Nelonen julkisti kevään uutuutensa – Christoffer Strandbergille ja Antti Holmalle uutuusohjelmat

Nelonen Median kanavien kevään 2023 tv-ohjelmistossa on luvassa laaja kattaus uutuuksia ja vanhoja suosikkeja.

Nelosen kevään ohjelmiston valovoimaisia tähtiä ovat mm. ensimmäisen täysin oman ohjelmansa Neloselle tuova Christoffer Strandberg sekä Haluatko miljonääriksi? -visailun lisäksi toisenkin ohjelman puikkoihin hyppäävä Antti Holma. Antti juontaa keväällä uutta Mestarileipurit-kilpailua.

Nelosella pureudutaan keväällä myös hyvin ajankohtaiseen aiheeseen, kun eduskuntavaalien alla starttaa uusi Luokan edessä -ohjelma, jossa suurimpien puolueiden puheenjohtajat kohtaavat sen kriittisimmän yleisön: luokkahuoneellisen koululaisia.

Luvassa on myös musiikkiviihdettä, kun The Voice of Finlandin 12. kausi valtaa kotikatsomot tammikuussa. Myöhemmin keväällä nähdään vielä vauhdikas uusi Tähdet, tähdet sekä kansainvälisistä klassikkobiiseistä kotimaisia versioita tähtiartistien esittämänä luova uutuusohjelma Suomi soi.

Ruutu tuo isot kotimaiset elokuvat katsottavaksi suoraan valkokankailta! Sekä Häät ennen hautajaisia että Kummeli esittää: Kontio & Parmas -elokuva nähdään Ruudussa alkukeväästä.

Christoffer Strandberg Show alkaa Nelosella ja Ruudussa maaliskuussa.

Kyseessä on uusi viihdeohjelma, jossa viihteen todellinen supertaituri Christoffer Strandberg kutsuu tunnettuja suomalaisia vieraakseen upeaan studioonsa.

Hän lupaa heittää itsensä likoon ja haastaa itsensä niin esiintyjänä kuin ihmisenä.

– Tässä show’ssa nähdään rohkeampi ja villimpi Christoffer. Aion valjastaa ja haastaa kaiken osaamiseni ohjelman juontajana, isäntänä, koomikkona ja näyttelijänä. Tätä ohjelmaa tehdään samalla tavalla kuin järjestän juhlia: teen kaikkeni, jotta vieraat viihtyvät – eikä missään säästellä. Yleensä myöskään yllätyksiltä ei vältytä.

Vaikka Christoffer Strandberg Show’ssa nähdään ajankohtaisia vieraita, ei siinä kuitenkaan tehdä perinteisiä haastatteluja ja kysellä ilmeisimpiä kuulumisia.

– Tämä ei oikeastaan ole talk show, vaan kokonaisvaltainen viihdeohjelma, jossa seikkaillaan niin studiossa kuin sen ulkopuolella. Haluan tarjota vierailleni ja katsojille mahtavia kokemuksia ja mahdollisuuden nauraa sekä kanssani että kustannuksellani. Ennen kaikkea haluan tuoda ihmisille iloa, lämpöä ja huumoria arkeen. En malta odottaa ohjelman alkua.

Antti Holma juontaa Haluatko miljonääriksi? -ohjelmaa myös ensi keväänä.

Kahvit tippumaan ja nisua pöytään!

Mestarileipurit on Antti Holman luotsaama makeaan leivontaan keskittyvä uusi kilpailureality, jossa kisataan pareittain. Tässä kilpailussa laatu korvaa määrän, ja leivontaan hurahtaneiden kilpailijoiden luovuudelle annetaan tilaa. Jokaisessa jaksossa parit laitetaan paremmuusjärjestykseen monipuolisten tehtävien perusteella, ja finaaliin pääsevät vain parhaimmat.

Tehtävien arvioinnista vastaa pullantuoksuinen ja asiantunteva, kolmesta mummosta koostuva tuomaristo. Antin ja mummojen muodostama nelikko takaa kilpailijoille kannustavan ja lämpimän ilmapiirin, mutta myös aavistuksen pölyttyneellä huumorilla varustetun tunnelman.