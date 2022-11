BB-voittaja Reeo pahoittelee käytöstään, joka suututti katsojat – paljastaa myös, mihin 30 000 euron voittopotti menee

Vuoden 2022 Big Brother -voittaja Reeo kertoo, että Isoveljen peli olisi ollut jännempi, jos muutkin talon asukkaista olisivat pelanneet enemmän. Reeo paljastaa Ilta-Sanomien haastattelussa, kokiko hän Isoveljen pelin liian helppona ja mitä hän aikoo voittorahoillaan tehdä.

Sanomatalolle kävelee onnellinen punaiseen ruutupaitaan pukeutunut vuoden 2022 Big Brother -kilpailun voittaja Reeo, 49. Media-alan yrittäjä oli alusta asti yksi kansan suosikeista ja sai finaalilähetyksessä vajaat 56 prosenttia katsojien äänistä sekä lyömättömät kannustushuudot studioyleisöltä.

Reeo kertoo Ilta-Sanomille, että hänellä on hyvä voittajafiilis, mutta tunnustaa, ettei voitto tullut hänelle oikeastaan yllätyksenä.

– Kun voittoa haetaan, ei se sillä tavalla yllätys ole, jos se lopulta tulee. Silti mikään ei ole varmaa ennen kuin se on varmaa. Sanoin alusta asti Miikalle, ettei haikailla finaaliin ennen kuin olemme siellä, Reeo toteaa mainiten samalla hänelle läheiseksi muodostuneen asukkaan.

Reeo muistaa elävästi poikansa sanat, jotka tämä sanoi ennen isänsä lähtöä BB-talon koitoksiin: “mene ja voita koko paska”. Isä piti lupauksensa.

– Se oli mielessäni talossa.

Reeolla on kaksi kouluikäistä lasta ja vaimo, jonka kanssa hän on ollut yhdessä 15 vuotta. Reeo kertoo, ettei ole voiton jälkeen ehtinyt vielä tavata lapsiaan. Kun finaalilähetyksen kamerat sammuivat, Reeo suuntasi omaan hotellihuoneeseensa, jonka tuotanto oli järjestänyt hänelle, kuten muillekin finalisteille.

Vaikka Reeon silmät hieman punertavat, hän vakuuttaa, ettei viime yönä ole ehtinyt ”juhlimalla juhlia”.

– Vanhat asukkaat olivat kyllä muualla juhlimassa. Koska minun piti herätä aikaisin, oli mielestäni fiksumpaa, että pysyisin hotellissa. Iisisti on siis mennyt, Reeo sanoo.

– Kumppani kävi kyllä huoneessani, mutta joutui sitten menemään lasten luokse, Reeo lisää.

Reeo paljastaa miettineensä BB-talossa, miten hänen perheensä pärjää kolme kuukautta ilman häntä. Huolestaan huolimatta Reeolle ei muodostunut koti-ikävää, minkä hän kokee tehneen pelaamisesta helpompaa.

Reeo loi katsojille paljon viihdettä muun muassa kovilla peliliikkeillään sekä erikoisella Bada-bing, bada-bum -lauseellaan. Lisäksi moni asukas ja katsoja ihastui Reeon sympaattiseen ja lempeään luonteeseen.

BB-talon isähahmoksi nimetty Reeo ei kuitenkaan aina välttynyt katsojien arvostelulta. Esimerkiksi osa näki Reeon kiusaajana, kun tämä nimitteli Pirkkaa pullukaksi. Reeo myöntää, ettei muista kyseistä tilannetta, mutta kertoo oikeasti pitäneensä Pirkasta.

– Jos tällainen lipsahdus on sattunut, olen tietenkin pahoillani siitä. En lähtisi ketään mollaamaan, varsinkaan ulkonäön takia. Luulen, että minulla on enemmän elopainoa kuin Pirkalla, eikä tarkoitukseni ole ollut kiusata, Reeo pahoittelee.

– Se on ollut ehkä sellainen tyhmä kielikuva, mutta en muista, mistä tällainen on tullut. Herkästi mieltä pahoitetaan ja olen pahoillani, jos näin on käynyt. Meitä seurattiin talossa 24/7 ja joskus siellä saattaa tulla sammakoita suusta, Reeo lisää.

Ennen kuin Reeo lähtee selvittelemään välejään Pirkan tai kenenkään muun kanssa, haluaa hän ensin katsoa rauhassa, mitä talossa on kolmen kuukauden aikana tapahtunut.

– Kun olen nähnyt tuotantokauden ja olen viisaampi, otan yhteyttä muihin asukkaisiin, jos on aihetta, Reeo lupaa.

– Niillä tiedoilla, mitä minulla tällä hetkellä on, ei minulla ole huonoja fiiliksiä ketään asukasta kohtaan. Tämä oli kolmen kuukauden peli ja leikki ja sitä elämää elettiin. Tietenkin mieli voi muuttua, jos näen kaudella jotakin, josta en tiennyt. Sitä ennen millään ei ole väliä – tässä istuu voittaja ja voittajanhan on helppo hymyillä, Reeo lisää.

