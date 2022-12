Hailey Bieber, 26, julkaisi kuvan paljaasta vatsastaan ja paljasti samalla piinallisen terveysongelmansa

Hailey Bieber sanoo kärsineensä terveysongelmastaan muutaman kerran aikaisemmin.

Muusikko Justin Bieberin vaimo Hailey Bieber, 26, jakaa Instagram-seuraajilleen elämänsä uuden huolestuttavan käänteen. Huippumalli julkaisi 28. marraskuuta Instagram-tarinoissaan kuvan, jossa hän seisoo sivuttain villapaita ylhäällä paljastaen vatsansa. Surullisen näköisen Bieberin alavatsa näyttää hieman turvonneelta.

E-News -lehden mukaan Bieber hiljensi välittömästi spekuloijat korostamalla, ettei alavatsan turvotus johdu raskaudesta.

– Minulla on omenan kokoinen kysta munasarjoissani. Minulla ei ole endometrioosia tai munasarjojen monirakkulaoireyhtymää, mutta minulla on ollut munasarjakysta muutaman kerran aikaisemmin – ja se ei ole koskaan hauskaa, Bieber avaa.

Terveyskirjaston mukaan munasarjakystaa esiintyy kaikenikäisillä naisilla ja niistä 85% on hyvänlaatuisia. Alkuvaiheessa munasarjakysta on oireeton, mutta suurentuessa se voi aiheuttaa kipua, turvotusta ja painontunnetta. Pahimmillaan kysta voi puhjeta ja aiheuttaa vuodon vatsaonteloon tai kiertyä ja aiheuttaa kudoksessa hapenpuutetta. Toiminnallista kystaa ei tarvitse hoitaa, ellei sen rakenteessa huomata muutoksia. Tuolloin tilanne vaatii jatkoselvityksiä ja usein leikkauksen kystan koosta riippumatta.

Huippumalli Hailey Bieber kertoo hänellä olevan munasarjakysta.

Julkaisunsa lopuksi Bieber kertoo kärsivänsä tällä hetkellä erittäin epämiellyttävistä oireista.

– Tämä on kivulias ja tekee oloni huonovointiseksi ja turvonneeksi. Kärsin lihaskrampeista ja olen surullinen, Bieber kirjoittaa.

– Joka tapauksessa olen varma, että moni teistä voi samaistua ja ymmärtää tilanteeni. Me selviämme tästä, Bieber lisää toiveikkaana.

Bieberin aviomies ei ole toistaiseksi kommentoinut vaimonsa nykyistä vointia. Bieber on aikaisemminkin ollut hyvin avoin terveydellisestä ongelmistaan. Viime maaliskuussa Bieber kertoi elämänsä pelottavimmista hetkestä, kun hänet kiidätettiin sairaalaan aivoperäisten oireiden vuoksi.

– Istuin aamiaisella aviomieheni kanssa, kun aloin saada aivohalvauksen kaltaisia oireita ja minut vietiin sairaalaan, Hailey Bieber muisteli Instagram-tilillään.

– Siellä saatiin selville, että aivoissani oli ollut hyvin pieni veritulppa, joka aiheutti pienen hapen puutteen, mutta kehoni oli toipunut siitä itsestään ja toivuin täysin muutaman tunnin kuluessa. Olen kotona ja voin hyvin. Olen todella kiitollinen kaikille mahtaville lääkäreille ja hoitajille, jotka pitivät minusta huolta, Bieber lisäsi.

Tuolloin TMZ uutisoi, että Bieberille tehtiin sairaalassa lukuisia kokeita ja testejä, joiden avulla yritettiin muun muassa selvittää, liittyikö koronavirus hänen oireisiinsa.

Vaikka Bieberiä ovat koetelleet monenlaiset terveysongelmat, hän on luonut sinnikkäästi uraa uudella aluevaltauksellaan. Viime kesäkuussa Bieber lanseerasi Rhode-ihonhoitobrändinsä, jonka tuotteita hän mainostaa aktiivisesti sometileillään. Myös Bieberin aviomies on tukenut Rhodea mainostamalla yritystä omilla somekanavillaan. Lisäksi huippumalli on poseerannut muun muassa Tommy Hilfigerin, Guessin ja Ralph Laurenin suurissa mainoskampanjoissa.

