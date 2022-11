Tytär kyseenalaistaa Vesa-Matti Loirin testamentin – tämä tiedetään vakavasti sairaan miehen elämästä, kun paperi tehtiin

Vesa-Matti Loirin tytär Jenni Loiri ei hyväksy isänsä laatimaa testamenttia. Vesa-Matti Loiri kirjoitti testamenttinsa 25. huhtikuuta, jolloin hän oli jo vakavasti sairas. Hän tapasi kuitenkin lukuisia ystäviään ja yritti nauttia elämästään olosuhteista huolimatta.

Keskustelu taiteilija Vesa-Matti Loirin kuoleman ympärillä ei ota laantuakseen, sillä IS:n tietojen mukaan Loirin lapset ovat erimielisiä isänsä perinnönjaosta. Toisin kuin Loirin pojat Sampo Loiri ja Ukko Loiri, tytär Jenni Loiri ei hyväksy isänsä huhtikuun lopulla laatimaa testamenttia.

Tytär vetoaa siihen, ettei testamentti olisi hänen mukaansa pätevä. Jenni Loirin mukaan hänen isänsä oli testamenttia laatiessa jo vakavasti sairas sekä vahvasti kipulääkitetty. Loiri teki testamentin vain vajaat neljä kuukautta ennen kuolemaansa. Testamentti on päivätty Espoossa maanantaina 25. huhtikuuta. Loiri kuoli 10. elokuuta.

Kevät oli Loirin elämässä haastavaa, mutta myös antoisaa aikaa. Vesa-Matti Loirin lapsuudenystävä Jorma ”Nona” Alvesalo tarjoutui hoitamaan taiteilijaa tämän viimeiset elinkuukaudet. Parivaljakko asui tammikuun lopusta heinäkuun loppuun Loirin kotona Tapiolassa.

Alvesalo kertoi elokuussa Ilta-Sanomille antamassaan laajassa haastattelussa Veskun olleen kevään aikana virkeä ja olosuhteisiin nähden hyväntuulinen, varsinkin, kun lääkitys alkoi talvikuukausien jälkeen toimia ja ruokakin maittaa. Alvesalon mukaan kevään aikana Vesku halusi ehdottomasti tavata vanhoja ja uudempiakin ystäviään sekä muusikkokollegoitaan. Heitä kutsuttiin vierailulle huhti-, touko- ja kesäkuun aikana useita.

– Vesku nautti seurustelusta ja eräänä päivänä hän päätti alkaa jammailla yhteisiä musiikkituokioita kulloisenkin vieraansa kanssa, Alvesalo kertoi IS:n artikkelissa.

– Ne olivat hienoja päiviä. Erittäin tärkeitä viimeisiä sessioita Veskulle, ja varmasti ikimuistoisia hänen ystävilleen, Nona Alvesalo muisti.

Alvesalo kertoi elokuisen haastattelun ulkopuolella, että ”järki Veskulla pelasi ihan koko ajan ja ihan loppuun asti. Hänen fyysinen kuntonsa romahti heinäkuun lopussa”.

Lapsuudenystäväänsä Loiri muisti testamentissa neljällä itsemaalamallaan taululla. Alvesalo on kertonut luopuvansa oikeudestaan perintöön.

Testamentin tekoaikaan huhtikuun lopussa Vesa-Matti Loiri oli jo vakavasti sairas.

– Vesku tapaili ihmisiä niin pitkään kuin se suinkin oli terveyden puolesta mahdollista, ystävä kertoi IS:lle Loirin kuoleman jälkeen.

Kaksi päivää ennen testamentin laatimista, lauantaina 23. huhtikuuta, Loiri julkaisi Facebookissa runsaasti huomiota herättäneen yhteiskuvan asianhoitajansa Pete Eklundin ja laulaja Samuli Edelmannin kanssa. Loiri näyttää kuvassa peukkua hymyilevien Eklundin ja Edelmannin keskellä. Myös Edelmann julkaisi kuvan.

– Retkimuistelua keväisen päivän kunniaksi, Loiri kirjoitti Facebook-päivityksessään.

Testamentin laatimista seuraavana päivänä, tiistaina 26. huhtikuuta, julkaisi Loiri Instagramissaan yhteiskuvan Michael Monroen kanssa. Kuvassa miehet istuvat sohvalla heittäen toisilleen ylävitoset.

– Michael kävi soittamassa uusia biisejään, Loiri kirjoitti kuvatekstissä.

Loirin kuoleman jälkeen Monroe kertoi, että tapaamisia oli useita.

– Näimme kevään mittaan vähän väliä, Monroe kertoi IS:lle.

Myös tv:stä tuttu muusikko Lenni-Kalle Taipale julkaisi Loirin kuoleman jälkeen Loirin kotona otetun yhteiskuvan. Taipale tutustui Loiriin musiikkimaailman kautta. Kaksikko pysyikin hyvin lämpimissä väleissä keskenään aivan Loirin viimeisiin hetkiin saakka.

