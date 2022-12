Tosi-tv innoitti Anne Kukkohovin ottamaan tatuoinnin – käsivarressa poseeraa yläosaton merenneito

Juontaja Anne Kukkohovi koki osallistumisen tosi-tv-ohjelmaan olleen niin merkityksellinen kokemus, että hän halusi juhlistaa sitä tatuoinnilla.

Malli ja juontaja Anne Kukkohovi, 52, kertoo sosiaalisessa mediassa ottaneensa uuden tatuoinnin. Käsivarteen tehdyssä kuvassa näkyy yläosattomissa oleva merenneito, jota Kukkohovi kuvailee pin-up -merenneidoksi.

– Atlantin yli purjehtiminen oli niin voimakas ja merkityksellinen kokemus, Kukkohovi kertoo tatuoinnin taustoja.

Juontaja osallistui Atlantin yli -sarjaan aiemmin tänä vuonna. Sarjassa julkisuudesta tutut henkilöt seilaavat valtameren yli ja kertovat matkan aikana tarinoita omasta elämästään.

– Elämän ei tarvitse olla niin vakavaa ihmiset, Kukkohovi kirjoittaa julkaisussaan.

Kukkohovin tatuointi on kerännyt somessa kehuvia kommentteja. Moni on kuvaillut tatuointia rohkeaksi, ja selkeästi sen tarina myös on kiehtonut ihmisiä.

– Siis niin upea, toimittaja Ina Mikkola kehuu kommenteissa.

Eräs seuraaja myös tuo ilmi hauskan faktan liittyen tatuointeihin ja Atlantin yli purjehtimiseen.

– Merimies sai ottaa Atlantin ylityksestä muuten ankkuritatuoinnin. Otin itse Sailor's Graven.

Anne Kukkohovi on tullut tunnetuksi mallina, nykyisin hän juontaa Koko Suomi leipoo -ohjelmaa.

Merimatkan aikana Kukkohovi kertoi tv-kameroille lapsuutensa suurimmasta tragediasta.

– Mun lapsuutta on varjostanut isoveljen itsemurha. Olin 12, kun Jukka kuoli, Kukkohovi kertoi Atlantin yli -sarjassa.

Ennen veljen kuolemaa Kukkohovin mukaan perheessä oli levotonta, joten hänen täytyi jo nuorena opetella itsenäiseksi. Hän huolehti itse itsestään.

– Ethän sä osaa sanoittaa tossa iässä niitä tunteita, mitä tollainen tapahtuma tuo tullessaan, vaan mä vaan kovetin itseni.

Kukkohovi alkoi kuitenkin oireilemaan. Jälkikäteen hän on ymmärtänyt kyseessä olleen todennäköisesti paniikkikohtaus.

Ohjelman pressitilaisuudessa Kukkohovi kertoi IS:lle matkan olleen hänelle vapauttava kokemus.

– Se oli täynnä elämäniloa ja muistutti siitä, että elämässä täytyy raskaiden asioiden rinnalla antaa itsensä kokea elämyksiä ja iloa. Niitä pitää järjestää itselleen, ja ne voivat olla pieniäkin hetkiä eli ei tarvitse merta ylittää.

Matka oli myös raskas, sillä unta sai vain lyhyissä pätkissä. Nukahtaminen oli väsymyksestä huolimatta hankalaa.

– Mutta meillä oli todella hauskaa ja nauroimme paljon. Huumorin voimalla jaksoi paljon.