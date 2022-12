Lotta Haralalta ja Reetta Hurskeelta suoraa puhetta somen aiheuttamista paineista – "Ristiriitainen fiilis"

Aitajuoksijat Lotta Harala ja Reetta Hurske treenaavat tällä hetkellä kovaa tulevaa kisakautta varten.

Aitajuoksijat Lotta Harala ja Reetta Hurske näkevät sosiaalisen median sekä tärkeänä että haitallisena asiana urheilijalle.

Haralalla on Instagramissa yli 60 000 seuraajaa ja Hurskeella 26 000. Haralan mielestä sosiaalinen media voi hyödyttää urheilijaa varsinkin uran alkuvaiheessa, kun urheilua pitäisi tukea jollain tapaa taloudellisesti.

– On totta, että Instagramista on hyötyä, mitä tulee yhteistyökumppaneiden apuun, mutta minulla on tällä hetkellä itselläni ristiriitainen fiilis somesta. Siellä on paljon toksista ilmapiiriä ja asioita, mitkä ovat vastoin omia arvoja, Harala toteaa Ilta-Sanomille Relove Second Hand -liikkeen avajaisissa Tampereella.

– En ole niin innokkaana viime aikoina selannut somea enkä tuottanut sisältöä. Urheilijana haluaa tehdä kaiken niin, että antaa energiaa eikä vie sitä. Some tuottaa välillä harmaita hiuksia, mikä ei ole urheilijalle eikä kenellekään hyödyllistä, hän jatkaa.

Hurske myötäilee Haralan mielipiteitä.

– Itse kerron somessa lähinnä kuulumisia, sillä sellaisia ihmisiä on paljon, keitä se kiinnostaa. Itsekin olen kokeillut selaamisen vähentämistä, ja viime aikoina on myös puhuttu, kuinka paljon some aiheuttaa esimerkiksi ulkonäköpaineita. Urheilijalle ne eivät välttämättä ole niitä vaan muunlaisia paineita, Hurske pohtii.

Aitajuoksijoiden mielestä nykyurheilijan ei välttämättä tarvitse olla näkyvästi esillä sosiaalisessa mediassa, mutta se voi olla hyödyksi taloudellisesti.

– Se on yksi mahdollisuus, joka urheilijan on hyvä hyödyntää. Fakta on se, että meidänkään lajissa ei liiku hirveän suuria palkkasummia, joten sitä kautta voi saada kumppaneille näkyvyyttä ja resursseja, mikä mahdollistaa ammattimaista urheilua, Harala toteaa.

Reetta Hurske kertoo Ilta-Sanomille, että hänen treeninsä kisakautta varten kulkevat hyvin.

Harala ja Hurske kertovat, että heillä on käynnissä kova treenikausi tulevia kisoja varten.

Harala on viime vuosina kärsinyt paljon loukkaantumisista, mutta hän kertoo IS:lle parempien aikojen vihdoin koittavan. Haralalla oli sääriluun rasitusmurtuma, mutta koska murtuma ei luutunut itsestään, juoksijalle piti tehdä luunsiirtoleikkaus.

– On kiva viimein vastata tähän kysymykseen monen vuoden jälkeen, koska nyt tulee vuosi leikkauksestani. Nyt kuntoutus alkaa olla aikalailla paketissa ja valmistautuminen kohti hallikautta alkaa. Pääsen kahden ja puolen vuoden jälkeen kisaamaan, Harala iloitsee.

Hurske jatkaa, että hän on päässyt terveenä aloittamaan treenaamisen kesän jälkeen ja vauhti näyttää hyvältä.

– Treenit kulkevat ja maistuvat hyvälle.