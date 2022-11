Suomeen saapuvat maailman huippukoomikot tekevät häkellyttävän havainnon miesten kahvitauosta

Mistä suomalainen onnellisuus löytyy? Työpaikan kahvitunnilta, savusaunasta vai jostain ihan muualta? Tunnetut ulkomaalaiset koomikot alkavat selvittää asiaa Ylen uutuussarjassa Suomi koomikoiden silmin. Koomikoita huvittaa moni suomalainen tapa, kuten saunominen alasti työkavereiden kanssa.

Miksi ihmeessä Suomeen saapuu kolme toisilleen tuntematonta koomikkoa, jotka tekevät tv-sarjaa siitä, mikä tekee maastamme niin onnellisen paikan elää?

Jos tämä kysymys herää katsojille, niin sama heräsi myös koomikoille itselleen.

– Kun agenttini soitti ja pyysi minua tällaiseen ohjelmaan, olin varma, että kyseessä on joku pila, sanoo Aditi Mittal, yksi Intian suosituimmista koomikoista, Ylen uutuussarjan avausjaksossa.

Suomi koomikoiden silmin -ohjelmaan valitut kolme koomikkoa tulevat aivan eri puolilta maailmaa: yksi Intiasta, toinen Etelä-Afrikasta ja kolmas Yhdysvalloista.

Intialainen Aditi Mittal, eteläafrikkalainen Tumi Morake ja yhdysvaltalainen Liza Treyger ovat kukin tunnettuja koomikkoja kotimaissaan.

He saapuvat tekemään havaintoja suomalaisista ja suomalaisuudesta ja keskustelemaan näistä asioista keskenään.

Siitä syntyy tietenkin huumoria – ovathan kyseessä eräät omien maidensa lahjakkaimmat koomikot.

Etelä-Afrikasta saapuva Tumi Morake on paitsi koomikko, myös näyttelijä, kirjailija ja tv-persoona.

Tumi Morake tutustuu suomalaiseen metsään.

Hän sai vuonna 2018 ensimmäisenä afrikkalaisena oman Tumi or not Tumi -spesiaaliohjelman Netflixiin.

Netflixissä omat stand up -show’nsa on myös intialaisella Aditi Mittalilla, jonka BBC on valinnut kahteen otteeseen maailman sadan vaikutusvaltaisimman naisen joukkoon, sekä amerikkalaiskoomikko Liza Treygerillä, jonka Rolling Stone -lehti nimesi ”10 koomikkoa, jotka sinun tulee tietää” -listalle.

Mutta mitä koomikot suomalaisuudesta lopulta selvittävät?

Oikeastaan kaikkea, sillä he eivät saaneet tehdä minkäänlaista ennakkotutkimusta – ennakkoluulot välttääkseen.

– Aiheeseen ei saanut perehtyä aiemmin, ja sehän sopi minulle, kertoo Treyger.

Treyger pääsee tapaamaan Lapin-vierailullaan myös poroja.

Jokaista jännitti jokin asia, kuten miten kylmä Suomessa olisi ja osaavatko he tulla toimeen hiljaisten suomalaisten kanssa.

Kun koomikot saapuvat Pohjolaan, kylmyydestä ei ole tietoakaan. On kesä, ja he viettävät ensimmäisen päivänsä Kotkassa merenrannalla – mökkielämästä, paljusta ja lonkerosta nauttien.

Tosin kaikki heräävät seuraavana aamuna neljältä auringonnousuun, koska kukaan ei osaa sulkea sälekaihtimia.

Hyvä ja kupliva yhteys kolmikoiden kesken löytyy heti.

Hyvä yhteishenki löytyy nopeasti ja naiskoomikot todella näkevät vaivaa sen eteen, että löytävät suomalaisuuden ytimeen, sillä joka jaksossa he tutustuvat hyvin erilaisiin kohteisiin.

Ensimmäisessä jaksossa vastausta etsitään satamasta, pumpputehtaalta sekä mereltä ammattikalastajien matkassa.

