Sami Kieksin puhelimeen kilahti yllättävä Instagram-viesti Maria Veitolalta – ”salamyhkäinen yhteydenotto” johti lopulta poikkeukselliseen yhteistyöhön

Maria Veitolan haave dokumenttisarjasta sai tulta alleen, kun hän lähestyi ohjaaja Sami Kieksiä sosiaalisessa mediassa. Neliosainen dokumenttisarja käsittelee niin huumeita, modernia seksityötä, polyamoriaa kuin salaliittoteorioitakin.

Eri sukupolvi, sukupuoli ja tausta, mutta silti sama ajatusmaailma ja paljon yhteistä. Näin kuvailevat välejään juontaja-toimittaja Maria Veitola, 49, ja ohjaaja-käsikirjoittaja Sami Kieksi, 32.

Siinä missä Veitola tunnetaan journalistina, talk show -juontajana ja suositun Yökylässä Maria Veitola -hittiohjelman keulakuvana, on Kieksi puolestaan tunnettu ravisuttavista dokumenteistaan kuten Logged in ja Some Deep Story.

Nyt Veitolaa ja Kieksiä yhdistää heidän ensimmäinen yhteinen dokumenttiprojektinsa nimeltään Veitola.doc. Neliosainen dokumenttisarja näkee päivänvalon MTV Katsomossa 29. joulukuuta. Dokumenttisarjassa käsitellään huumeidenkäyttöä, modernia seksityötä, polyamoriaa ja salaliittoteorioita.

Veitola ja Kieksi istuvat tottuneesti vierekkäin sohvalla. Voisi kuvitella, että he olisivat tehneet yhteistyötä pidempäänkin.

– Ei me edes tunnettu toisiamme ennen dokumenttiprojektia, Veitola sanoo.

Miten kaksi erilaisista lähtökohdista tulevaa ammattilaista päätyivät tekemään yhteistyötä? Kaikki alkoi Veitolan haaveesta tehdä oma dokumenttisarja. Muut palaset alkoivat olla kohdillaan, mutta työryhmä puuttui.

– Mietin, että kenen dokkarintekijän töitä arvostan ja kenen työt ovat tehneet vaikutuksen. Samin dokumentit, etenkin Logged in, tulivat mieleen.

Veitola tarttui tuumasta toimeen ja naputteli Kieksille viestin Instagramissa. Kieksi kertoo hämmästyneensä aluksi yhteydenotosta.

– Se oli vähän salamyhkäistä. Maria kysyi kiinnostaisiko minua eräs projekti ja voisimmeko keskustella. Kiinnostuin toki ja olin vähän yllättynyt, että Maria Veitola laittaa minulle viestiä, Kieksi kertoo nauraen.

Ensimmäinen tapaaminen meni hyvin. Kieksi tiesi Veitolan entuudestaan hänen julkisten töidensä vuoksi, mutta hänellä oli paljon kysymyksiä dokumenttisarjan tekemiseen liittyen.

– Kyselin, että miksi ja minkälaista teemme. Olin positiivisesti yllättynyt siitä ensimmäisestä kohtaamisesta, Kieksi kertoo.

– Huipulta lähdin onkimaan, ja se kannatti, Veitola sanoo.

Dokumentissa Veitola tapaa muun muassa huumeita käyttävän nuoren.

Dokumenttisarjassa tavataan eri ikäisiä ja eri taustoista tulevia ihmisiä, jotka haluavat tulla kuulluksi ja nähdyksi, olivatpa he sitten huumeidenkäyttäjiä tai Only Fansia tekeviä perheenäitejä. Veitola on dokumentissa näkyvässä roolissa viemässä keskusteluja eteenpäin, ja myös Kieksi vilahtelee aika ajoin kameran edessä.

– Oli erilaista ohjata dokumenttisarjaa, joka on henkilövetoinen. Oli siinä jonkin verran pureskeltavaa ja uuden oppimista. Tämä kehitti minua tekijänä ja ihmisenä, Kieksi kertoo.

Sarjassa nähdään mieleenpainuvia hetkiä, kun ääneen pääsevät esimerkiksi huumeita käyttäneen nuoren äiti tai Only Fansiin pornoa kuvaavan nuoren naisen äiti. Haastateltavien kanssa tehtiinkin valtava määrä taustatyötä, sillä luottamus ei synny hetkessä.

Veitola ja Kieksi kertovat, että he käyttivät lukemattoman määrän tunteja vain keskustellakseen ja tavatakseen haastateltavia ilman kameroita.

– Kiersimme autolla ympäri Suomea ja teimme niin sanottuja varmistuskäyntejä ilman kameroita, jotta pääsimme tutustumaan heihin, Veitola kertoo.

– Se oli ihan hirveän tärkeää, että vain hengasimme heidän kanssaan. Mitä pidempään hengailet ihmisten kanssa, sen enemmän saat heistä irti kuvaushetkellä, Kieksi muistuttaa.

Kyse ei ole vain siitä, että Veitola ja Kieksi valitsivat ihmisiä mukaan dokumenttiin.

– Kyse on siitä, että myös he saavat mahdollisuuden valita meidät ja arvioida, olemmeko luottamuksen arvoisia, Veitola lisää.

Pääasiassa haastateltavat löytyivät sosiaalisen median kautta. Veitola ja Kieksi hyödynsivät näkyvyyttään ja laittoivat henkilökohtaisille tileilleen tiedon, että he etsivät ihmisiä dokumenttisarjaan.

– Yhteydenottoja tuli välillä todella paljon, vähän aiheesta riippuen, Veitola kertoo

– Henkilöiden valinta on oikeastaan tärkein vaihe. Jos se ei mene nappiin, niin dokumentti ei kanna, Kieksi muistuttaa.

Ohareitakin tuli valtava määrä. Keskustelut paisuivat välillä todella pitkiksi puhelimen välityksellä, kun yhteistä linjaa haettiin.

– Joskus se kaatui siihen, että ihmiset alkoivat miettiä, miten heidän lähipiirinsä tai työnantajansa suhtautuisivat asiaan.

Veitola tutustuu dokumentissa OnlyFans-sisällöntuottajiin ja selvittää, mikä saa nuoret naiset tuottamaan ja myymään pornografista sisältöä netissä

Lopputulos oli kuitenkin molempien mielestä onnistunut. Veitola toivoo, että hänen uransa lähtisi yhä vahvemmin kohti dokumenttien tekemistä.

– En halua koskaan luopua yökyläilystä, mutta tämä kiinnostaa minua todella paljon. Sytyn siitä, että pääsen oppimaan, ja tämä todella oli sellaista.

Veitola toivoo, että hän saisi jatkossakin tehdä dokumentteja.

Käteen jäi myös ystävyys, eivätkä Veitola ja Kieksi poissulje yhteistyön mahdollisuutta jatkossakaan.

– Sami on todella kunnianhimoinen työmyyrä, joka tavoittelee aina parasta mahdollista lopputulosta. Hän on myös todella avoin ja hyvä kohtaamaan ihmisiä. Ja herkkä, Veitola kehuu.

– Maria puolestaan on suora, rehellinen ja huomioon ottava. Ymmärrämme samanlaista huumoria ja sanomme myös asiat suoraan toisillemme. Se on mielestäni luottamuksen osoitus, Kieksi sanoo.

Veitola.doc alkaa MTV Katsomossa to 29.12.