Olli Ahvenlahti Loirin hautajaisissa elokuussa.

Seurusteluintoa ja voimia tapaamisiin riitti vielä toukokuussakin. Kapellimestari Olli Ahvenlahti kertoi IS:lle Loirin kuoltua, että hän vietti toukokuussa tuntikausia rakkaan ystävänsä luona.

– Olin toukokuussa Veskun luona nelisen tuntia ja juttelimme menneisyydestä ja kaikista yhteisistä tekemisistä. Tunnelmat oivat erittäin haikeat, koska Vesku tiesi, että sairaus on ärhäkkää laatua eikä aikaa ole enää hirveän paljon.

Ahvenlahti kertoi, että he puhuivat asioista ikään kuin lähtötunnelmissa. Menneitä muisteltiin ja halailtiin.

– Oli tiedossa, että tämä sairaus vie miehen jossakin vaiheessa. Tähän uutiseen pystyi Vesku tietenkin valmistautumaan. Sovimme silloin, että asiaa ei levitellä, Ahvenlahti kertoi.

Vesa-Matti Loiri ja Nona Alvesalo.

Sairauksiinsa Loiri sai IS:n tietojen mukaan kipua helpottavaa lääkitystä, ja se riitti hänelle. Syöpähoidoista hän oli kieltäytynyt. Hän muun muassa nautti konjakkia säännöllisesti ja tuprutteli sikaria katsoen samalla tv:stä vanhoja filmejä ja urheilua.

IS:n tietojen mukaan Loiri vietti keväällä muutaman päivän sairaalahoidossa, mutta palasi vielä toviksi kotihoitoon. Siellä hän oli edelleen hyvällä tuulella ja katsoi valoisasti edessä olevaan, vaikka ei enää kesä- ja heinäkuussa jaksanut enää seurustella samalla tarmolla kuin vielä keväällä.

Loiri sai jo tammikuussa 2022 tietää sairastavansa kahta eri syöpää, toinen ruokatorvessa ja toinen maksassa. Tammikuussa lääkärit uskoivat Loirilla olevan elinaikaa 2–6 kuukautta. Loirin kuoleman jälkeen paljastui lukuisissa haastatteluissa, että hän oli kertonut tilanteestaan läheisilleen jo heti alkuvuodesta.

Perillisille jäi Loirin velkojen jälkeen jaettavaa noin 320 000 euron edestä. Loirin testamentissa on 12 kohtaa, joissa hän määrää perintönsä jakamisesta ja sen kohtalosta.

– Toivomukseni on, että perinnöstäni ei syntyisi riitoja, kuului yksi kohta.

Vesa-Matti Loiri halusi ”luomukuoleman”, kuten hänen ystävänsä Jari Tervo kuvaili.

Loirin Jenni-tytär on kokenut testamentin osalta ongelmalliseksi sen, että kuolinpesän pesänselvittäjän ja pesänjakajan tehtävää oikeudelta on hakenut lakimies Tuula Rainto, joka on itse osallistunut testamentin laatimiseen. Se tekee Rainnosta Jenni Loirin mukaan esteellisen tehtäviin.

Tytär ei ollut myöskään samaa mieltä siitä, että hänen isänsä managerina toiminut Pete Eklund saisi myydä Vesa-Matti Loirin yhtiön nimissä olleen Inarin-mökin. Loiri määräsi testamentissaan Eklundille myös Jussi- ja Emma-patsaansa sekä Tallin Black Nights Film Festival -elämäntyöpatsaansa.

Eklund on ilmoittanut, ettei hän halua myydä mökkiä ja luopuu oikeudestaan Loirin perintöön.

Tyttären käsityksen mukaan Eklund vaikutti testamentin laatimiseen, ja koska Eklund saisi perintöä, olisi tyttären mielestä asiassa intressiristiriita. Tyttären mukaan Eklund olisi myös esteellinen myymään Inarin-mökkiä, koska tämä toimi Loirin yhtiön hallituksen varajäsenenä. Tyttären mukaan yhtiön viime vuosien rahatilanne on selvitettävä sekä se, onko yhtiön toiminnassa syytä epäillä rikosta.

Tytär ehdottaa pesänselvittäjäksi ja pesänjakajaksi asianajaja Leena Vestoa. Oikeus päättää myöhemmin, kuka kuolinpesän tehtävät saa.

Kaiken muun omaisuutensa Loiri määräsi jaettavaksi tasaosuuksin elossa oleville lapsilleen Sammolle, Ukolle ja Jennille, poislukien 15 000 euroa, jotka hän määräsi edesmenneen poikansa Joonas Loirin äidille Riitta Loirille.