Luvassa on melko hulvattomia seikkailuja paikoissa, joissa koomikot eivät ole koskaan olleet.

Mittalin keskusteluyritykset pumpputehtaan jäyhien ja hiljaisten miesten kanssa tarjoaa loistavaa viihdettä.

Mittal ihmettelee suomalaisten hiljaisuutta.

– Voitteko kuvitella, että miehet halusivat istua koko kahvitauon ajan hiljaa! Se oli kamalaa! Mittal nauraa myöhemmin kollegoilleen.

Myös muut koomikot ovat huomanneet saman: suomalaiset voivat olla pitkiä aikoja hiljaa keskenään. Tämä aiheuttaa suunnatonta ihmetystä.

Myös suomalaisten työturvallisuus saa naiset hihittelemään, sillä suojakypärien suhteen ollaan kaikkialla hyvin tarkkoja.

Aditi Mittal löytää suomalaisuudesta koko ajan jotain huvittavaa ja kiinnostavaa.

Satamassa vieraileva Morake ihmettelee myös, miten hänen vierailemallaan tehdasalueella asfalttitie pitää aina ylittää suojatien kohdalta, vaikkei alueella liiku ketään.

Suojatielle saakka käveleminen saattaa kestää ikuisuuksia.

Morake hämmästelee myös, miten työpaikalla voi olla sauna.

– Kuvitelkaa, että riisuutuisitte työkavereidenne kanssa alasti! hän nauraa muille koomikoille.

Treyger käy avausjakson aikana ammattikalastajien kanssa kalareissulla ja järkyttyy aluksi kalojen tappamisesta.

Treyger ymmärtää vähitellen, miksi kalastajat ovat niin onnellisia työssään.

Hetken kuluttua hän alkaa jo ihailla ympäröiviä maisemia ja kalastajien tapaa elää hetkessä – ilman hänelle tyypillistä jatkuvaa puhelimen räpläystä.

Amerikkalaiskoomikko alkaa harmitella, miten hän käyttää viisi tuntia päivässä puhelintaan selaten, kun sen voisi käyttää myös suomalaisia maisemia ihaillen. Postikorttimainen näköala jää mieleen.

– Kaunis ja tyyni maisema, pilvet kuin Simpsonien alkuteksteissä, hän kuvailee jälkikäteen kollegoilleen.

Sarja tarjoaa koomikoiden kautta monia hyviä oivalluksia ja näkemyksiä maastamme, kuten suomalaisesta työkulttuurista.

Kauden aikana koomikot vierailevat myös kouluissa, neuvolassa ja päihdehuollossa.

Mittal keskustelee viidennessä jaksossa Peter Vesterbackan kanssa, kun tämä on Sallassa järjestämässä start up -tapahtumaa.

Morake on suorastaan hämmästynyt kuullessaan, että sairaana ollessaan työntekijä saa palkkaa, eikä terveydenhuollosta tai vaikkapa lasten päiväkotipaikasta tarvitse maksaa maltaita.

Tosin hän järkyttyy Suomen korkeasta verotuksesta.

Koomikot tapaavat Suomen-matkansa päätteeksi presidentti Tarja Halosen viidennessä jaksossa.

Myös kaikilla sarjan suomalaisilla on joku oivallus onnellisuudesta.

Kalastajat uskovat, että jatkuva puuhastelu tuo onnen, koska ikinä ei ole tylsää.

Satama-alueella työntekijät pohtivat onnen löytyvän hyvistä työkavereista.

Sympaattisinta sarjassa onkin tavallisten suomalaisten auttamishalu välillä hieman ontuvan englannin kielen kera.

Sarjan viimeisessä osassa kaikki kolme koomikkoa esiintyvät Broadwaylla New Yorkissa.

Lopuksi he tekevät kokonaisen stand up -show’n Suomen-kokemuksistaan Broadwaylla.

