Vuoden 1993 Miss Suomi ja entinen keskustan eduskuntavaaliehdokas Tarja Smura kertoo Ilta-Sanomille, että hänen elämässään puhaltavat uudet tuulet.

Tarja Smura kertoo, että hänessä on ollut vahva halu auttaa ihmisiä nuoresta saakka.

Tarja Smura, 52, katselee tyttärensä kanssa kierrätettyjä vaatteita Tampereen uudessa Relove Second Hand -liikkeessä.

Vuoden 1993 Miss Suomi ja entinen keskustan eduskuntavaaliehdokas kertoo vaatealalla työskentelevän tyttärensä olevan tarkka vaatteiden alkuperästä ja niiden kierrättämisestä, ja se on tarttunut myös Smuraan.

Smura oli keskustan eduskuntavaaliehdokkaana vuonna 2019, mutta äänet eivät riittäneet päätyyn asti. Hän toimi tuolloin Pirkanmaan keskustanaisten puheenjohtajana. Smura kertoo Ilta-Sanomille, että tulevan kevään eduskuntavaalit eivät kutsu häntä.

– Olen vaihtanut hoitoalalle ja työskentelen vammaispuolella, Smura kertoo elämänmuutoksestaan.

Smura kertoo, että hänelle avautui mahdollisuus lähteä hoiva-alalle, ja hän ajatteli hoitajakriisin aikana, että olisi aika kantaa oma korsi kekoon.

– Teen kaksivuorotyötä ja olen tykännyt todella paljon. Hoivaihminen on ollut minussa nuoresta iästä saakka, Smura kuvailee.

Tarja Smura halusi kantaa kortensa kekoon hoitajapulan vallitessa. Hän on viihtynyt uudessa työssä.s

Smura aloitti syksyllä opiskelemaan oppisopimuksella ensin hoiva-avustajaksi ja aikoo jatkaa lähihoitajaksi. Loppuelämän ammatiksi hän ei terveydenhoitoalaa vielä nimitä, mutta tällä hetkellä Smura nauttii elämästään auttaen muita.

– Töitä ainakin tällä alalla riittää. Hoidan esimerkiksi aivovammaisia tai loukkaantumisen kautta vammautuneita ja ihmisiä, jotka sairastavat vakavia aivosairauksia, Smura kertoo työstään.

Smura näkee työarjessaan hoitajapulan vaikutuksia.

– Ihmiset irtisanoutuvat töistään, ja raskastahan se on. Ei se yllättänyt, mutta olen käyttänyt sellaisia lihaksia kropassa, mitä en aikaisemmin. Selkä on alkanut hieman reagoida, mutta siihen saa fyssarilta apua. Henkisestikin se on raskasta, Smura kertoo kuitenkin lisäten, että häntä ajaa alalle tarve auttaa ihmisiä.