He ovat Spotifyn vuoden kuunnelluimmat artistit – näin sijoittui kohun herättänyt Gettomasa

Spotify keräsi tänä vuonna musiikilla ja podcasteilla yhteensä 456 miljoonaa kuuntelijaa.

Musiikkisovellus Spotify on listannut jälleen vuoden kuunnelluimmat kappaleet, artistit ja podcastit. Wrapped 2022 Vuosi paketissa -tilastojen mukaan Spotify keräsi tänä vuonna musiikilla ja podcasteilla yhteensä 456 miljoonaa kuuntelijaa.

Suomessa kuunnelluimpien artistien listalla näkyivät kuluvana vuonna erityisesti räppärit. Kärkipaikkaa piti räpduo JVG, ja toiselle sijalle ylsi hiljattain puheenaiheeksi noussut Gettomasa, jonka haastattelu Keskisuomalaisessa lähti leviämään nopeasti sosiaalisessa mediassa.

Räpduo JVG on Spotifyn mukaan tämän vuoden kuunnelluin artisti Suomessa.

Gettomasan Shampanjadieetillä-kappale löytyy myös kuunnelluimpien kappaleiden listalta.

Suomalaisartisteja löytyi kymmenen kärjestä lisäksi Haloo Helsinki!, Cheek, Portion Boys sekä tänä vuonna läpimurron tehnyt Sexmane. Ulkomaisista kuunnelluimpia olivat Eminem, The Weeknd, Ed Sheeran ja Taylor Swift.

Gettomasa on Suomen Spotifyn tämän vuoden toiseksi kuunnelluin artisti.

Kuunnelluimmaksi kappaleeksi ylsi radiosoiton ennätyksiäkin rikkonut BESSin Ram pam pam perässään JVG:n Amatimies ja Ramses II:n Villieläin.

Maailmanlaajuisesti kuunnelluimman artistin tittelin vei tänä vuonna puertoricolainen räppäri Bad Bunny yli 18 miljardilla kuuntelulla. Kyseinen artisti on saavuttanut Spotifyn ykkössijan jo kolme vuotta putkeen.

BESSin Ram pam pam -kappale nousi Suomen kuunnelluimmaksi.

Uuden albumin tänä vuonna julkaisseen Harry Stylesin kappale As It Was puolestaan keräsi yksittäisistä kappaleista kovimmat soittoluvut.

Suomen 10 kuunnelluinta artistia vuonna 2022

JVG Gettomasa Eminem The Weeknd Ed Sheeran Haloo Helsinki! Sexmane Cheek Taylor Swift Portion Boys

Suomen 10 kuunnelluinta kappaletta vuonna 2022

BESS – Ram pam pam JVG – Amatimies Ramses II – Villieläin Gettomasa – Shamppanjadieetillä Olli Halonen – Pohjola Harry Styles – As It Was El Migu – Erilainen Isac Elliot – 20min T Swoop – Mon Ami Pihlaja – Bändäri

Maailmanlaajuisesti kuunnelluimmat artistit vuonna 2022

Bad Bunny Taylor Swift Drake The Weeknd BTS

Maailmanlaajuisesti kuunnelluimmat kappaleet vuonna 2022

Harry Styles – As It Was Glass Animals – Heat Waves The Kid LAROI – STAY (with Justin Bieber) Bad Bunny – Me Porto Bonito Bad Bunny – Tití Me Preguntó

Suomen 10 kuunnelluinta podcastia vuonna 2022

Jäljillä Viki ja Köpi Podcast The Joe Rogan Experience POKS Mikä keissi? Urheilucast Nikotellen Inttistoorit Lasten sadut #rahapodi

Maailmanlaajuisesti kuunnelluimmat podcastit vuonna 2022