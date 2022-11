Varatun Leon, 19, kanssa säätänyt Disa, 39, katumapäällä – säälii puolisoa: ”Lisää traumoja ja pahaa mieltä”

Viimeisimpänä pariskuntana Temptation Islandille saapuneiden Leon ja Joannan matka houkutusten saarella ei ole alkanut ruusuisesti.

TEMPTATION ISLAND SUOMI -ohjelmassa Leon käytös miesten villalla on jo ehtinyt herättää keskustelua muissa asukkaissa ja loukata Joannaa iltanuotioilla. Leon on nähty rikkoneen parisuhteensa rajoja muun muassa sulkeutumalla sinkku-Disan kanssa vessaan piiloon kameroilta. Lisäksi kaksikko on viettänyt läheisissä tunnelmissa yhteistä aikaa pienessä kylpyammeessa.

Vieraillessaan miesten huvilalla Sami Kuronen kysyy Leon kanssa lähentyneeltä Disalta suoraan parin välillä tapahtuneista asioista. Edellinen yö on vietetty samassa sängyssä, mutta Disan mukaan mitään Leon suhteen kannalta asiatonta ei siellä tapahtunut.

Muilla tavoin villin illan jäljiltä Disa vaikuttaa kuitenkin olevan katumapäällä lähentymisestään varatun Leon kanssa. Hän kertoo haastattelussa, että ohjelmassa on helppoa unohtaa paikalla olevien miesten olevan parisuhteessa.

– Olen miettinyt sitä Leon puolisoa. Jos hänellä on oikeasti luottamusongelmia, niin en tiedä, tekeekö tämä kovin hyvää. Menee varmaan todella kauan aikaa toipua, Disa sanoo.

Hän murtuu aiheesta puhuessaan kyyneliin.

– Toivon, että hänelle ei aiheudu lisää traumoja ja pahaa mieltä. On varmaan aiheutunut jo.

Disan mukaan Leo ei ole osoittanut olevansa luottamuksen arvoinen.