Reeo sai finaalilähetyksessä vajaat 56 prosenttia katsojien äänistä. Toiseksi sijoittui Laura, kolmanneksi Mia ja neljänneksi Miikka.

Monien asukkaiden ja katsojien mielestä Reeo oli BB-talon kovin pelaaja. 85 päivän ajan Reeo piti niin sanotusti naruja käsissään ja hallitsi peliä alusta loppuun. Reeo oikaisee kyseisen näkemyksen sanomalla, ettei hän hallinnut asukkaita niin paljon kuin moni saattoi luulla.

– Itse asiassa en määrännyt ketään, vaan kysyin asukkailta, ketä he olisivat valmiita äänestämään. Jos esimerkiksi joku sanoi, että haluaa äänestää Milenaa tai Miaa, laskeskelin, miten paljon ääniä niistä tulisi yhteensä. Tuula tuli jopa minulta kysymään, että ketä hänen kannattaa äänestää, jolloin annoin hänelle vastauksen, Reeo selventää.

Määräsi Reeo muita asukkaita tai ei, moni pelkäsi asettua kovaa peluria vastaan. Rohkeimmat haastajat onnistuivat saamaan Reeon häätöuhan alle kuudesti, mutta kansa äänesti hänet kahdesti ensimmäisenä turvaan. Reeo oli siis kahdesti talon asukkaiden luoman termin mukaisesti “kansan suosikki”. Reeon mukaan kyseinen titteli ei missään vaiheessa noussut päähän.

– Jos kolmannen kerran olisin noussut suosikiksi, olisi se saattanut vaikuttaa minuun jotenkin, Reeo myöntää.

Reeo sanoo olleensa yllättynyt, miten vähän muut asukkaat pelasivat. Reeo luuli, että talossa olisi pelattu enemmän. Oliko Isoveljen peli siis liian helppo Reeolle?

– Oli se välillä aikamoista laskeskelua ja pelaamista, mutta ei se liian helppo ollut. Olisin kuitenkin kaivannut muilta hieman enemmän pelaamista – silloin olisi ollut jännempää, Reeo toteaa.

Reeo kertoo, että tulee ikävöimään BB:stä eniten pelaamista, josta hän nautti suunnattomasti. Silti hän ei aio samalla tavalla tyydyttää pelaamisen nälkäänsä kuin BB-talossa.

– Ei täällä maailmassa tarvitse pelata samalla tavalla. Se oli peliä ja leikkiä, mitä olen myös harrastanut esimerkiksi urheilun puolella, Reeo pohtii.

Reeo uskoo olevansa tulevaisuudessa yhteydessä kaikkiin BB-asukkaisiin.

Vaikka tällä BB-kaudella asukkaat joutuivat juonittelemaan toisiaan vastaan, ei Reeo koe sen syöneen hänen aitouttaan.

– Kyllä olin oma itseni. Pyrin siihen, etten valehtele kenellekään, koska silloin on helpompi olla talossa. Jos ei halua puhua jollekin totta, voi puhua jostain muusta, Reeo painottaa.

– Kun on aito, on helpompaa olla, Reeo lisää.

BB-talo on nyt jätetty taakse ja Reeo on 30 000 euroa rikkaampi. Reeo paljastaa, mitä hän aikoo tehdä voittorahoillaan.

– Rahaa tulee nyt jonkun verran ja katsotaan, mitä siitä jää, kun ensin laitetaan valtiolle niistä osa. Mutta kyllä se läheisten hyväksi menee, Reeo aloittaa.

– Kuten lottovoittajat sanovat: ensin vähän matkustellaan. Alkuun on pakko päästä perheen kanssa jonnekin matkalle. Koska läheiset ovat kannustaneet minua kolmen kuukauden ajan, pitää heille myös joku muu illanvietto tai vastaava järjestää. Ja koska viisikymppiset lähestyvät alkuvuodesta, luulen, että ne voivat olla vähän isommat juhlat tällä kertaa. Ehkä joulupöytäänkin saadaan vähän joulukinkkua koreampaa, Reeo kiteyttää hymyillen.

Päällimmäisenä Reeolla on mielessään, että hän pääsisi perheensä kanssa ”ottamaan hieman happea BB-kilpailusta”. Reeolla on myös suunitelmia muutaman BB-asukkaan kanssa: hän aikoo mennä katsomaan urheilupelejä Miikan kanssa, laulaa karaokea Nabazin kanssa sekä vierailla Tuulan luona.

Lopuksi Reeo vihjaa, että tulevaisuudessa häntä saattaa kuulla Suplan podcastista.

– Voishan sitä alkaa pohtimaan tätä maailmaa äänen välityksellä.

Reeo sanoo, ettei suunnitellut peliliikkeitään etukäteen.

