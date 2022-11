Arja Koriseva viiletti Kummeli-koomikoiden kanssa jatkoilla jo yli 30 vuotta sitten: kosiskeltiin mukaan huumoriryhmään – tämän takia tiet veivät lopulta eri suuntiin

Kummelien Kontio ja Parmas -tv-sarja jatkuu uusilla jaksoilla joulukuussa. Myös Arja Koriseva nähdään tuttuun tapaan sarjassa.

Laulaja Arja Koriseva näyttelee Kummelin Kontio ja Parmas -tv-sarjassa Arja Korisevaa.

Moni katsoja on saattanut hieraista silmiään Korisevan hahmon nähdessään. Iloisena, energisenä ja ystävällisenä tunnettu Koriseva on sarjassa kaikkea muuta. Hän on äkkipikainen, kärttyinen ja kovasanainen keikkanainen, jonka kanssa ei kannata asettua poikkiteloin.

– Luulin aluksi, että se rooli oli vitsi, Koriseva nauraa.

– Onhan se ollut omalla laillaan kiehtovaa, kun joku muu sanoo, mitä mun pitää tehdä. Monesti olen kyllä ajatellut, että enhän mä voi näin sanoa. Olen yrittänyt välillä lievennellä niitä repliikkejä.

Koriseva on varma, että katsojat tietävät hänen vetävän roolia.

– Olen ollut artisti-Arja niin kauan ja mun imago on ihan päinvastainen. Olen oikeassa elämässä iloinen ja sarjassa tasaisesti äkäinen. Luulen, että se on katsojien mielestä kiehtovaa. Itsestäni on kiehtovaa, kuinka onnistun tällaisen roolin tekemisessä.

Kummeliryhmän mukaan heittäytyminen oli Korisevalla luontevaa, sillä hän tuntee useimmat koomikoista jo opiskeluajoilta.

– Tutustuimme Heikki Helan ja Timo Kahilaisen kanssa jo Hämeenlinnan OKL:ssä. Timo on kurssikaveri. Heikki opetti minua soittamaan kitaraa, että pääsin kitaratentistä läpi. Timon kanssa oltiin liikuntaan erikoistuneita. Hän opetti mulle rekkihommat.

Koriseva viihtyi kavereiden kanssa myös koulun ulkopuolella.

– Meillä oli kurssibändi ja jatkot yleensä aina jätkien talolla. Tutustuin Kummelin vitseihin ja komiikkaan jo opiskeluaikana.

– Nehän kutsui mua Kummeliin ja jälkeenpäin sitten harmitti. Musta oli tullut juuri tangokuningatar. Mä tiesin ne vitsit, ja ajattelin miten ne ja mun tangoura olisivat natsanneet yhteen? Jälkeenpäin on tietysti tehty erinäisiä asioita yhdessä.

Korisevan hymy levenee entisestään, kun häntä pyytää luonnehtimaan Kummelin jäseniä yksitellen.

– Heikki Silvennoinen on sydämellinen ja lämmin persoona. Luotettava ystävä ja helposti lähestyttävä. Nallekarhumainen. Äärimmäisen taitava.

Heikki Vihisen äly saa kehuja Korisevalta.

– Hänhän on äärettömän nero ja fiksu. Lukee paljon ja on ajassa kiinni. Olisi ihana nähdä hänen päänsä sisään, että millaiset piuhat siellä on? Hän pystyy tuottamaan todella monipuolista viihdettä.

Timo Kahilainen on puolestaan Korisevan vanhan joukkuekaveri.

– Pelattiin salibandya yhdessä. Timo on pohjimmiltaan rauhallinen ja hyvin fiksu. Luotettava, symppis ja hyvä tyyppi.

Heikki Helaa Koriseva piti aluksi rauhallisena.

– Eniten Heikissä hämmästytti, että hän lähti mukaan Kummeliin ja kuinka monipuolisesti hän on tehnyt juttuja. Heikki on ihana ja hurmaava.

Korisevan seuraavat viikot menevät joulukonsertteja tehden. Hänellä on 15 keikkaa ympäri Suomea.

Keikkojen lisäksi Koriseva on jatkanut tekstien tekemistä.

Korisevan ja Eija Hinkkalan kynästä on syntynyt muun muassa Pertti Jalosen säveltämä Etten kuollut turhaan -kappale, joka voitti viime kesänä Seinäjoella tangon sävellys- ja sanoituskilpailun.

– Kokonaan itsetehtyä levyä en lupaa, mutta toivon saavani ympärilleni lisää ammattilaisia, joiden kanssa tehdä lauluja.

Kummeli esittää: Kontio & Parmas -alkuperäissarjan neljäs kausi alkaa Ruudussa 19. joulukuuta.

