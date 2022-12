Kaikki alkoi koronatartunnasta: Vilma Bergenheim kertoo urheilijamiehensä Seanin, 38, viheliäästä sairastelukierteestä

Bergenheimin perheellä on takanaan raskas vuosi tammikuisen koronatartunnan jälkeen.

”En ole jaksanut juuri missään riennoissa käydä. Tämä on ensimmäisiä tilaisuuksia kodin ja työn ulkopuolella. Otan koronan nyt ihan eri tavalla tosissani, kun on pitänyt kulkea tämä polku”, Vilma Bergenheim totesi Arket-myymälän avajaisissa Helsingissä.

Hyvinvointivalmentaja Vilma Bergenheimilla ja hänen NHL-jääkiekkoilijana tunnetulla miehellään Seanilla on takanaan raskas vuosi. Kaikki alkoi siitä, kun koko perhe sairastui koronan tammikuussa.

– Minä ja poikamme Tyson sairastimme sen normaalina flunssana, mutta Sean oli todella, todella kipeä. Ja kun me paranimme, Seanilla jäi sairastelu päälle, Vilma kertoo.

Kun Sean vihdoin kuukausien toipilaana olon jälkeen alkoi voida paremmin, sai hän uuden koronatartunnan.

– Me emme Tysonin kanssa sitä sillä kertaa saaneet, vaikkakin olen muutaman koronan tässä ehtinyt minäkin sairastaa, Vilma kertoo.

Seanin sairastelukierre on nyt kestänyt miltei vuoden. Jatkuva sairastelu ja liikkumattomuus on ollut ammattiurheilijalle raskasta niin henkisesti kuin fyysisesti. Sitä se on ollut myös kotiväelle.

– Vaikka Sean pystyy hoitamaan vointinsa puitteissa etätyönsä Jenkkeihin, on rakas urheilu on pitänyt jättää toistaiseksi kokonaan. Se on raskasta hänelle. Hänen sairastelunsa vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin, Vilma toteaa.

Sean ei ole halunnut puhua asiasta julkisesti, vaikka lähipiiri ja työkaverit asiasta luonnollisesti tietävätkin.

Hän ei myöskään tässä vaiheessa jaksa kommentoida sairastumistaan. Vilma on tehnyt parhaansa ollakseen miehensä tukea.

– Olen yrittänyt olla reipas ja ottaa koppia monesta arjen asiasta. Omat hyvinvointivalmentajan- ja mallin työt ovat olleet henkireikä raskaan arjen keskellä. Ja onneksi lähipiiri ja isovanhemmat ovat olleet onneksi apuna tarvittaessa, Vilma kertoi tiistaina Arket-myymälän avajaisissa Helsingissä.