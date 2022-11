Fleetwood Mac -yhtyeen laulaja Christine McVie on kuollut

McVie kuoli 79-vuotiaana.

Fleetwood Mac -yhtyeestä tuttu brittimuusikko Christine McVie on kuollut lyhyen sairastamisen jälkeen, perhe tiedottaa The Guardianin mukaan.

McVie oli kuollessaan 79-vuotias.

– Hän nukkui pois rauhallisesti sairaalassa tänä aamuna, keskiviikkona 30. marraskuuta lyhyen sairastamisen jälkeen. Perhe oli hänen luonaan, omaiset viestittävät.

John McVie, Christine McVie, Stevie Nicks, Mick Fleetwood ja Lindsey Buckingham.

Yhtye tiedottaa McVien kuolemasta Facebookissa.

– Ei ole sanoja kuvailemaan suruamme Christine McVien kuoleman johdosta, yhtye kirjoittaa.

Laulaja-lauluntekijää kuvaillaan muusikoksi, jonka jokainen olisi halunnut bändiinsä ja ystäväkseen.

– Olimme onnekkaita saadessamme jakaa elämämme hänen kanssaan.

Yhtye aikoo vaalia McVien muistoa ja ovat kiitollisia hetkistä, jotka saivat jakaa hänen kanssaan.

– Häntä tullaan kaipaamaan todella kovasti.

Brittiläis-amerikkalainen Fleetwood Mac perustettiin Lontoossa vuonna 1967. Yhtye on myynyt vuosien aikana yli 100 miljoonaa levyä.

Yhtyeen tunnetuimpia hittejä ovat Dreams, Go Your Own Way ja Everywhere.