Ero Ben Affleckista oli Jennifer Lopezin elämän suurin suru – rakkaustarinan inspiroima albumi ilmestyy ensi vuonna

Laulaja Jennifer Lopez kertoo olleensa eron myötä niin rikki, ettei hän kyennyt esittämään kaikkia kappaleitaan.

Laulaja Jennifer Lopez, 53, julkaisee vuosien jälkeen uuden kokopitkän albumin. Ensi vuonna julkaistava albumi on nimeltään This Is Me...Now.

Nimi on viittaus Lopezin vuonna 2002 julkaistuun This is Me...Then -albumiin. Albumin julkaisun aikaan Lopez seurusteli näyttelijä Ben Affleckin, 50, kanssa. Kihloissa ollut pari kuitenkin erosi dramaattisesti vuonna 2004 juuri ennen häiden viettoa.

Vuosien jälkeen pari löysi jälleen toisensa ja tänä kesänä pari meni naimisiin.

Apple Music 1 -haastattelussa Lopez kertoo olleensa vuonna 2004 tapahtuneen eron jälkeen murskana. This is Me...Then -albumin kappaleet olivat Lopezin ja Affleckin rakkaustarinan inspiroimia, joten eron tuoma suru ylsi myös niihin.

– En voinut edes esittää näitä kappaleita. Se oli niin kivuliasta, kun me erosimme, haastattelua siteerannut Entertainment Tonight kirjoittaa.

Tähti kuvailee häiden perumisen olleen hänen elämänsä suurin sydänsuru.

– Rehellisesti sanoen, luulin kuolevani sen vuoksi.

Jennifer Lopez on julkaissut kokopitkän albumin viimeksi vuonna 2014.

Sydänsuru vaikeutti vuosien ajan Lopezin mukaan musiikin tekemistä. Vuoden 2002 jälkeen laulaja ei saanut kirjoitettua samalla tavalla kuin vasta vuonna 2021, kun hän ja Affleck palasivat yhteen.

– Tosirakkautta on olemassa ja jotkin asiat kestävät ikuisesti. Sen sanoman haluan antaa maailmalle.

Laulaja vakuuttaa hänen ja Affleckin olevan tosissaan suhteensa kanssa. Enää ei ole vaihtoehtoakaan, että he vain kokeilisivat, miten yhteiselo sujuu.

– Ei, se on minä ja hän. Loppuun asti.

Ben ja Jennifer olivat 2000-luvun alussa seurattu ja ihailtu pari.

Viime kesänä pariskunta juhli häitään peräti kahdesti. Heinäkuussa Lopez otti virallisesti myös miehensä Affleckin sukunimen. Laulaja tiedotti asiasta verkkosivujensa uutiskirjeen tilaajille allekirjoittamalla viestin yllättäen uudella nimellä.

– Rakkaudella, rouva Jennifer Lynn Affleck.

Aikoinaan Bennifer-nimellä tunnettu pari avioitui maailmankuulussa A Little White Wedding Chapel -kirkossa 16. heinäkuuta.

Myöhemmin elokuussa pariskunnan häitä juhlittiin Affleckin kartanon tiluksilla ystävien ja perheen läsnä ollessa.