tel Avivin viisufinaaleissa. Viime vuonna Haber oli mukana UMK:n taustajoukoissa, osana toiseksi sijoittuneen Cyan Kicksin managerikoneistoa.

– Maailmassa ei ole karnevaaleja koskaan liikaa ja siksi olen seurannut viisuja ja karsintoja aina. Suomesta on lähetetty viisuihin upeita biisejä ja show’hun aidosti panostetaan. Erityisesti viime vuosina UMK:sta on kasvanut todella upea kokonaisuus. Ollaan rohkeasti ylpeitä ja räiskyviä. Entisaikojen viisutraumoista on todellakin päästy irti, Haber hehkuttaa.

– Euroviisuista tulee tietenkin ensimmäisenä mieleen Lordi! Se oli niin hullua, kun valmistauduin finaaliin toiveikkaana, mutta samalla hieman pelokkaana ja valmiina häpeämään. Oli mahtavaa olla torilla juhlistamassa tuota ainutkertaista voittoa.

Haberin oman UMK23-esiintymisen suunnittelu on jo aloitettu ja tavoitteena on tuoda siihenkin räiskyvyyttä.

– Valkoinen t-paita, kitara ja mies voivat olla liian arkisia Logomon lavalle. UMK:ssa voin ehdottomasti laittaa vähän isommat aurinkolasit päähän ja normaalia enemmän glitteriä, Haber paljastaa.

UMK23-artistit julkistetaan 11.1.2023. Euroviisut järjestetään toukokuussa 2023 Ukrainan puolesta Liverpoolissa, Isossa-Britanniassa.