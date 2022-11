Kylie Jennerin jouluvalmistelut keräävät kritiikkiä – julkaisi videon valtavasta joulukuusesta

Kuusta pidettiin mauttomana pröystäilynä sekä osoituksena siitä, miten eri maailmassa superrikkaat elävät.

Vaikka Jennerin julkaisu on kerännyt Instagramissa jo 4,5 miljoonaa tykkäystä, eivät kaikki ole arvostaneet ökyrikkaan perheen jouluvalmisteluja.

Sosiaalisen median tähti ja kosmetiikkayrittäjä Kylie Jenner on saanut osakseen arvostelua julkaistuaan Instagramissa videon Kardashian-Jennerin perheen jouluvalmisteluista, muun muassa The Mirror kertoo.

Närää herätti erityisesti hillittömän kokoinen joulukuusi, jonka joukko ilmeisesti palkattuja miehiä koristeli. Lyhyellä videolla, jolla soi Michael Bublén It’s Beginning to Look a Lot like Christmas, näkyy, kun työntekijät tuovat valtavan puun sisään.

Ylellisen kartanon lattiat täytyi suojata kuusen sisäänraahauksen ajaksi ja lakaista neulasista pystytystyömaan jälkeen.

– Kaikkein kaunein joulukuusi, odotan innolla perhekuvaa sen äärellä, eräs kommentoija kehui.

Vaikka Jennerin julkaisu on kerännyt Instagramissa jo 4,5 miljoonaa tykkäystä, eivät kaikki ole arvostaneet ökyrikkaan perheen jouluvalmisteluja. Erityisesti kuusta pidettiin mauttomana pröystäilynä sekä osoituksena siitä, miten eri maailmassa superrikkaat elävät.

– Palkkaatko ihmisiä koristelemaan kuusen? Millainen perinne se on? kommenteissa kysyttiin.

– Tämä on vastenmielistä, totesi toinen.

– Ajatelkaa, miten paljon tuossa on hämähäkkejä, vitsaili kolmas.

Jenner tunnetaan rahaa polttavasta elämäntyylistään, eivätkä siihen liittyvät kohut ole mitenkään uusi ilmiö.

Kesällä Jenner suututti seuraajansa julkaistuaan miesystävänsä Travis Scottin kanssa kuvan, jonka taustalla komeilee kaksi yksityislentokonetta. Kuvatekstissään Jenner vitsaili valinnanvaikeudesta koneiden välillä, minkä osa somekansasta tulkitsi leveilyksi.

Lue lisää: Kylie Jennerin, 24, elämäntyyli puhuttaa – jopa äidin väitetään puuttuneen hillittömään rahankäyttöön

Kummastuttava rahankäyttö ei rajoitu vain yksityislentokoneisiin. Page Sixin mukaan nykyisin 25-vuotias miljardööri omistaa Kaliforniassa peräti viisi kotia, joista hän majailee pääasiallisesti 12 miljoonan arvoisessa lukaalissa.

Jennerin ostoskäyttäytyminen on niin ylenpalttista, että jopa hänen äitinsä Kris Jenner on ilmaissut huolensa asiasta.

– Kris haluaa, että Kylie olisi vastuullisempi rahankäyttäjä ja sijoittaisi fiksusti. Mutta Kylie on 24, hänellä on oma brändinsä ja hän tekee mitä hän haluaa, kertoi perheen sisäpiiriläinen Page Six -sivustolle kesällä.

Jennerin isä on arvioinut tämän käyttävän pelkästään vaatteisiin 300 000–400 000 euroa kuussa.

Jenner omistaa valtavan kosmetiikkaimperiumi Kylie Cosmeticsin. Forbes arvioi kesällä hänen netto-omaisuudekseen noin 600 miljoonaa dollaria.