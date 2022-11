Entinen lapsitähti kertoo rajusta päihdekierteestään – myi suosikkiohjaajan tuhansien eurojen läppärin muutamalla kympillä saadakseen huumeita

Shaun Weiss on noussut vaikeasta päihdekierteestä, mutta joitain tekojaan hän katuu yhä.

Disneyn 90-luvun The Mighty Ducks -hittielokuvasta julkisuuteen teini-ikäisenä ponnahtanut Shaun Weiss on puhunut vakavista päihdeongelmistaan hyvin avoimesti. Nyt ex-lapsitähti on kertonut podcastissa, millaisiin tekoihin hän saattoi huumeiden toivossa joutua turvautumaan.

Weissin alamäki alkoi jo vuosia sitten, mutta hänen tilanteensa nostettiin toden teolla tapetille vuonna 2020, kun hänestä otetut pidätyskuvat lähtivät leviämään netissä. Tuolloin 39-vuotias Weiss oli nimittäin lähes tunnistamaton: pyöreäposkisesta nuoresta näyttelijänalusta ei ollut tietoakaan, vaan tilalla oli koditon, kovia kokenut päihdeaddikti.

– Weiss rikkoi ajoneuvon ikkunan päästäkseen siihen sisälle. Poliisit huomasivat maassa lasinsirpaleita ja rikkoutuneen ikkunan. He käskivät miehen tulemaan ulos ajoneuvosta ja ottivat hänet mukaansa, kerrottiin Maryvillen paikallisen poliisilaitoksen Facebook-tiedotteessa pidätyksestä.

Lue lisää: Uskoisitko 39-vuotiaaksi? Huumeisiin sekaantunutta ex-teinitähteä ei ole tunnistaa pidätyskuvasta – ajautui järkyttävään syöksykierteeseen

Monilla oli vaikeuksia uskoa, että Weiss on pidätyskuvissaan vain 39-vuotias.

Niille, jotka muistavat Weissin teininäyttelijänä, saattavat pidätyskuvat olla järkytys.

Sittemmin raitistunut Weiss kertoo nyt Dopey-podcastissa katuvansa asioita, joita hän päihteiden toivossa joutui tekemään, uutisoi Page Six. Hän muun muassa rikkoi välinsä ystävänsä ja menestyneen käsikirjoittaja-ohjaajan Judd Apatow’n kanssa ja myi tältä saamansa tietokoneen huumeiden toivossa.

Judd Apatow’sta tuli sittemmin yksi aikansa merkittävimpiä komediaohjaajia. Hän nousi maailmanmaineeseen etenkin vuonna 2005 ilmestyneellä ohjauksellaan 40 v. ja neitsyt. Samana vuonna ilmestyi myös Apatow’n käsikirjoittama ja Jim Carreyn tähdittämä Taalat taskuun, Dick & Jane.

Tänä vuonna Apatow’lta ilmestyi Netflix-elokuva The Bubble. Sen lisäksi hän ohjasi kaksiosaisen dokumentin amerikkalaisen stand up -komedian legendasta George Carlinista. Se ilmestyi huhtikuussa HBO Max -suoratoistopalvelussa.

Aikanaan Weiss ja Apatow tekivät tiivistä yhteistyötä ja Weiss näyttelikin Apatow’n käsikirjoittamassa Heavyweights-elokuvassa sekä Freaks and Geeks -tv-sarjassa. Kun vaikeudet päihteiden kanssa alkoivat, sai Weiss Apatow’lta tietokoneen, jolla hän voisi itsekin kokeilla kirjoittamista.

– Hän oli mentorini, hän opetti minua kirjoittamaan ja hommasi minulle erilaisia töitä, Weiss kertoo Page Sixin mukaan.

Vuonna 1992 ilmestyneessä The Mighty Ducks -elokuvassa Weiss näytteli jääkiekkomaalivahtia.

Weissin mukaan Apatow oli se, joka hänet lopulta patisti hoitoon päihdeongelmien vuoksi. Tästäkin huolimatta juuri päihteet koituivat ystävyyden kohtaloksi. Weiss ja Apatow ajautuivat aiheesta riitaan, jossa Weiss kertoo käyttäytyneensä tökerösti.

– Hän varoitti minua ja käski minun lopettaa, mutta minä en lopettanut. Sanoin, etten halua enää koskaan puhua hänelle. Olin naurettava, Weiss muistelee.

Weiss kertoo, että hänen myymänsä tietokone oli sama, jolla ohjaaja Judd Apatow (kuvassa) käsikirjoitti hittielokuvansa 40 v. ja neitsyt.

Välirikko vain syvensi Weissin jo ennestään hankalaa syöksykierrettä. Lopulta entinen lapsitähti oli koditon ja koukussa metamfetamiiniin. Addiktion vuoksi hän ajautui myymään yhden arvokkaimmista omistamistaan asioista: Apatow’lta saamansa tietokoneen, joka Weissin mukaan oli aikanaan tuhansien dollarien arvoinen.

Tosin Weiss myi koneen epätoivoissaan vain noin kuudellakymmenellä eurolla.

– Se oli suuri menetys. Ylitin rajan. Jos sinulla ei ole tietokonetta, et voi olla enää käsikirjoittaja, hän tuskailee podcastissa Page Sixin mukaan.

Weiss kertoo uskovansa, että Apatow tietää hänen olevan teoistaan pahoillaan. Tästä huolimatta hän ei ole yrittänyt korjata välejään entiseen mentoriinsa.

– Tuon hetken jälkeen en ole koskaan yrittänyt ottaa häneen yhteyttä, Weiss kertoo.

– Hän antoi minulle mahdollisuuden... se on asia, joka tekee tästä todella sydäntä särkevää.

Kokemistaan rankoista käänteistä huolimatta Weiss on saanut jälleen kiinni elämästään. Hän on saanut ongelmiinsa apua, ja viime vuonna hän juhlisti ensimmäistä kokonaista vuottaan raittiina sitten päihdeongelmien alkamisen. Päivää hän juhlisti yhdessä näyttelijäystävänsä Drew Gallagherin kanssa.

Vuoden 2020 pidätys ei ollut Weissin ensimmäinen. Elokuussa 2018 näyttelijä pidätettiin Orovillen pikkukaupungissa Kaliforniassa. Syynä oli Orovillen paikallispoliisin mukaan julkinen päihtyminen. Poliisin mukaan mies oli löydettäessä huumausaineiden vaikutuksen alainen.

Vain vuosi pidätystä aiemmin näyttelijä määrättiin 90 päiväksi vankeuteen ryöstöstä Kalifornian Burbankissa. Ryöstö tapahtui vain hetki sen jälkeen, kun Weiss vapautettiin vankilasta varastettuaan 130 euron edestä tavaraa elektroniikkaliikkeestä Los Angelesissa.