Kaisa ja Heikki Helan suhde alkoi työpaikkaromanssina – ”Kummeli-perheen” vastaanotto uudelle tulokkaalle oli yksiselitteinen

Kummelien Kontio ja Parmas -tv-sarja jatkuu uusilla jaksoilla joulukuussa. Rooleissa nähdään tuttuun tapaan myös aviopari Kaisa ja Heikki Hela.

Kummeli esittää: Kontio & Parmas -alkuperäissarjan neljäs kausi alkaa Ruudussa 19. joulukuuta.

Sarjan tapahtumat keskittyvät Valkeakoskelle, kaupungin poliisiasemalle ja legendaariseen Mokkapirtti-ravintolaan.

Paperiteollisuuskaupungissa riittää erikoisia persoonia, kuten Kummeli-ryhmän tuotoksissa aina.

Heikki Hela näyttelee sarjassa sekakäyttäjä Hurttaa ja hänen vaimonsa Kaisa Hela rivosuista terveyskeskuslääkäri Sirkkaa.

Vuonna 2015 avioitunut pari on tottunut tekemään töitä yhdessä. Teatterin lavalla he tapasivatkin.

– Työväenteatterissa me tavattiin, Kaisa muistaa.

– Sehän se oli. Teimme Maailmanlopun hautaustoimisto -näytelmää, Heikki tarkentaa ja viittaa Heikki Vihisen ja Timo Kahilaisen kirjoittamaan farssiin, joka sai ensi-iltansa Tampereen työväenteatterissa vuonna 2011.

– Kaisa tuli siihen meidän kanssa näyttelemään, ja siitä tämä meidän systeemi lähti.

Kummelit ovat tehneet töitä yhdessä vuosikymmeniä. Kaisalla ei kuitenkaan ollut vaikeuksia solahtaa mukaan tiiviiseen kaveriporukkaan.

– Olin yläasteella, kun Kummelit aloittivat joskus miekka ja kilpi. Tutustuimme näytellessä ja kaikki meni tosi luontevasti. Kun me ryhdyimme seurustelemaan Heikin kanssa, mut otettiin heti mukaan perheeseen. Mulla on niin huono huumorintaju, että mut toivotettiin heti tervetulleeksi, Kaisa muistelee.

– Se huono huumorintaju lienee välttämätöntä ollakseen tässä ryhmässä, Heikki nauraa.

Kontio ja Parmas -sarjan väki odottaa innolla uuden kauden alkamista.

Kummeli-näyttelijät saavat varsin vapaat kädet, mitä tulee omien hahmojen kehittelyyn. Joskus hupaisa rooli vaatii kuitenkin pienen kiukunpuuskan.

– Ihan alussa Kontion ja Parmaksen käsikirjoituksessa luki, että näyttelemäni Sirkan piti houkutella Otso Kontiota (Heikki Silvennoinen) saunomaan. Suutuin ihan oikeasti, että mitä seksiläppää tämä on? Kaisa kertoo.

– Se ärsytti ja tulin ihan raivona kuvauksiin, että miksi mun pitää näytellä tällaista tänä aikana? Ohjaaja Aleksi Mäkelä sanoi, että kohtaus on siirretty paljuun, tee mitä haluat.

Kaisa päätti improvisoida oikein kunnolla.

– Mun hahmo sitten pahoinpiteli Kontion siellä paljussa. Lähdin kuvauksista tuohtuneena ja ajattelin, että kaikkea sitä joutuu tekemään. Herrat sitten innostuivat siitä ja nyt lääkäri-Sirkasta on tullut yhä näkyvämpi hahmo sarjassa. Ja väkivaltaisempi, Kaisa virnistää.

Suorapuheinen ja äänekäs lääkärihahmo on myös katsojien suosikki.

– Olin kesällä Sotkamossa katsomassa kundien kesäteatteria. En ole missään ollut niin iso starba kuin siellä. Jokainen halusi tulla sanomaan jotain Sirkasta, Kaisa hekottaa.

Kun on mukana niin näkyvässä ryhmässä kuin Kummeli, suoraa palautetta tulee usein.

– Mun ikäpolvea nuoremmat miehet tulevat kertomaan, että ovat kasvaneet Kummelin vitsien parissa. Musakeikoilla joku saattaa huutaa, että terveisiä Sirkalle. Vastaan aina, että en varmasti vie, Heikki naureskelee.

Kehujen ja terveisten lisäksi ihmisiä kiinnostaa, kuinka Kummelien hahmot ovat syntyneet. Onko jossain oikea Mauno Ahonen, Matti Näsä tai Panomies?

– Panomies on joku legendaarinen hokema, mikä on ollut Kangasalla, Heikki tietää.

– Se on sellaista, mitä jotkut jätkäporukat puhuu. On olevinaan panomies olematta kuitenkaan sellainen. Ei panomiehelle ole mitään yhtä esikuvaa, mutta on olemassa paljon tyyppejä, jotka puhuu noin. Hahmoilla on siis esikuvatyyppejä, mutta ei yhtä tiettyä ihmistä siellä takana. Kyllähän Tampere on aikoinaan ollut täynnä Matti Näsän tyylisiä kavereita, Heikki kertoo.

– Tämä ammattihan pohjautuu havaintojen tekemiseen. Kansanradio on ehtymätön hahmopankki, Kaisa sanoo.

Heikki Silvennoinen näyttelee Otso Kontiota.

Kummelin hahmot on aina viety niin äärimmäisyyksiin, ettei niille voi pahastua.

– Ehkä joku tosikko voi suuttua, mutta heille löytyy varmasti muuta katsottavaa. Tosin kun tehtiin Kontion ja Parmaksen ensimmäistä kautta, ajattelin homman jäävän maksimissaan siihen. Ajattelin, että sarja oli niin omalaatuinen, että joku saattaa kyllä loukkaantua. Niin vain on kaikesta huolimatta tehty leffa ja neljä kautta, Heikki kertoo.

Sarjalla on siis tilausta?

– Sitä mekin ollaan vähän ihmetelty, Heikki nauraa.

– Luulen, että Vihisen Heikin taito nähdä kansan syviin riveihin on se asia, mikä sarjassa kiehtoo. Kaiken älyttömyyden keskellä hahmoissa on jotain tosi oikeaa. Oma hahmoni, raivoava lääkäri, on varmaan siksi suosittu, koska se sanoo sen, mitä moni samalla alalla oleva haluaisi sanoa, Kaisa analysoi.