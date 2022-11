Paha tilanne Tampereella: Kikka-juliste varastettiin

Työväenmuseo Werstas toivoo julisteen karkumatkan jäävän tilapäiseksi ja Kikan löytävän takaisin kotiin.

Missä on kuvan oikeassa ylänurkassa oleva Kikka-juliste?

Tamperelaista Työväenmuseo Werstasta on kohdannut tragedia.

Museon näyttelystä on varastettu laulajaikoni Kikan eli Kirsi Viilosen (1964–2005) juliste.

Juliste on ollut karkuteillä jo jonkin aikaa, museon näyttelypäällikkö Anne Lahtinen kertoo Ilta-Sanomille puhelimitse.

– Varkaus tapahtui muutama viikko sitten. Havaitsimme sen heti tuoreeltaan, ja olemme selvittäneet asiaa itse, hän sanoo.

Selvitys ei ole kuitenkaan tuottanut tulosta.

Lahtinen ei turvallisuussyistä kommentoi sen yksityiskohtaisemmin esimerkiksi sitä, miten tarkasti museon turvakameratallenteita on tutkittu.

– Sen voin sanoa, että kyllä meillä turvajärjestelyt on ja henkilökuntaa on aina paikalla. Näyttelytilat eivät ole ikinä valvomatta.

Tästä huolimatta liukas rosvo onnistui näpistämään fanikuvan.

Tässä kuvassa Kikka ja Popeda ovat vielä samalla seinällä.

Kun oma selvitystyö ei asiaa ratkaissut, museo turvautui medianäkyvyyteen pitkäkyntisen tavoittamiseksi. Ensimmäisenä Kikka-varkaudesta uutisoi Aamulehti.

Kyseessä on nuortenlehti Suosikin julkaisema juliste 1990-luvun alusta, Lahtinen kuvailee.

– Tarkkaa vuotta en muista, kun en ole juuri nyt museolla. Mutta siinä on Kikka vaaleanpunaisissa bikineissä. Sen kokoluokka on A2. Se on aikansa kuva monella tapaa.

Museon Ilta-Sanomille toimittaman kuvan perusteella Kikka näyttäisi makoilevan julisteessa kalliolla. Kuvausrekvisiittana on maapalloa esittävä rantapallo.

Jos tällainen juliste ilmestyy esimerkiksi divariin tai nettikirpputorille, kannattaa olla yhteydessä Työväenmuseo Werstaaseen. Kaikki havainnot ovat tervetulleita, Lahtinen sanoo.

Toistaiseksi museo ei aio sanktioida varasta, näyttelypäällikkö lupailee.

– Tärkeintä on vain saada Kikka takaisin. Julisteen voi palauttaa vaikka postissa nimettömänä.

Työväenmuseo Werstaan osoite on Väinö Linnan aukio 8, 33210 Tampere.

Kikka lähti, Popeda jäi, näyttelypäällikkö Anne Lahtinen osoittaa. Alempi juliste ei kiinnostanut voroa todennäköisesti siksi, että Popedan laulaja Pate Mustajärvi on signeerannut sen Werstaan yhteydessä toimivalle teollisuusmuseolle.

Museolla on spekuloitu julkean kulttuuririkoksen motiivia.

Yksi syy saattaisi olla viime vuosina kuumana käynyt Kikka-buumi. Vain 41-vuotiaana vuonna 2005 edesmenneelle poplegendalle on tehty kunnianpalautusta niin elokuvan, kirjan, näytelmän kuin kuunnelmankin muodossa.

– Olemme miettineet, onko Kikka-huuma noussut jollekin päähän. Vai onko tilaisuus tai mahdollisesti kavereiden yllytys tehnyt varkaan? Tässä on ollut pikkujoulukauttakin ja kaikkea.

Kikan kaverina samalla seinällä on ollut samankokoinen juliste toisesta tamperelaisikonista, ensi kesän jälkeen ”ulos radalta ajavasta” eli suomeksi sanottuna uransa lopettavasta Popedasta.

Siinä kuvassa poseeraa viisi nuorta manserock-sonnia suosionsa huipulla. Ilmeisesti testosteroni on ollut vorolle liikaa.

Tai sitten syynä on yhtyeen laulajan, Ikurin turpiinin Pate Mustajärven signeeraus.

– Pate vetäisi julisteeseen nimmarin viime vuonna ja omisti sen teollisuusmuseolle. Jos samainen henkilö olisi vienyt myös tämän julisteen, niin ehkä hänen omatuntonsa kolkuttaisi vielä lujempaa.

Teollisuusmuseo sijaitsee Werstaan yhteydessä. Mustajärvellä on historiaa teollisuustyöskentelyssä: ennen rocktähdeyttä hän on kertonut painaneensa hommia muun muassa kassakaappitehtaalla ja Lokomon tehtaalla Tampereella.

Kikka oli yksi 1990-luvun tunnetuimpia suomalaisia poptähtiä.

Juliste liittyy Werstaan yhdessä Museokeskus Vapriikin kanssa laatimaan näyttelykokonaisuuteen, joka esittelee teollisuuden saapumista Tampereelle 200 vuoden ajalta.

– Näyttelyssä käsitellään myös korkeakoulujen tuloa kaupunkiin ja teknisen alan opiskelua, Anne Lahtinen avaa.

Näyttelyyn on rakennettu 1990-luvun tunnelmaa henkivä teekkariopiskelijan asunto.

– Kikka-juliste oli näyttelyssä tämän opiskelijaboksin seinällä luomassa ysäritunnelmaa.

Juliste oli kiinni seinässä pelkillä nuppineuloilla. Mitään suojapleksiä ei esimerkiksi ollut.

– Meillä on monesti esillä esineitä ilman erillistä pleksiä. Se antaa kävijälle autenttisen fiiliksen, kun hän astuu johonkin tilaan.

– Sikälikin tietysti harmittaa, että joku on julisteen nyt sitten ottanut ja pihistänyt.

Työväenmuseo Werstas sijaitsee Tampereella Finlaysonin alueella.

Yleisesti ottaen tällaiset museovarkaudet ovat kuitenkin harvinaisia, Lahtinen vakuuttaa. Tyypillisempää häiriökäyttäytymistä on museoesineiden hiplaaminen.

– Etenkin uudemman aineiston suhteen osa museovieraista ei ehkä tajua, että myös lähihistoriaa oleva esine on museotavaraa.

Toisaalta museot ovat nykyään interaktiivisempia. Esimerkiksi Werstaan lähellä toisella puolen Tammerkoskea sijaitsee Suomen Pelimuseo, jonka vieraat voivat kokeilla itse erilaisia takavuosien lauta-, video- ja tietokonepelejä.

– Mutta kyllä suurin osa osaa silloinkin kohdella niitä hellävaraisesti. Joskus vain käytöstavat katoavat.

SIlti Kikka-varkaus saattaa teettää Werstaalla turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä.

– Olemme pohtineet, että jos Kikka saadaan vielä takaisin, niin voipi olla, että lasin alle menevät sitten kumpikin juliste.

Kikka ja Popeda – suojelukohteita kumpikin.